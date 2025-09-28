Advertisement
trendingNow12940505
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

जिनपिंग का J-35 या ट्रंप का F-35? 'मेघनाद' बनकर मारने में किसका फाइटर जेट ज्यादा घातक, क्या कहते हैं आंकड़े

China VS US: चीन और अमेरिका एक दूसरे से हमेशा आगे निकलता चाहते हैं, इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं चीन का J-35 लड़ाकू विमान और अमेरिका के F-35 में ज्यादा स्टील्थ कौन है?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 28, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिनपिंग का J-35 या ट्रंप का F-35? 'मेघनाद' बनकर मारने में किसका फाइटर जेट ज्यादा घातक, क्या कहते हैं आंकड़े

J-35 VS F-35: चीन और अमेरिका में एक दूसरे से आगे निकले की होड़ रहती है. दोनों देश चाहते हैं कि उनकी सैन्य शक्ति दूसरे से कमजोर न पड़े. हाल में ही चीन ने सैन्य परेड के दौरान अपने कई हथियारों को दिखाया था. जिसके बाद पूरी दुनिया में चीन की सैन्य शक्ति की चर्चा हो रही थी,अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चीन का J-35 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 से ज्यादा स्टील्थ है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए जानते हैं विस्तार से.

J-35 कितना स्टील्थ है?
चीन के सरकारी चैनल CCTV के मुताबिक J-35 का RCS 10-100 वर्ग सेंटीमीटर के बीच है, जिसकी वजह यह रडार पर बहुत कम दिखाई देता है, यह आसानी के साथ इसलिए भी छिप जाता है कि क्योंकि इसका डिजाइन काफी ज्यादा खास है और ये मेटामटेरियल तकनीक की वजह से होता है. बता दें कि J-35 का RCS करीब 15 वर्ग सेंटीमीटर है जो गोल्फ की गेंद जितना जो इसे स्टील्थ बनाने में मजबूती प्रदान करता है. 

इसके अलावा बता दें कि रडार क्रॉस-सेक्शन मानव हथेली से भी छोटा है. J-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसका सटीक रडार क्रॉस-सेक्शन अभी भी गोपनीय है, रिपोर्ट बताती है कि यह 10-100 वर्ग सेमी की रेंज में है .

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका का F-35 कैसा है?
MY News के मुतााबिक अगर हम अमेरिका के F-35 की बात करें तो यह पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट है, जो अपने उन्नत सेंसर और रडार सिस्टम के लिए जाना जाता है जबकि अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसका क्रॉस-सेक्शन अनुमानतः 1 वर्ग सेमी जितने आकार का है. यानि की एक छोटे कंचे जितना है.  जिससे यह रडार प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है. 

दोनों की तुलना
अगर दोनों में ज्यादा स्टील्थ की बात करें तो यह कह पाना मुश्किल है कि कौन ज्यादा है. J-35 और F-35 के RCS लगभग बराबर लगते हैं. ऐसे में बिना सही आंकड़ों को यह कह पाना मुश्किल है कि J-35 ज्यादा स्टील्थ है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

China vs US

Trending news

भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
;