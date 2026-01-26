पाकिस्तान में आवाज उठाने वालों से खुन्नस! कौन हैं इमान मजारी, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार; पहले भी रहा विवादों से नाता

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में आवाज उठाने वालों से खुन्नस! कौन हैं इमान मजारी, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार; पहले भी रहा विवादों से नाता

पाकिस्तान में अगर कोई अपने हक की आवाज उठात है, तो उसको कानूनी दांव-पेंच का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही हुआ है मानवाधिकार वकील इमान जैनब मजारी-हाजिर के साथ. उनको एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:52 PM IST
Who is Iman Mazari: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने देश में दुनिया भर में अराजक तत्वों को महफूज रखने के लिए जाना जाता है. पाकिस्तान में अगर कोई अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करता है, तो वह सफल नहीं हो सकता. ऐसे लोगों को कानूनी दांवपेंच में फंसा दिया जाता है. कुछ ऐसी खबर एक बार फिर पड़ोसी मुल्क से सामने आई है. 

दरअसल, पाकिस्तान की जानी मानी मानवाधिकार वकील इमान जैनब मजारी-हाजिर तथा उनके पति वकील हादी अली चत्था को पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि ये दंपति इस दौरान अदालत जा रहे थे. जानी मानी मानवाधिकार वकील इमान जैनब का इतिहास है कि वह कभी भी किसी के दबाव में नहीं आईं हैं और वह मानवाधिकारों के लिए लड़ते रही हैं. हालांकि, अपनी इन एक्टिविटी के कारण वह एक बार फिर सलाखों के पीछे हैं.

अदालत जाते समय हुई गिरफ्तारी  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमान जैनब और उनके पति को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि राज्य और उसकी संस्थाओं की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये एक्शन लिया गया है और दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार, मजारी-हाजिर की मां डॉ. शिरीन मजारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है. बता दें कि डॉ. शिरीन मजारी इमरान खान के शासनकाल में मानवाधिकार मंत्री भी रही हैं. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार किया गया है और अलग-अलग कारों में बिठाकर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया है. 

इमान मजारी के बारे में जानिए 

इमान जैनब मजारी-हाजिर पाकिस्तान की जानी मानी मानवाधकार वकील और कार्यकर्ता हैं. वह आमतौर पर राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा करने, उत्पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने और पाकिस्तान में शक्तिशाली संस्थाओं को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले अपने कामों के लिए जानी जाती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की है. इसके बाद से उन्होंने वहीं से अपने करियर की शुरुआत की. 

पहले भी हो कई बार हो चुकी हैं गिरफ्तार

मजारी को इससे पहले भी कई बार खुद के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है. इससे पहले पाकिस्तान में सेना और सरकारी संस्थानों की मुखर आलोचना के कारण बार-बार कानूनी चुनौतियों और यहां तक ​​कि गिरफ्तारियों का भी सामना करना पड़ा है. तीन साल पहले साल 2023 में मजारी को इस्लामाबाद में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण और इस रैली में खुलेआम सेना की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को आतंकवादी कहा था. 

पहले भी कई आपराधिक मामले हुए हैं दर्ज

इसी प्रकार साल 2025 में सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्टों को लेकर मजारी और उनके पति के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था. न्यायालय की ओर से कथित राष्ट्र विरोधी सामग्री का हवाला देते हुए साल 2025 के अंत में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. हालांकि, कई बार दंपत्ति ने उच्च न्यायालयों से सुरक्षात्मक जमानत हासिल कल ली. वहीं, इस दंपति के खिलाप पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में नए एफआईआर दर्ज किए जाते रहे और वारंट बार-बार जारी किए जाते रहे. 

अब किस मामले में हुई गिरफ्तारी? 

गौरतलब है कि शुक्रवार को इमान मजारी-हाजिर और उनके पति वकील हादी अली चत्था को इस्लामाबाद में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वे शक्तिशाली राज्य संस्थानों की आलोचना करने वाली विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत में जा रहे थे. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने दंपति पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉविक अपराध अधिनियम के तहत आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसी सामग्री पोस्ट की है, जो कथित तौर पर राज्य संस्थानों को बदनाम करती है. यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक है. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, कर्तव्य पथ बना भारत के सबसे बड़े डील का साइलेंट पिच, ट्रंप बेचैन, निकालेगा चीन का काट

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन

Pakistan Newsmaan Zainab Mazari-Hazir

