VIDEO: कौन पाकिस्तान? आतंकी बम ब्लास्ट वाला, जब सब्जी वाले ने कर दी PAK की बेइज्जती

PAK News: पाकिस्तान में महंगाई रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है. अगर पाकिस्तान की गल्लामंडी की बात करें तो वहां चावल 300 रू. किलो, गेहूं का आटा 400 रु. किलो, एक लीटर दूध 200 रुपये का. रिफाइंड ऑयल और सरसों के तेल की सीसी 300 रुपये/लीटर. चिकन का रेट 850 रुपये. कमाई है नहीं, महंगाई कमर तोड़ रही है. ये रेट तो महज कुछ नमूने हैं. पाकिस्तान की अर्थव्यस्था का, जिसकी हालत मुनीर की बढ़ती कमाई के साथ खस्ताहाल होती जा रही है.

जनता त्राहि-त्राहि कर रही

आप पाकिस्तान के किसी भी मार्केट में चले जाए, सब्जी दाल फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. और पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों की मानें, तो पाकिस्तान का ये हाल देख बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़ चुकी हैं.

पाकिस्तान में महंगाई, कर्जे की हेडलाइन्स

पाकिस्तानी टीवी चैनलों के न्यूज एंकर बता रहे हैं कि आपको बड़ी ब्रेकिंग से आगाह करते चलें, कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां महंगाई और ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़ रही हैं. ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि मुल्क की साख और रोजगार के लिए भी खतरा है. ये बात तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी कुबूल की है. भारी महंगाई और बेरोजगारी के बीच पाकिस्तानी मीडिया में बड़े कर्जे की चर्चा भी आम है, जो अर्थव्यस्था संभालने के लिए मुनीर और शहबाज शरीफ ने लिया है, लेकिन आवाम अब भी बेहाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारी महंगाई और बेरोजगारी के बीच पाकिस्तानी मीडिया में बड़े कर्जे की चर्चा भी आम है, जो अर्थव्यस्था संभालने के लिए मुनीर और शहबाज शरीफ ने लिया है, लेकिन आवाम अब भी बेहाल है.

पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेजर आदिल रजा का कहना है कि आसिम मुनीर मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुका है. मुल्क के वजूद का बेड़ा तो वैसे ही गर्क हो ही चुका है. कुछ रह गई है इज्जत और अब असली कहानी आपके सामने है. क्योंकि फौज के अंदर डर है. इन सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं.

यानी जिस मुनीर को पाकिस्तान सरकार ने आर्मी संभालने के लिए फील्ड मार्शल बनाया था, अब उसकी सेना में ही त्राहिमाम है. मुनीर को अपने दुश्मनों को निपटाने से फुर्सत नहीं, अपने ही लोगों को धमाके में मरवाने से मोहलत नहीं.

पाकिस्तानी सेना में जिस डर की बात पूर्व मेजर ने की, वो पाकिस्तान के पूर्व से पश्चिम तक साक्षात दिखता है. सिंध और बलूचिस्तान में पकड़ बनाती बलूच आर्मी और खैबर पख्तुनवा में तालिबान पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ रहे हैं. पाकिस्तानियों के पास इनसे निपटने का कोई चारा नहीं, मुनीर के रहते सेना में साहस कतई नहीं.

पाकिस्तान में आतंकियों के कैंप, बम ब्लास्ट और इसके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा. लोग चाहते तो हैं, कि पाकिस्तान का पाला इस तानाशाह जनरल से छूटे. आप एक वीडियो देखिए, जिसमें एक पाकिस्तानी यूटूबर विदेश दौरे पर गया है और उसे क्या सुनने को मिलता है. एक यूट्यूबर बाहर घूमने जाता है तो अपना परिचय एक वेजिटेबल वेंडर से देता है- हैलो... मैं पाकिस्तान से हूं, तब विदेशी सब्जी विक्रेता कहता है- पाकिस्तान, वही आतंकी और बम ब्लास्ट वाला?

A Pakistani guy tells foreigner he is from Pakistan The foreigner taunts him for regular bomb blasts happening in Pakistan.. Today, Pak Army supported terrorist killed 60+ Shias in Islamabad mosque blastpic.twitter.com/KBReJyt4Dv — Frontalforce (FrontalForce) February 6, 2026

मुल्क का खजाना खाली और जनता के पेट भी खाली. जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी हत्या या जेल. मुनीर की बकैती पाकिस्तान में अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अगर चली तो पाकिस्तान को अपनी मिट्टी में खाक होते देर न लगेगी.