जहां राम मंदिर, वहीं पर पीछे चल रही भाजपा... फैजाबाद के रुझानों पर बोली पाकिस्तानी पत्रकार

Lok Sabha Election Results Pakistan Reaction:​: भारत के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तानी भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं. वोटों की गिनती जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है. वैसे-वैसे पाकिस्तानी यूजर इस पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं. पीटीआई नेता और पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन लगातार लोकसभा चुनाव पर अपनी राय एक्स पर जाहिर करते रहे हैं. मतगणना वाले दिन भी वह लगातार ट्वीट कर रहे हैं.

मंगलवार को सामने आए चुनावी नतीजों और रुझानों से फवाद हुसैन काफी खुद दिख रहे हैं. उन्होंने अपने ट्वीट्स में जहां भारतीय वोटरों की तारीफ की है वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधा है. एक ट्वीट में वह यह भी जानकारी देते हैं कि राहुल गांधी दोनों सीटों पर जीत रहे हैं.

पाकिस्तानी पत्रकार और एक्टिविस मारवी सिरमद लिखती हैं, 'यूपी से दिलचस्प रुझान (जो पाकिस्तान के पंजाब की तरह है - जो यूपी जीतता है, केंद्र में उसकी सरकार बनती है).अभी तक बीजेपी यूपी में 36 सीटों के साथ पीछे चल रही है और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ आगे चल रहा है.' बता दें खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक सपा के अवधेश प्रसाद 11,203 वोटों से आगे चल रहे थे.

Interesting projections from UP (which is like Pakistan’s Punjab - whosoever gets UP, gets the govt in center).

BJP so far seems to be trailing in UP with 36 and INDIA in lead with 43

— Marvi Sirmed (@marvisirmed) June 4, 2024