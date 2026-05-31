Tik Tok से बटोरे फॉलोअर्स, धार्मिक मसलों पर उगला जहर... भारत के लिए कैसे खतरा बना पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर शहजाद भट्टी?

Who is Shahzad Bhatti: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. पाकिस्तान में रह रहे लोगों को बस एक ही बात समझ आती है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए. ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कारोबारी शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को प्रभावित और कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है. उसने धार्मिक विवादों, इन्फ्लुएंसर के झगड़ों और भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर वीडियो बनाकर फॉलोअर्स बनाए. जानिए आखिर शहजाद भट्टी कैसे खतरा बन गया है.

शहजाद भट्टी “333” नाम से वीडियो पोस्ट करता था और उसकी उम्र करीब 45 साल की है. वह इस भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच के घेरे में है. आरोप ये भी है कि वह क्रॉस-बॉर्डर अपराध और आतंक के नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. भट्टी खुद कहता है कि वह न गैंगस्टर है और न माफिया. हालांकि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भट्टी के नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और गुजरात से नौ लोगों को गिरफ्तार किया. जांचकर्ताओं के मुताबिक, वे दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर एक मशहूर खाने की जगह और हरियाणा में एक मिलिट्री ठिकाने पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे. इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर भट्टी पर सबकी नजर गई है.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला भट्टी पहली बार 2013 में पाकिस्तान पुलिस की नजर में आया था, जब उसके खिलाफ चोरी और डकैती के केस दर्ज किए गए थे. इसके बाद कई और केस भी हुए, जिसमें रेप के आरोप भी शामिल हैं, जिनसे भट्टी इनकार करता है. उसका नाम लाहौर के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, खासकर फारुख खोखर जैसे लोगों से भी जुड़ा है, हालांकि भट्टी ने पब्लिकली इन रिश्तों को "ऑर्गनाइजेशनल रिश्तों के बजाय दोस्ती" बताया है.

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माना जाता है कि 2015 के आसपास, भट्टी UAE चला गया, जहां उसका दावा है कि खेती और डेयरी के काम के साथ-साथ उसका स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस भी है. वह अभी कहां है, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर का मानना ​​है कि वह पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बीच आता-जाता रहता है. भट्टी उन सोशल मीडिया पर्सनैलिटी में से थे जिन्हें 2018 के बाद पाकिस्तान में TikTok की तेजी से ग्रोथ से फायदा हुआ, उन्होंने धर्म, राष्ट्रवाद और ऑनलाइन विवादों पर वीडियो बनाकर लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई.

भट्टी ने धार्मिक कारणों के एक सेल्फ-स्टाइल डिफेंडर के तौर पर अपनी इमेज बनाई और अक्सर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से जुड़े ईशनिंदा विवादों पर कमेंट करते रहे, जिसमें अप्रैल 2025 में इन्फ्लुएंसर रजब बट के घर के बाहर हुई गोलीबारी भी शामिल है. भट्टी की पब्लिक लाइफ के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक जेल में बंद भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनकी दोस्ती का दावा है. भट्टी के मुताबिक, यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब उन्होंने सोशल मीडिया पर कथित इस्लाम-विरोधी कंटेंट को एड्रेस करने में मदद मांगी थी.

भट्टी की बढ़ती सोशल मीडिया मौजूदगी ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा था, वहीं मार्च 2024 में पंजाब के जालंधर में हुए एक ग्रेनेड हमले ने उसे और भी ज्यादा निशाने पर ला दिया है. जालंधर जिले में इन्फ्लुएंसर रोजर संधू के घर के पास हुए इस हमले की साजिश कथित तौर पर भट्टी ने रची थी. पिछले कई महीनों से, भारतीय एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि भट्टी पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़ा है और बेरोजगार युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

भट्टी के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में एक दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भी कुछ मामले दर्ज किए हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हालिया गिरफ्तारियों के अलावा, भट्टी का संबंध मध्य प्रदेश के दो युवकों से भी था, जिन्हें अप्रैल में दिल्ली-NCR इलाके में आतंकी हमलों की कथित तौर पर योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा भी कई मामलों में उसका नाम सामने आया है.