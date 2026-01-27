Advertisement
trendingNow13088339
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकौन है नाजी जहीर? जिसका पाकिस्तान घूमने का ट्रैक रिकॉर्ड, बढ़ा देता है आतंकी हमले का खतरा!

कौन है नाजी जहीर? जिसका पाकिस्तान घूमने का ट्रैक रिकॉर्ड, बढ़ा देता है आतंकी हमले का खतरा!

साउथ एशिया के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है जिसने मानो अपने मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है. आतंकवाद और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी ताकतों को भी पाकिस्तान में खुलकर पनाह देने लगा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है नाजी जहीर? जिसका पाकिस्तान घूमने का ट्रैक रिकॉर्ड, बढ़ा देता है आतंकी हमले का खतरा!

Who is Naji Zahir: साउथ एशिया के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है जिसने मानो अपने मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है. आतंकवाद और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी ताकतों को भी पाकिस्तान में खुलकर पनाह देने लगा है. अब इन आरोपों पर खुद अमेरिकी रिपोर्ट भी मुहर लगाकर खुलासा कर रही हैं कि कैसे मुनीर PoK को गाजा की तरह तबाह करने पर तुला है.

मुनीर का आतंकी प्लान, हमास को बेचा पाकिस्तान!

पाकिस्तान और दहशतगर्दी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है. पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों की उंगली पकड़कर अपनी गुजर बसर कर रहा है. दुनिया भी पाकिस्तान दोगलेपन का सबूत देने लगी है. अमेरिका की मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर हमास के गुर्गों को खुली छूट दे रहा है. हमास के आतंकी खुलेआम पाकिस्तानी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. हमास अब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यानी पाकिस्तान में अकूत ताकत हासिल करने के बाद मुल्ला मुनीर ना सिर्फ मुल्क के आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल आतंकियों को भी चीफ गेस्ट बनाकर नया गठबंधन तैयार करने में लगा. 

2026 का पाकिस्तान दौरा

नए साल की शुरुआत यानी 2026 मे पाकिस्तान से सामने आई साजिश की तस्वीर में कट्टरपंथी हमास नेता खालिद मशाल के खास प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान में देखा गया. उसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया. हमास का हाजी जहीर पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला पहुंचा था. गुजरांवाला में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी शिविर में मुख्य अतिथि बनाया गया था. आतंकी शिविर के खास कार्यक्रम में जिहादी नारेबाजी भी हुई.

नाजी के पाकिस्तान दौरे की टाइमलाइन

ऐसा पहली बार नहीं था जब हमास से जुड़ा नाजी जहीर पाकिस्तान पहुंचा हो. नाजी जहीर का पाकिस्तान जाने का रिकॉर्ड दहशत से भरा साल 2023, 2024 और 2025 में जब-जब पाकिस्तान गया. दुनिया में कहीं न कहीं बड़ा आतंकवादी हमला हुआ. टाइमलाइन से ऐसी आशंका लग रही है कि कहीं 2026 में पाकिस्तानी फौज के आका मुल्ला मुनीर ने किसी नई साजिश रचने के लिए उसे बतौर सलाहकार तो नहीं बुलाया. 

जब डीजल से मिला नाजी

चौंकाने वाली बात ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया. इसके ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को नाजी जहीर फिर पाकिस्तान में था. तब वक्त हमास आतंकी ने डीजल मौलाना नाम से कुख्यात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी. इससे बाद नाजी जहीर, पाकिस्तान में जनवरी 2024 में समंदर किनारे बसे शहर कराची पहुंचा था. तब उसने कराची प्रेस क्लब में अपने भाषण में आग उगली थी. अप्रैल 2024 में भी हमास का नाजी जहीर इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उसे सम्मानित किया गया था. 

fallback

नाजी जहीर का पहलगाम कनेक्शन?

हमास और पाकिस्तान के बीच साजिश के नेटवर्क की एक और कड़ी को ध्यान से समझिए. नाजी जहीर फरवरी 2025 में भी पाकिस्तान गया था. नाजी जहीर PoK दौरे पर लश्कर के आतंकियों से मिला था. इसके बाद अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ. पहलगाम हमले का तरीका काफी हद तक इजराइल में हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले जैसा था. एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट के जरिए मुनीर ब्रिगेड के साथ हमास के आतंकियों की मिलीभगत का बड़ा खुलास हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैसे जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी कराकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने की साजिश रच रहा है.

ये भी पढ़ें- 'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियमों पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा; सर्वदलीय बैठक में पहुंचे सांसदों ने भी ठोकी ताल 

ये भी पढ़ें- यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम OBC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा

ये भी पढ़ें- सामान्य वर्ग का अल्टीमेटम खत्म, UGC के नए नियमों को संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया? 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

PakistanNaji Zahir

Trending news

'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स