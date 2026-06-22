इस धरने में बलूचिस्तान के अलावा पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान के बलोच समुदायों से भी लोग शामिल हुए. इस धरने के समर्थन में बलूचिस्तान के कई जिलों में धरने आयोजित किए गए. जब धरना एक जनांदोलन में बदलने लगा तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने उसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की. इस पर महरंग के नेतृत्व वाले BYC समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें पुलिस की गोली से कई मौतें हुईं. ऐसी ही एक घटना में एक पुलिस अधिकारी भी मारा गया.जिस पर अब पुलिस ने महरंग बलोच को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.