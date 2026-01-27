कौन है नाजी जहीर? जिसका पाकिस्तान घूमने का ट्रैक रिकॉर्ड, बढ़ा देता है आतंकी हमले का खतरा!

Who is Naji Zahir: साउथ एशिया के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है जिसने मानो अपने मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है. आतंकवाद और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी ताकतों को भी पाकिस्तान में खुलकर पनाह देने लगा है. अब इन आरोपों पर खुद अमेरिकी रिपोर्ट भी मुहर लगाकर खुलासा कर रही हैं कि कैसे मुनीर PoK को गाजा की तरह तबाह करने पर तुला है.

मुनीर का आतंकी प्लान, हमास को बेचा पाकिस्तान!

पाकिस्तान और दहशतगर्दी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है. पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों की उंगली पकड़कर अपनी गुजर बसर कर रहा है. दुनिया भी पाकिस्तान दोगलेपन का सबूत देने लगी है. अमेरिका की मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर हमास के गुर्गों को खुली छूट दे रहा है. हमास के आतंकी खुलेआम पाकिस्तानी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. हमास अब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ कर रहा है.

यानी पाकिस्तान में अकूत ताकत हासिल करने के बाद मुल्ला मुनीर ना सिर्फ मुल्क के आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल आतंकियों को भी चीफ गेस्ट बनाकर नया गठबंधन तैयार करने में लगा.

2026 का पाकिस्तान दौरा

नए साल की शुरुआत यानी 2026 मे पाकिस्तान से सामने आई साजिश की तस्वीर में कट्टरपंथी हमास नेता खालिद मशाल के खास प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान में देखा गया. उसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया. हमास का हाजी जहीर पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला पहुंचा था. गुजरांवाला में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी शिविर में मुख्य अतिथि बनाया गया था. आतंकी शिविर के खास कार्यक्रम में जिहादी नारेबाजी भी हुई.

नाजी के पाकिस्तान दौरे की टाइमलाइन

ऐसा पहली बार नहीं था जब हमास से जुड़ा नाजी जहीर पाकिस्तान पहुंचा हो. नाजी जहीर का पाकिस्तान जाने का रिकॉर्ड दहशत से भरा साल 2023, 2024 और 2025 में जब-जब पाकिस्तान गया. दुनिया में कहीं न कहीं बड़ा आतंकवादी हमला हुआ. टाइमलाइन से ऐसी आशंका लग रही है कि कहीं 2026 में पाकिस्तानी फौज के आका मुल्ला मुनीर ने किसी नई साजिश रचने के लिए उसे बतौर सलाहकार तो नहीं बुलाया.

जब डीजल से मिला नाजी

चौंकाने वाली बात ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया. इसके ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को नाजी जहीर फिर पाकिस्तान में था. तब वक्त हमास आतंकी ने डीजल मौलाना नाम से कुख्यात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी. इससे बाद नाजी जहीर, पाकिस्तान में जनवरी 2024 में समंदर किनारे बसे शहर कराची पहुंचा था. तब उसने कराची प्रेस क्लब में अपने भाषण में आग उगली थी. अप्रैल 2024 में भी हमास का नाजी जहीर इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उसे सम्मानित किया गया था.

नाजी जहीर का पहलगाम कनेक्शन?

हमास और पाकिस्तान के बीच साजिश के नेटवर्क की एक और कड़ी को ध्यान से समझिए. नाजी जहीर फरवरी 2025 में भी पाकिस्तान गया था. नाजी जहीर PoK दौरे पर लश्कर के आतंकियों से मिला था. इसके बाद अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ. पहलगाम हमले का तरीका काफी हद तक इजराइल में हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले जैसा था. एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट के जरिए मुनीर ब्रिगेड के साथ हमास के आतंकियों की मिलीभगत का बड़ा खुलास हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैसे जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी कराकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने की साजिश रच रहा है.

