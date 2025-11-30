Advertisement
trendingNow13024316
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; जानिए गैंगस्टर शहजाद भट्टी की क्राइम कुंडली

Who is Shahzad Bhatti: कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी. 2024 की ईद पर दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी ने यह तक कह दिया था कि वह लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटवाने तक को तैयार है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद परिस्थितियां बदल गईं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; जानिए गैंगस्टर शहजाद भट्टी की क्राइम कुंडली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ अन्य संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. उसका संबंध ISI से भी बताया जा रहा है. स्पेशल सेल ने इन सभी संदिग्धों को तीन अलग अलग राज्यों यूपी, एमपी और पंजाब से पकड़े है. ये संदिग्ध पिछले कुछ समय से पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे. शहजाद भट्टी का नाम हाल में भारत के कुछ आपराधिक मामलों में आया था जिसमे हैंड ग्रेनेड और एक्सटॉर्शन के लिए गोलाबारी जैसे मामले शामिल थे. कभी लॉरेंस बिश्नोई के लिए जान हाजिर करने वाला भट्टी अब उसे ही धमकी देने लगा है. आइए आपको बताते हैं शहजाद भट्टी कौन है.

पाकिस्तान में जन्मा और दुबई को अपने ऑपरेशनों का अड्डा बनाने वाला शहजाद भट्टी आज दुनिया भर में फैले अपराधी नेटवर्क का कुख्यात सरगना बन चुका है. भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह इस समय सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है. उसका नाम 2024 के बाद अचानक भारत में सुर्खियों में छाने लगा, लेकिन भट्टी की आपराधिक दुनिया की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं. उसके अपराधों की परतें केवल एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, अमेरिका और भारत जैसे कई देशों में फैली हुई हैं. 

तकनीकि और नेटवर्क का इस्तेमाल कर बना बड़ा अपराधी
शहजाद भट्टी सिर्फ एक आम गैंगस्टर नहीं वह सीमा-पार संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और समाज में नफरत फैलाने वाली साजिशों का प्रमुख केंद्र बन गया है. तकनीक और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर वह अपने गिरोह को इस तरह चलाता है कि उसके ऑपरेशनों को पकड़ पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद कठिन हो जाता है. तेजी से फैलते उसके नेटवर्क और लगातार बढ़ते खतरों ने उसे आज भारत समेत कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों में सबसे कुख्यात और वांछित अपराधियों की सूची में ला खड़ा किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लॉरेंस बिश्नोई से क्यों हुई भट्टी की दुश्मनी
कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी. 2024 की ईद पर दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी ने यह तक कह दिया था कि वह लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटवाने तक को तैयार है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद परिस्थितियां बदल गईं. जब लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज़ सईद को खुली धमकी दी तो भट्टी भड़क उठा. पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण लॉरेंस का यह बयान उसे बेहद नागवार गुज़रा. यही वह मोड़ था जहां दोनों की दोस्ती टूट गई और भट्टी भारत-विरोधी नैरेटिव के और करीब जाता चला गया.

  • 2025 में पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड हमला किया था, जिसकी  उसने खुद जिम्मेदारी ली थी.

  • जून 2025 में उसने एक घर से फिरौती मांगी थी, फिरौती न मिलने पर उस घर के बाहर फायरिंग करवाई गयी.

  • उस पर आरोप है कि उसने बाबा सिद्दाकी की हत्या के मामलों से जुड़े आरोपी जीशान अख्तर को भागने में मदद की.

  • शहजाद भट्टी को कभी लॉरेन्स बिश्नोई का करीबी माना जाता था लेकिन बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई.

  • शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लॉरेन्स बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और मामा को जान से मारने की धमकी दी थी. 

  • शहजाद भट्टी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करने वाला बताया जाता है. 

  • भारत मे हथियार, ड्रग्स और विस्फोटक भेजता था.

बाबा सिद्दीकी की हत्या में भट्टी की कनेक्शन
अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र की राजनीति में तब बड़ा तूफान आया जब एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुरुआती दावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया लेकिन जांच आगे बढ़ी तो एक बड़ा खुलासा हुआ. इसका मुख्य आरोपी जीशान अख्तर निकला जिसको देश से बाहर भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की थी. इस इंफो के साथ ही जांच एजेंसियों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई गैंगवार नहीं बल्कि पाकिस्तान से एक सुनियोजित साजिश की जा रही है. भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारुख खोकर गैंग के प्रमुख सदस्यों में से एक है. वो दुबई में बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चलाता है. 

यह भी पढ़ेंः  27वें संविधान संशोधन पर UN में घिरा पाकिस्तान, HR चीफ के सवाल पर लगा भिनभिनाने

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान