कौन हैं खुबैब वजीर और अदनान वजीर? पेशावर यूनिवर्सिटी के रास्ते से कर लिया गया अगवा, 34 दिनों से पाकिस्तान में मचा बवाल

Peshawar University protests over disappearances enter third day: पेशावर यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के लापता होने के खिलाफ कई छात्र संगठनों का प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैंपस में क्लासेस का बहिष्कार कराया और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करवाया है. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं ये दोनों छात्र.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 18, 2025, 02:38 PM IST
who is Khubaib Wazir Adnan Wazir: पेशावर यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के किडनैप होने के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है. गायब होने के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों का प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा है. डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पेशावर यूनिवर्सिटी में अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. वे दो साथी स्टूडेंट्स के गायब होने का विरोध कर रहे थे. वज़ीरिस्तान स्टूडेंट्स सोसाइटी की लीडरशिप में प्रदर्शन करने वालों ने अलग-अलग डिपार्टमेंट में घुसकर स्टूडेंट्स को क्लास से दूर रहने पर मजबूर किया. उन्होंने कैंपस में मौजूद मदीना मार्केट, कॉफ़ी शॉप और ग्रीन चिली रेस्टोरेंट को भी बंद करने का दबाव बनाया. अब जानते हैं कि कौन हैं ये दो छात्र.

कौन हैं खुबैब वजीर और अदनान वजीर?
खुबैब वजीर: इंटरनेशनल रिलेशंस विभाग के तीसरे सेमेस्टर के छात्र और WSS के स्टेज सेक्रेटरी हैं. जबकि अदनान वजीर जो पॉलिटिकल साइंस विभाग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र और संगठन के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं.

कैंपस वापस जाते समय अज्ञात लोगों ने दोनों छात्रों को किया किडनैप
स्टूडेंट्स ने दोनों की जल्द वापसी की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि 12 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में प्रांतीय सरकार द्वारा आयोजित ग्रैंड जिरगा में शामिल होने के बाद कैंपस वापस जाते समय अज्ञात लोगों ने दोनों छात्रों को किडनैप कर लिया गया. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने खैबर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक प्रोटेस्ट कैंप लगाया और कैंपस की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को रोक दिया गया.  वजीरिस्तान स्टूडेंट्स सोसाइटी ने विरोध शुरू किया, जिसमें सत्ताधारी PTI के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई है.
छात्रों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रांतीय सरकार का कर्तव्य है, खासकर प्रांतीय असेंबली ग्राउंड में हुई मीटिंग में भाग लेने वालों की.

दोनों छात्र क्या करते थे काम?
पख्तूनख्वा स्टूडेंट फेडरेशन के एक एक्टिविस्ट ने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा उठाए गए छात्र PTM से जुड़े नहीं थे, बल्कि वजीरिस्तान स्टूडेंट्स सोसाइटी का हिस्सा थे. उन्होंने बताया कि खुबैब वजीर WSS के "स्टेज सेक्रेटरी" के रूप में काम करते थे, जबकि अदनान वजीर संगठन के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर थे. एक्टिविस्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट डेलीगेशन ने चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी से मिलकर लापता स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए तुरंत एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, वह ऐसा करने में फेल रहे.

प्रदर्शनकारी की क्या है मांग?
उन्होंने कहा कि न तो पुलिस और न ही किसी सरकारी एजेंसी ने स्टूडेंट्स के लापता होने की रिपोर्ट के 34 दिन बाद भी उनकी वापसी के लिए कोई कदम उठाया है.  एक्टिविस्ट ने कहा कि वाइस चांसलर ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए हां कर दी थी. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "अगर बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो हम प्रदर्शनकारी अपना प्लान B बताएंगे.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

Peshawar University

