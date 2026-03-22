कौन था लश्कर का आतंकी बिलाल आरिफ? जिसे चाकू घोंपकर ईद के दिन उसी के घरवालों ने मार दी गोली

Pakistan Bilal Arif Sarafi Murder News: PAK में भारत विरोधी एक और आतंकी का सफाया हो गया है. ईद के दिन लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ को उसके घरवालों ने चाकू से गोदने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी.
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Lashkar-e-Taiba terrorist Bilal Arif Sarafi Murder News: पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े आतंकियों का रहस्यमय तरीके से खात्मा होना जारी है. शनिवार को ईदा के दिन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सराफी की नमाज़ के बाद हत्या कर दी गई. उसे पहले चाकुओं से गोदा गया और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस अभी तक हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण पता नहीं लगा पाई है, लेकिन खुफिया एजेंसियां इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रही हैं.
पुलिस के मुताबिक, लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ के मर्डर की यह घटना मुरीदके में मरकज़ के पास स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ध्वस्त हो चुके मुख्यालय के पास हुई. सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आतंकी को जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा देखा जा सकता है. हालांकि, इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, बिलाल मुरीदके लश्कर ए तैयबा के लिए युवाओं की भर्ती करता था. वह लोगों को वैचारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें भारत पर हमले के लिए तैयार करता था और संगठन के एजेंडे को फैलाने का काम करता था. बताया जा रहा है कि वह भारत में वांछित नहीं था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पाकिस्तान, जिसने दशकों तक आतंकवादी नेटवर्क को अपनी विदेश नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया, अब खुद उसी का शिकार बन गया है.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान आतंक की जिस रणनीति को वर्षों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वही पॉलिसी उसके लिए भस्मासुर बन गई है. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2026 की रिपोर्ट में पाकिस्तान पहली बार शीर्ष स्थान पर रहा. रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश बन गया.
इस दौरान पाकिस्तान में 1139 लोगों ने आतंकवाद की वजह से जान गंवाई और 1595 लोग घायल हुए. इस देश में 1045 आतंकी हमले हुए और 655 लोगों को बंधक बनाया गया. रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि वर्ष 2025 में पाकिस्तान, दक्षिण एशिया का एकमात्र देश रहा, जहां पर आतंकवाद की वजह से स्थिति खराब हुई. जबकि बाकी देशों में सुधार दर्ज किया गया.
इस अवधि में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके रहे. देश में हुए कुल आतंकी हमलों में से 74% और मौतों का 67% इन्हीं दो प्रांतों में दर्ज किया गया.
पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दहलाने वाला आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) रहा, जिसने 2025 में कुल 595 हमले किए. वह पाकिस्तान में 637 मौतों के लिए जिम्मेदार रहा, जो कुल आतंकी मौतों का 56% है. अब पाकिस्तानी सेना, TTP के गढ़ों के खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान में हमले कर रही है. जिसके बाद वहां की सत्ता पर काबिज अफगान तालिबान भी पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है.