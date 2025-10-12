किसे खुश करने के लिए 11 शहीद किए? TTP चीफ ने PAK पुलिस से पूछा सवाल, समर्थक बोले- मुल्क छोड़ भागेगा मुनीर

Pakistan TTP Crisis: तहरीक-ए-लब्बैक नाम के संगठन ने पाकिस्तान सरकार और पाक फौज की नाक में दम कर दिया है. पाकिस्तानी पुलिस बेरहमी से टीटीपी समर्थकों पर गोलियां चलाकर उन्हें रोक रही है, लेकिन वो किसी के रोके रुकने को तैयार नहीं है. पुलिस के दमन से भड़के TTP के प्रमुख साद रिजवी ने कहा, 'लोगों को मारने का शौक है तो लाओ मिसाइल लाओ और हम पर मार दो. हम सबको शहीद कर दो. गोली क्यों चला रहे हो वजह तो बताओ किसको खुश कर रहे हो. फजर से लेकर अभी तक तुमने 11 लोग शहीद कर दिए हैं. 2 दर्जन से ज्यादा लोग तुमने गोलियों से जख्मी कर दिए हैं.

CIVIL WAR LIKE SITUATION IN PAKISTAN..:-

Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) protesting against Pakistan Army and Government. TLP has accused the Pakistani government and the army of colluding with Israel and betraying Islam (gaza deal) and they are protesting against the… pic.twitter.com/G9HKiBF64X Add Zee News as a Preferred Source — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) October 10, 2025

मरियम नवाज की पुलिस तेजाब से जला रही?

पाकिस्तान के पंजाब में हालत खराब है. हर तरफ या तो लाल रंग की ईंटें नजर आ रही है या फिर खून और कपड़े नजर आ रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके लोगों पर तेजाब फेंका जा रहा है. हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं और हम एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं. पाकिस्तान भयानक अंजाम की तरफ सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि पाकिस्तान के भयानक अंत का अंजाम शुरू हो चुका है. आरोप है कि गाजा और फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड सड़कों पर उतरी, मगर चंद डॉलरों पर बिक चुके 2025 वाले 'जनरल डायर' ने पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड यानी तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थकों को सरेआम गोलियों से भून दिया.

'मौलाना बिग्रेड पर ग्रेनेड से हमला'

मुनीर के इशारे पर मरियम की सरकार ने TLP के काफिले पर कहीं गोलियां चलवाई तो कहीं ग्रेनेड दागे. कहीं आंसू गैस के गोले चलवाए तो कहीं TLP समर्थकों पर तेजाब फिंकवाया. मकसद सिर्फ एक कि साद रिजवी की अगुवाई में आगे बढ़ रही लाखों की भीड़ को इस्लामाबाद जाने से रोकना.

हालात बेकाबू

जहां से भी TLP का कारवां गुजर रहा था वहां की सड़के, चौक-चौराहें खून से सने दिखाई दिए. हर जगह बवाल-आगजनी और हिंसक झड़प हुई. कई शहरों में इंटरनेट नहीं और कारोबर ठप है. लाहौर में भी यही सूरत-ए-हाल है. जहां-जहां से ये काफिल गुजर रहा है. वहां-वहां पर इंटरनेट बंद, लॉकडाउन लगा है. सड़कें खोदी जा रही है. 20-20 फुट गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं. जगह-जगह पर क्रेनें लगी हैस कंटेनर लगे हैं.

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक कट्टरपंथी संगठन है. इस संगठन को पाकिस्तानी की हुकूमत और फौज का करीबी माना जाता था, ऐसे में सवाल उठता है कि TLP जैसा संगठन पाकिस्तानी हुकूमत के आंखों की किरकिरी कैसे बना. क्यों TLP समर्थकों को रोकने लिए मुनीर को गोली मारने का ऑर्डर देना पड़ा. तो इसकी वजह डॉलर जिसके चलते मुनीर ने अपना ईमान तक बेच दिया.

'मुनीर ने बेचा ईमान...जला पाकिस्तान'?

पाकिस्तानी कैमरों पर खासकर टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका को दिखा रहे हैं कि देखे जी, ये कोई आसान काम हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं. आप हमसे मुआयदों पर दस्तखत करवा रहे हैं. अब्राहम एकॉर्ड समेत इजरायल को मान्यता दिलवा रहे हैं. तो देखे हमारी लिए मुश्किलात कितनी है. अपना वजन बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए. बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमारे हुक्मरान और फौज अमेरिका को ये कह रही है कि इस मसले को हल करना इतना आसान नहीं. हम ऑपरेशन कर रहे हैं आपकी खातिर. इजरायल को मान्यता देना आसान नहीं. इसके लिए अवाम पर गोलियां चलवा रहे हैं. इसलिए हमारा ख्याल रखिए'.

गाजा और फिलिस्तीन पर आसिम मुनीर के रवैय्ये से TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान भड़क गई और 10 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान कर दिया. मगर 8 अक्टूबर की रात पुलिस ने आंदोलन कुचलने की प्लानिंग कर दी.

जिस गाजा और फिलिस्तीन के लिए तहरीक-ए-लब्बैक मुनीर के खिलाफ खड़ी हुई. उसी मुनीर ने लाहौर को गाजा बना दिया. गोलियों और ग्रेनेड के प्रहार से TLP की मौलाना ब्रिगेड को लहूलुहान कर दिया. TLP की मौलाना ब्रिगेड को जख्मी कर भले ही जल्लाद जनरल खुशी मना रहा हो. अब आशंका जतायी जा रही है कि जल्द ही मौलाना विद्रोह की आग में पूरा पाकिस्तान जलेगा. लाहौर से इस्लामाबाद, खैबर पख्तुनख्वा से कराची तक सारा इलाका सुलगेगा और जिस मुनीर ने पाकिस्तान को गाजा बनाया है, वही मुनीर जिन्नालैंड से भाग लेगा.