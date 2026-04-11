जब अमेरिकी लीडर को खुश करने के लिए ड्रम भरकर इत्र उड़ेला गया, पाकिस्तान ने क्या छिपाया था?

इस समय पाकिस्तान में ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचा हुआ है. आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेकर पहुंच गए थे. आतंकियों के मुल्क में एक मीटिंग के लिए 'लॉकडाउन' की तरह के हालात हैं. 10,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे उसके पाले आतंकी ही न कहीं हमला कर दें. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बात करने वाले हैं. इस समय शहबाज शरीफ की सरकार ने रेड कार्पेट के नीचे क्या छिपाया है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खुद अपने हुक्मरानों की पोल खोल रहा है.

'डॉन' ने जनरल अयूब खान के समय का एक किस्सा छापा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर पाकिस्तान आए थे. अगवानी कराची में हो रही थी. दिसंबर की ठंडक में उस दिन पूरे शहर में परफ्यूम उड़ेले गए थे. चारों तरफ इतनी तेज खुशबू लोगों को हैरान करने वाली थी. अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति आइजनहावर अपने पाकिस्तानी समकक्ष जनरल अयूब खान के न्योते पर आए थे. पाकिस्तान ने आज की तरह ही इसे खूब प्रचारित किया था. बाद में लोगों ने खूब सुनाया.

राष्ट्रपति के जाते ही फव्वारा तोड़ डाला

हां, परवेज हुडबॉय के हवाले से पाक अखबार डॉन ने लिखा है कि पूरे शहर की सरकारी और निजी इमारतों को हफ्तों पहले ही रंग रोगन किया गया था. सजावटी लाइटें लगाई गई थीं. सड़कें चमका दी गई थीं. एक विशाल म्यूजिकल फव्वारा बनाया गया, जिसे प्रेसिडेंट के जाने के बाद तोड़ दिया गया.

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पेरिस से मंगवाए गए थे इत्र के ड्रम

परवेज ने बताया कि उस दिन कराची के बाहरी इलाकों में इत्र की खुशबू फैली हुई थी. स्थानीय लोगों को अंदर की बात पता थी. दरअसल, आइजनहावर के प्लेन को मॉरीपुर एयरबेस पर उतरना था और वहां से शहर के मध्य तक जाना था. समस्या यह थी कि ये सड़क ऐसे इलाके से होकर गुजरती थी, जहां नाले और शौचालयों की बदबू हालत खराब कर देती थी. लोग नाक दबाकर गुजरते थे. तीन से चार किलोमीटर का यह इलाका 'मच्छर कॉलोनी' कहा जाता था. पाकिस्तान के अधिकारी सोच रहे थे कि क्या करें.

हवा में इस सड़ांध को दूर करने के लिए सैकड़ों बोतल इत्र उड़ेला गया. हुडबॉय ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाक तक बदबू न पहुंच जाए, इसके लिए पेरिस से इत्र के ड्रम मंगवाए गए और सड़कों के किनारे छिड़काव कर दिया गया. तब पाकिस्तान ने खुशबू सुंघाकर अमेरिका से भीख में मिलने वाली मदद बढ़वा ली थी.

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