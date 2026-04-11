Advertisement
trendingNow13174298
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजब अमेरिकी लीडर को खुश करने के लिए ड्रम भरकर इत्र उड़ेला गया, पाकिस्तान ने क्या छिपाया था?

जब अमेरिकी लीडर को खुश करने के लिए ड्रम भरकर इत्र उड़ेला गया, पाकिस्तान ने क्या छिपाया था?

जैसे इस समय ईरान और अमेरिका का डेलिगेशन पाकिस्तान में है, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति आए हुए थे. उन्हें खुश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पेरिस से ड्रम भर-भरकर इत्र मंगवाए और सड़कों पर उड़ेल दिया गया. बाद में पता चला कि कौन सा राज छिपाया गया था? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई फोटो
एआई फोटो

इस समय पाकिस्तान में ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचा हुआ है. आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेकर पहुंच गए थे. आतंकियों के मुल्क में एक मीटिंग के लिए 'लॉकडाउन' की तरह के हालात हैं. 10,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे उसके पाले आतंकी ही न कहीं हमला कर दें. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बात करने वाले हैं. इस समय शहबाज शरीफ की सरकार ने रेड कार्पेट के नीचे क्या छिपाया है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खुद अपने हुक्मरानों की पोल खोल रहा है. 

'डॉन' ने जनरल अयूब खान के समय का एक किस्सा छापा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर पाकिस्तान आए थे. अगवानी कराची में हो रही थी. दिसंबर की ठंडक में उस दिन पूरे शहर में परफ्यूम उड़ेले गए थे. चारों तरफ इतनी तेज खुशबू लोगों को हैरान करने वाली थी. अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति आइजनहावर अपने पाकिस्तानी समकक्ष जनरल अयूब खान के न्योते पर आए थे. पाकिस्तान ने आज की तरह ही इसे खूब प्रचारित किया था. बाद में लोगों ने खूब सुनाया.  

राष्ट्रपति के जाते ही फव्वारा तोड़ डाला

हां, परवेज हुडबॉय के हवाले से पाक अखबार डॉन ने लिखा है कि पूरे शहर की सरकारी और निजी इमारतों को हफ्तों पहले ही रंग रोगन किया गया था. सजावटी लाइटें लगाई गई थीं. सड़कें चमका दी गई थीं. एक विशाल म्यूजिकल फव्वारा बनाया गया, जिसे प्रेसिडेंट के जाने के बाद तोड़ दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेरिस से मंगवाए गए थे इत्र के ड्रम

परवेज ने बताया कि उस दिन कराची के बाहरी इलाकों में इत्र की खुशबू फैली हुई थी. स्थानीय लोगों को अंदर की बात पता थी. दरअसल, आइजनहावर के प्लेन को मॉरीपुर एयरबेस पर उतरना था और वहां से शहर के मध्य तक जाना था. समस्या यह थी कि ये सड़क ऐसे इलाके से होकर गुजरती थी, जहां नाले और शौचालयों की बदबू हालत खराब कर देती थी. लोग नाक दबाकर गुजरते थे. तीन से चार किलोमीटर का यह इलाका 'मच्छर कॉलोनी' कहा जाता था. पाकिस्तान के अधिकारी सोच रहे थे कि क्या करें. 

हवा में इस सड़ांध को दूर करने के लिए सैकड़ों बोतल इत्र उड़ेला गया. हुडबॉय ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाक तक बदबू न पहुंच जाए, इसके लिए पेरिस से इत्र के ड्रम मंगवाए गए और सड़कों के किनारे छिड़काव कर दिया गया. तब पाकिस्तान ने खुशबू सुंघाकर अमेरिका से भीख में मिलने वाली मदद बढ़वा ली थी. 

पढ़ें: पाकिस्तान में इजरायल ने क्यों नहीं खोली एंबेसी?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

iran america war

Trending news

बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड