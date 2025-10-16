इस एक शख्स ने लिखी पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी, मुनीर और शहबाज की नाक में कर रखा है दम

Noor Wali Mehsud: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शुरू हुई लड़ाई में कई लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन क्या आप जानते है कि इस लड़ाई के पीछे पीछे एक उग्रवादी नेता का साया मंडरा रहा है जिस पर इस्लामाबाद अपनी धरती पर हक दिन हमले करने का आरोप लगाता है. आइए जानते है उस शख्स को जिसके कारण खौफ में है पाकिस्तान...

बता दें, बुधवार को दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया है लेकिन पाकिस्तान की शिकायत बनी हुई है. बता दें ये शिकायत है अफगानिस्तान की धरती पर नूर वली महसूद और उसके शीर्ष सहयोगियों की मौजूदगी. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पिछले हफ्ते काबुल में हुए एक हवाई हमले में एक बख़्तरबंद टोयोटा लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया गया था जिसमें माना जा रहा है कि नूर वली महसूद सवार था. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वह संभवत नूर वली महसूद बच गया है. इस बीच, समूह ने नूर वली महसूद का एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है.

2018 में महसूद बना था TTP का टॉप कमांडर

बता दें, महसूद ने 2018 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का नेतृत्व संभाला था जब उसके तीन पूर्ववर्तियों की अमेरिकी ड्रोन हमलों में मौत हो गई थी. तब तक, पाकिस्तानी सेना के अभियानों ने इस समूह को उसके पूर्व गढ़ों से काफी हद तक खदेड़कर अफगानिस्तान में खदेड़ दिया था. विश्लेषकों का कहना है कि महसूद ने समूह को पुनर्जीवित किया है, उसकी रणनीति में बदलाव किया है और कूटनीतिक कौशल से युद्धरत गुटों को एकजुट किया है.

इस्लामाबाद का कहना है कि 2021 में तालिबान के पड़ोसी देश पर कब्जा करने से टीटीपी को मुक्त आवाजाही और हथियारों तक अधिक पहुंच मिली है और पाकिस्तान के अंदर हमले बढ़ गए है. पहले टीटीपी ने मस्जिदों और बाजारों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमले किए थे. महसूद को चिंता थी कि इन हमलों से पाकिस्तान की जनता में आक्रोश फैलेगा इसलिए उसने समूह को सिर्फ सेना और पुलिस को ही निशाना बनाने का निर्देश दिया. इस वर्ष के शुरूआत में जारी एक वीडियो भाषण में महसूद ने पाकिस्तान की सेना को इस्लाम विरोधी बताया, राजनीति में उसकी भूमिका की आलोचना की और कहा कि जनरलों ने पिछले 78 वर्षों से पाकिस्तान के लोगों का अपहरण कर रखा है.

पाकिस्तान की सेना का कहना है कि टीटीपी ने इस्लाम को विकृत कर दिया है और इसे देश के विरोधी भारत का समर्थन प्राप्त है. हालांकि नई दिल्ली इस आरोप से इनकार करता है. महसूद धार्मिक औचित्य को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ता है. वह कम से कम तीन किताबों का लेखक है, जिसमें 700 पृष्ठों का एक ग्रंथ भी शामिल है जो समूह के विद्रोह की उत्पत्ति को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष से जोड़ता है. क्षेत्र के उग्रवाद पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ अब्दुल सईद ने कहा कि महसूद पश्तून जातीय समूह की ओर से बोलने का दावा करता है, जो उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी रहता है. सईद ने कहा कि महसूद अपने समूह को एक सशस्त्र आंदोलन में बदलने की कोशिश जारी रखे हुए है जैसा कि वह दावा करता है. वह पश्तून आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है.

जानें कौन है महसूद

नूर वली महसूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का वर्तमान मुखिया है, जिसे 'अबू मनसूर आसिम' के नाम से भी जाना जाता है. इसका जन्म 26 जून 1978 को पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान के गुरगुराय गांव में हुआ था. वह एक धार्मिक विद्वान है और देवबंदी विचारधारा का अनुयायी है. नूर वली महसूद ने अपनी धार्मिक शिक्षा देवबंदी मदरसों में प्राप्त की और बाद में खुद एक शिक्षक बन गया. साल 2003 में महसूद TTP में शामिल हुआ था और दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रतिरोध में सक्रिय भूमिका निभाई थी. 2013 तक वह कराची में TTP की आतंकी गतिविधियों का इंचार्ज था. 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद उसे TTP का चौथा प्रमुख बनाया गया था.