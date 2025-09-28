जिनपिंग का J-35 या ट्रंप का F-35? 'मेघनाद' बनकर मारने में किसका फाइटर जेट ज्यादा घातक, क्या कहते हैं आंकड़े

China VS US: चीन और अमेरिका एक दूसरे से हमेशा आगे निकलता चाहते हैं, इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं चीन का J-35 लड़ाकू विमान और अमेरिका के F-35 में ज्यादा स्टील्थ कौन है?
J-35 VS F-35: चीन और अमेरिका में एक दूसरे से आगे निकले की होड़ रहती है. दोनों देश चाहते हैं कि उनकी सैन्य शक्ति दूसरे से कमजोर न पड़े. हाल में ही चीन ने सैन्य परेड के दौरान अपने कई हथियारों को दिखाया था. जिसके बाद पूरी दुनिया में चीन की सैन्य शक्ति की चर्चा हो रही थी,अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चीन का J-35 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 से ज्यादा स्टील्थ है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए जानते हैं विस्तार से.
J-35 कितना स्टील्थ है?
चीन के सरकारी चैनल CCTV के मुताबिक J-35 का RCS 10-100 वर्ग सेंटीमीटर के बीच है, जिसकी वजह यह रडार पर बहुत कम दिखाई देता है, यह आसानी के साथ इसलिए भी छिप जाता है कि क्योंकि इसका डिजाइन काफी ज्यादा खास है और ये मेटामटेरियल तकनीक की वजह से होता है. बता दें कि J-35 का RCS करीब 15 वर्ग सेंटीमीटर है जो गोल्फ की गेंद जितना जो इसे स्टील्थ बनाने में मजबूती प्रदान करता है.
इसके अलावा बता दें कि रडार क्रॉस-सेक्शन मानव हथेली से भी छोटा है. J-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसका सटीक रडार क्रॉस-सेक्शन अभी भी गोपनीय है, रिपोर्ट बताती है कि यह 10-100 वर्ग सेमी की रेंज में है .
अमेरिका का F-35 कैसा है?
MY News के मुतााबिक अगर हम अमेरिका के F-35 की बात करें तो यह पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट है, जो अपने उन्नत सेंसर और रडार सिस्टम के लिए जाना जाता है जबकि अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसका क्रॉस-सेक्शन अनुमानतः 1 वर्ग सेमी जितने आकार का है. यानि की एक छोटे कंचे जितना है. जिससे यह रडार प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है.
दोनों की तुलना
अगर दोनों में ज्यादा स्टील्थ की बात करें तो यह कह पाना मुश्किल है कि कौन ज्यादा है. J-35 और F-35 के RCS लगभग बराबर लगते हैं. ऐसे में बिना सही आंकड़ों को यह कह पाना मुश्किल है कि J-35 ज्यादा स्टील्थ है.