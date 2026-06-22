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TIME100 से नोबेल नामांकन तक... कौन हैं महरंग बलोच, जिन्होंने मुनीर-शहबाज की नींद उड़ा दी; किस जुर्म में मिली उम्रकैद?

Mahrang Baloch Latest News: पाकिस्तान ने बलूच लोगों के हक की आवाज बन चुकी महरंग बलोच की जुबान हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की है. जेल में बंद महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें दी गई इस सजा पर बलूच राष्ट्रवादी भड़क उठे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:27 PM IST
TIME100 से नोबेल नामांकन तक... कौन हैं महरंग बलोच, जिन्होंने मुनीर-शहबाज की नींद उड़ा दी; किस जुर्म में मिली उम्रकैद?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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