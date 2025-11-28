Advertisement
trendingNow13021191
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'चिंगारी बनेगी शोला...' कौन हैं इमरान की नियाजी बहनें जिन्‍होंने 'सोल्‍जर' बनकर हिला दिया पूरा PAK; थर-थर कांपी मुनीर की सेना

Who are Imran Niazi sisters: पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों इमरान खान की बहनों ने तूफान मचा रखा है. हालात यह है कि पूरी पाकिस्तान सरकार और पाक आर्मी अब दबाव में हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं  कौन हैं इमरान की नियाजी बहनें जिन्‍होंने 'सोल्‍जर' बनकर हिला दिया पूरा PAK; थर-थर कांपी मुनीर की सेना.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 28, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चिंगारी बनेगी शोला...' कौन हैं इमरान की नियाजी बहनें जिन्‍होंने 'सोल्‍जर' बनकर हिला दिया पूरा PAK; थर-थर कांपी मुनीर की सेना

Imran Khan Death News: पाकिस्तान में पिछले 10 दिनों से एक ही नाम गूंज रहा है- नियाजी बहनें. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चार बहनों ने अदियाला जेल के सामने जो मोर्चा खोला, उसने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार को बैकफुट पर ला दिया है. इमरान खान की बहनें नूरीन नियाजी, अलीमा खान, उजमा खान और रुबिना खान पूरे पाकिस्तान समेत दुनियाभर में चर्चा में हैं. ये 'नियाजी बहनें' (इमरान का उपनाम 'नियाजी' उनके पठान खानदान से जुड़ा है) अपने भाई की सेहत के लिए जिस अंदाज में अदियाला जेल के बाहर धरना दिया उससे पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान आ गई. पाकिस्तान की जनता भी अब इमरान खान की सेहत को लेकर सजग हो गई है. हालात यह है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों दबाव में आ है. जानते हैं पूरा मामला, समझते हैं  नियाजी बहनों की कहानी.

कौन हैं ये 'सोल्जर' बहनें?
इमरान खान चार बहनों के इकलौते भाई हैं. इनमें से ज्यादातर ने निजी जिंदगी में चुनौतियां झेलीं है लेकिन अब ये राजनीतिक मोर्चे पर 'सिपाही' (सोल्जर) बनकर पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती दे रही हैं.जानते हैं सब बहनों की थोड़ी सी कहानी.

रुबिना खानम (Rubina Khanum): इमरान खान की सबसे बड़ी बहन रुबिना खानम का जन्म 1950 के दशक में लाहौर में हुआ.लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से ग्रेजुएट, वे अमेरिका में रहती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं.इमरान की क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों से उनका साथ रहा, जब वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे.रुबिना ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनकी मां की याद में बनाई गई.लेखिका के रूप में भी सक्रिय, वे परिवार की एकजुटता का प्रतीक हैं.इमरान की राजनीतिक मुश्किलों में चुपचाप समर्थन देती रहीं, लेकिन कभी पब्लिक लाइमलाइट से दूर.उनकी शिक्षा और परोपकारिता ने परिवार को मजबूत बनाया.

अलीमा खानम (Aleema Khanum): अलीमा खानम, इमरान खान की दूसरी बहन, 1960 के दशक में पैदा हुईं और पाकिस्तान की राजनीति में सबसे मुखर आवाज हैं.परोपकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं, वे PTI की अनौपचारिक सलाहकार रहीं.लाहौर में पली-बढ़ी अलीमा ने सामाजिक मुद्दों जैसे महिला अधिकार और शिक्षा पर काम किया.इमरान की गिरफ्तारी के बाद वे सबसे आगे रहीं, जेल के बाहर धरनों का नेतृत्व किया.हाल के प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुईं, लेकिन हार न मानी.परिवार की एकजुटता के लिए जानी जाती हैं, साथ ही शौकत खानम हॉस्पिटल के फंडरेजिंग में योगदान.उनकी साहस भरी आवाज ने पाक सियासत को हिला दिया.

डॉ. उजमा खानम (Dr. Uzma Khanum): डॉ. उजमा खानम, इमरान की तीसरी बहन, मेडिकल प्रोफेशनल हैं और 1960 के अंत में जन्मीं.लाहौर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की, वे स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं.परिवार की स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में जानी जाती हैं, खासकर इमरान की जेल कंडीशंस पर मेडिकल रिपोर्ट्स जारी करने के लिए.शौकत खानम हॉस्पिटल से जुड़ी रहीं, जहां कैंसर मरीजों की सेवा में हाथ बंटाया.इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी सेहत को लेकर सबसे चिंतित रहीं, अदालतों में मेडिकल सबूत पेश किए.कम पब्लिक लाइफ जीती हैं, लेकिन परिवार के लिए समर्पित.उनकी विशेषज्ञता ने PTI के कानूनी संघर्षों को मजबूती दी.

रानी खानम (Rani Khanum): रानी खानम, इमरान की सबसे छोटी बहन, 1970 के दशक में पैदा हुईं और सबसे कम पब्लिक फिगर हैं.ग्रेजुएट होने के बावजूद, वे सामाजिक कार्यकर्ता और परिवार की रीढ़ के रूप में जानी जाती हैं.लाहौर में रहती हैं, जहां इमरान के बच्चों की देखभाल और परिवार को एकजुट रखने में भूमिका निभाती हैं.शौकत खानम हॉस्पिटल के सामाजिक कार्यों में सहयोग करती रहीं, लेकिन राजनीति से दूर.इमरान की सियासी यात्रा में बैकग्राउंड सपोर्ट दिया, खासकर मुश्किल वक्त में.उनकी शांत स्वभाव ने परिवार को स्थिरता दी.हाल के प्रोटेस्ट में भी चुपचाप साथ रहीं, जो उनकी वफादारी दर्शाता है.

भाई के लिए हिलाई सरकार और आर्मी: बहनों का साहसी संघर्ष
इमरान खान की गिरफ्तारी (अगस्त 2023 से) के बाद इन बहनों ने कभी हार नहीं मानी. लेकिन नवंबर 2025 का यह ताजा दौर सबसे डरावना रहा. जब 26 नवंबर को सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ीं कि इमरान को जेल में 'गुप्त हत्या' कर दी गई.अफगानिस्तान से संचालित अकाउंट्स ने दावा किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ISI के इशारे पर यह कदम उठाया गया.PTI कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, तो बहनों ने सीधे अदियाला जेल का रुख किया.

जेल के आगे धरना प्रदर्शन करे हिला दी सरकार
प्रोटेस्ट का आगाज: अलीमा खानम, डॉ. उजमा खानम और चचेरी बहन नूरिन नियाज़ी ने जेल के बाहर डेरा डाला. मकसद था इमरान से मिलना और उनकी सेहत की पुष्टि.उन्होंने कहा, 'हमें तीन हफ्ते से मिलने नहीं दिया जा रहा. क्या भाई मर चुके हैं?' यह धरना मई 9, अक्टूबर 4 और नवंबर 26 की 'शहादतों' के समर्थन में भी था.

पुलिस की बर्बरता: जब बहनें जेल गेट पर पहुंचीं, तो पुलिस ने लाठियां भांजीं. अलीमा को बाल खींचकर घसीटा गया, उजमा पर हमला हुआ.वीडियो में साफ दिखा कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया.बहनों ने इसे 'संगठित हमला' बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की.

चेतावनी और दबाव: अलीमा ने वीडियो जारी कर शहबाज़ सरकार और आर्मी को ललकारा: 'इमरान के साथ अन्याय बंद करो, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी.' इसने पाकिस्तान भर में हलचल मचा दी. PTI ने इसे 'राजनीतिक हत्या का प्रयास' कहा, जबकि जेल ने सफाई दी कि इमरान 'पूर्ण स्वस्थ' हैं और उन्हें मेडिकल केयर मिल रही है. लेकिन बहनों का आरोप था: एकांत कारावास, सुनने की समस्या (हियरिंग लॉस) और चक्कर (वर्टिगो) जैसी बीमारियां. सब कुछ छिपाया जा रहा है. इस प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मिलने की इजाजत मिलेगी, इसके बाद बहनें हटीं. लेकिन सवाल बाकी हैं: क्या यह अफवाहें सत्ता का हथकंडा हैं? इमरान ने पहले ही कहा था – 'अगर जेल में कुछ हुआ, तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे.'

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Imran Khan

Trending news

हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल