नूर खान बेस पर आसिम मुनीर और जेडी वेंस के बीच मुस्कुरा रही यह महिला कौन है?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस उतरे, तो तस्वीरें वायरल हो गईं. रात में सेना की वर्दी में ईरानी डेलिगेशन को रिसीव करने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिन के उजाले में सूट-बूट पहन लिया था. रेड कार्पेट पर उन्होंने ललचाई नजरों से जेडी वेंस का वेलकम किया. इस दौरान एक महिला भी दिखाई दी, जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, तमाम रिपोर्टों में भी कुछ नहीं बताया गया. इससे मिस्ट्री लेडी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती गई.

इसकी एक वजह यह भी है कि जिस समय वेंस पाक आर्मी चीफ से हाथ मिला रहे थे, वह महिला बड़े ध्यान से अमेरिकी उपराष्ट्रपति को देख रही थी. यही तस्वीर वायरल भी हो गई. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह पाकिस्तान की तरफ से आई थीं या वेंस के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी.

आसिम मुनीर के साथ खड़ी लेडी का पता चला?

जी हां, एयरबेस पर वेंस का वेलकम करने वाले नेताओं में शामिल यह कोई साधारण महिला नहीं है. यह इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नताली ए. बेकर हैं. असल में, एयरबेस पर वेंस की अगवानी के लिए खड़े आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी, विदेश मंत्री मोहम्मद इशहाक डार के अलावा यही अकेली महिला थीं. इनका नाम ढूंढने पर नताली बेकर पता चला. कुछ दिन से यही नकवी से लगातार बैठकें कर रही थीं और वेंस के पाक दौरे की तैयारियों में जुटी थीं. अब आप वीडियो देखिए.

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Arrival of the US Delegation for Islamabad Talks pic.twitter.com/Hai19EZm4I — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 11, 2026

कौन हैं नताली बेकर

अगस्त 2024 में उन्होंने इस्लामाबाद में यूएस एंबेसी के डीसीएम का पद संभाला. इससे पहले वह कतर के दोहा में अमेरिकी मिशन में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थीं. वह लीबिया, दुबई, कुवैत भी तैनात रही हैं. कुवैत में नताली ने इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी में मदद करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया. वह फरवरी 2011 में लीबियाई क्रांति के कारण अमेरिकी दूतावास को खाली करने पर मजबूर होने तक लीबिया में ही रहीं. उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है.

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