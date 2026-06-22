Mahrang Baloch Life Imprisonment Sentence News: बलूचों का दमन कर रहे पाकिस्तान का क्रूर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया है. उसने शांतिपूर्ण तरीके से बलूच लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहीं महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा दी है. उन्हें यह सजा वर्ष 2024 में ग्वादर में हुई रैली के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी की कथित हत्या के मामले में सुनाई गई. बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एंटी-टेररिज्म कोर्ट के जज मुहम्मद अली मोबिन ने सोमवार को इस सजा का एलान किया. जिसके बाद बलूचों का गुस्सा भड़क उठा.
बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने महरंग बलोच के साथ ही बलोच यकजहती कमेटी (BYC) के नेता सिबग़तुल्लाह शाह को भी इस मामले में उम्र कैद दी है. कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब जेल में बंद महरंग समेत अन्य गिरफ्तार BYC नेता और उनके वकील अदालती कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं. गिरफ्तार नेता इस कथित अदालती सुनवाई के विरोध में 12 जून से क्वेटा डिस्ट्रिक्ट जेल में धरना दे रहे हैं.
महरंग की वकील इसरार जटक के मुताबिक, BYC ने बलूच लोगों के अधिकारों की मांग को लेकर जुलाई 2024 में ग्वादर में बलोच रजी माची नामक कार्यक्रम आयोजित किया था. यह कार्यक्रम बाद में धरने में बदल गया. आयोजकों ने मांग की कि दो प्रमुख मांगों को पूरा करने पर ही वे इस धरने को खत्म करेंगे.
इस धरने में बलूचिस्तान के अलावा पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान के बलोच समुदायों से भी लोग शामिल हुए. इस धरने के समर्थन में बलूचिस्तान के कई जिलों में धरने आयोजित किए गए. जब धरना एक जनांदोलन में बदलने लगा तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने उसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की. इस पर महरंग के नेतृत्व वाले BYC समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें पुलिस की गोली से कई मौतें हुईं. ऐसी ही एक घटना में एक पुलिस अधिकारी भी मारा गया.जिस पर अब पुलिस ने महरंग बलोच को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.
अदालत के इस फैसले की बलोच यकजहती कमेटी (BYC) के नेताओं ने कड़ी निंदा करते हुए इसे बलूच राष्ट्र के खिलाफ नफरत का प्रदर्शन बताया. संगठन ने बयान जारी कर बताया कि मामले में कोई कानूनी आधार नहीं था. इसके बावजूद बलूचों को सबक सिखाने की नीयत से जानबूझकर यह फैसला सुनाया गया. उन्होंने इस मामले में
एफआईआर में विरोधाभास और संदिग्ध सबूतों की ओर भी इशारा किया.
BYC ने एक्स प्लेटफार्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महरंग बलोच और सिबग़तुल्लाह शाह को दी गई उम्र कैद पाकिस्तान सरकार की खुली न्यायिक ज्यादती है. संगठन ने कहा कि यह प्रतिरोध और संघर्ष के ऐतिहासिक चरण की शुरुआत है और जनांदोलन और तेजी से भड़केगा. संगठन ने अपना आंदोलन जारी रखने की शपथ ली और कहा कि जेलें इस आंदोलन को नहीं रोक सकतीं. BYC ने कहा कि अंतिम फैसला लोगों का इतिहास करेगा.
उधर महरंग बलोच की बहन एडवोकेट नादिया बलोच ने फैसले को बेनाम अदालत का फैसला बताते हुए खारिज कर दिया. नादिया ने कहा कि गिरफ्तार नेता 12 जून से अदालती कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं. इसके बावजूद सरकार ने उनके लिए जबरन वकील नियुक्त किए, जिसे महरंग और दूसरे गिरफ्तार BYC नेताओं ने खारिज कर दिया. उन कथित वकीलों ने अपने तरीके से अदालत में बातें रखीं, जिसके आधार पर पहले से तय फैसला सुना दिया गया. उन्हें अस्वीकार कर दिया.
महरंग की सहयोगी बलोच कार्यकर्ता सम्मी दीन बलोच ने इसे पाकिस्तान का न्यायिक आतंकवाद बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, यह साफ हो गया है कि हमारे लिए न्याय नहीं, बल्कि पहले से तय सजाएं इंतजार कर रही थीं. सम्मी ने आरोप लगाया कि कथित न्यायपालिका ने पीड़ितों को इंसाफ देने के बजाय जुल्म करने वालों का हाथ मजबूत किया और न्याय के तराजू को ताकतवरों के पक्ष में झुका दिया. उन्होंने कहा कि इतिहास याद रखेगा कि जब पीड़ितों ने न्याय मांगा तो राज्य के विभिन्न स्तंभ एक कतार में खड़े हो गए.
बताते चलें कि महरंग बलोच को बलूचिस्तान की शेरनी कहा जाता है. उनका परिवार पर पाकिस्तानी सेना ने जमकर जुल्म किए. वर्ष 2009 में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनके पिता को अगवा करके भयानक टॉर्चर करके मार डाला. बाद में एक निर्जन स्थान से उनकी लाश मिली. इसके बाद वर्ष 2017 में उनके भाई को अगवा किया, जिनका आज तक कोई अता-पता नहीं है. माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भी मार डाला है.
अपने परिवार पर हुए जुल्म के बाद महरंग ने निकाह न करने का फैसला कर बलूच लोगों के हक की लड़ाई से जुड़ गगईं. वे बलूचिस्तान में कथित जबरन गुमशुदगी और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के खिलाफ आंदोलन की प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं. उन्होंने दिसंबर 2023 में लापता बलूच लोगों को न्याय की मांग के लिए तुर्बत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च का नेतृत्व किया था, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा.
उनके काम को BBC की 100 Women सूची और 2024 में TIME100 Next सूची में जगह मिली. इसके बाद से वे पाकिस्तानी सेना और सरकार की नजरों में लगातार खटक रही थीं. जिन्हें अब उम्र कैद की सजा सुनाकर शांत करने की कोशिश की गई है. अब देखना होगा कि बलूच लोगों का आंदोलन अब खत्म हो जाएगा या यह और ज्यादा ज्वाला बनकर धधकेगा.