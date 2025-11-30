कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; जानिए गैंगस्टर शहजाद भट्टी की क्राइम कुंडली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ अन्य संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. उसका संबंध ISI से भी बताया जा रहा है. स्पेशल सेल ने इन सभी संदिग्धों को तीन अलग अलग राज्यों यूपी, एमपी और पंजाब से पकड़े है. ये संदिग्ध पिछले कुछ समय से पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे. शहजाद भट्टी का नाम हाल में भारत के कुछ आपराधिक मामलों में आया था जिसमे हैंड ग्रेनेड और एक्सटॉर्शन के लिए गोलाबारी जैसे मामले शामिल थे. कभी लॉरेंस बिश्नोई के लिए जान हाजिर करने वाला भट्टी अब उसे ही धमकी देने लगा है. आइए आपको बताते हैं शहजाद भट्टी कौन है.

पाकिस्तान में जन्मा और दुबई को अपने ऑपरेशनों का अड्डा बनाने वाला शहजाद भट्टी आज दुनिया भर में फैले अपराधी नेटवर्क का कुख्यात सरगना बन चुका है. भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह इस समय सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है. उसका नाम 2024 के बाद अचानक भारत में सुर्खियों में छाने लगा, लेकिन भट्टी की आपराधिक दुनिया की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं. उसके अपराधों की परतें केवल एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, अमेरिका और भारत जैसे कई देशों में फैली हुई हैं.

तकनीकि और नेटवर्क का इस्तेमाल कर बना बड़ा अपराधी

शहजाद भट्टी सिर्फ एक आम गैंगस्टर नहीं वह सीमा-पार संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और समाज में नफरत फैलाने वाली साजिशों का प्रमुख केंद्र बन गया है. तकनीक और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर वह अपने गिरोह को इस तरह चलाता है कि उसके ऑपरेशनों को पकड़ पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद कठिन हो जाता है. तेजी से फैलते उसके नेटवर्क और लगातार बढ़ते खतरों ने उसे आज भारत समेत कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों में सबसे कुख्यात और वांछित अपराधियों की सूची में ला खड़ा किया है.

लॉरेंस बिश्नोई से क्यों हुई भट्टी की दुश्मनी

कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी. 2024 की ईद पर दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी ने यह तक कह दिया था कि वह लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटवाने तक को तैयार है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद परिस्थितियां बदल गईं. जब लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज़ सईद को खुली धमकी दी तो भट्टी भड़क उठा. पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण लॉरेंस का यह बयान उसे बेहद नागवार गुज़रा. यही वह मोड़ था जहां दोनों की दोस्ती टूट गई और भट्टी भारत-विरोधी नैरेटिव के और करीब जाता चला गया.

2025 में पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड हमला किया था, जिसकी उसने खुद जिम्मेदारी ली थी.

जून 2025 में उसने एक घर से फिरौती मांगी थी, फिरौती न मिलने पर उस घर के बाहर फायरिंग करवाई गयी.

उस पर आरोप है कि उसने बाबा सिद्दाकी की हत्या के मामलों से जुड़े आरोपी जीशान अख्तर को भागने में मदद की.

शहजाद भट्टी को कभी लॉरेन्स बिश्नोई का करीबी माना जाता था लेकिन बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई.

शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लॉरेन्स बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और मामा को जान से मारने की धमकी दी थी.

शहजाद भट्टी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करने वाला बताया जाता है.

भारत मे हथियार, ड्रग्स और विस्फोटक भेजता था.

बाबा सिद्दीकी की हत्या में भट्टी की कनेक्शन

अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र की राजनीति में तब बड़ा तूफान आया जब एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुरुआती दावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया लेकिन जांच आगे बढ़ी तो एक बड़ा खुलासा हुआ. इसका मुख्य आरोपी जीशान अख्तर निकला जिसको देश से बाहर भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की थी. इस इंफो के साथ ही जांच एजेंसियों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई गैंगवार नहीं बल्कि पाकिस्तान से एक सुनियोजित साजिश की जा रही है. भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारुख खोकर गैंग के प्रमुख सदस्यों में से एक है. वो दुबई में बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चलाता है.

