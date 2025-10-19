"काश वो मुसलमान न होते" अफगानिस्तान ने पाक पीएम शहबाज शरीफ को ऐसा क्यों कहा?

Afghanistan on Pak PM Shehbaz Sharif: अफगानिस्तान के उप-गृह मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी (Mohammad Nabi Omari) ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हाल के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और उन्हें "दूसरों के उकसावे पर" की गई कार्रवाई बताया है. टोलो न्यूज के मुताबिक, पक्तिका प्रांत (Paktika province) में हुए हमलों में 3 अफगान क्रिकेटर्स सहित कम से कम 10 लोग मारे गए. ओमारी ने अफगान संप्रभुता के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के सैन्य शासन की आलोचना की और पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) पर स्वतंत्र फैसला लेने के बजाय विदेशी दखल में काम करने का आरोप लगाया.

"काश वो मुसलमान न होते"

ओमारी ने शर्म अल-शेख (Sharm el-Sheikh) में गाजा शांति शिखर सम्मेलन (Gaza Peace Summit) में शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की हाल की तारीफ पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, उनकी टिप्पणियों को "शर्मनाक" बताया और कहा, "काश वो मुसलमान न होते." शिखर सम्मेलन में, जहां इजराइल और हमास के बीच बंधकों की अदला-बदली के बाद ट्रंप सहित कई नेता मौजूद थे, शरीफ ने ट्रंप को "मैन ऑफ पीस" बताया.

तालिबान ने पाक दावों को किया खारिज

अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दिए जाने के पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए, ओमारी ने जोर देकर कहा कि "अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने पाकिस्तानी तालिबान को पनाह नहीं दी है; वो कबायली इलाकों में तैनात हैं." उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को अपनी आजादी का क्रेडिट उन अफगान लड़ाकों को देना चाहिए जिन्होंने सोवियत संघ (Soviet Union) का विरोध किया था.

मध्यस्थता के बीच ऐसा बयान

ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कतर की मध्यस्थता में दोहा में हाई लेवल बातचीत की. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब (Mullah Mohammad Yaqoob) और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने तनाव को और बढ़ने से रोकने के मकसद से हुई चर्चाओं का नेतृत्व किया.

"अफगानिस्तान जंग नहीं चाहता"

काबुल ने इस्लामाबाद पर अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान जंग नहीं चाहता. अफगान विदेश मंत्रालय ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ समन्वय की पुष्टि की, जिन्होंने राजनयिक समाधानों के लिए समर्थन जताया.

पाक ने किया बचाव

इस बीच, पाकिस्तान ने अपने हवाई हमलों का बचाव अफगान क्षेत्र से "सीमा पार आतंकवाद" के खिलाफ आतंकवाद-रोधी अभियान बताकर किया. इन हमलों में हाल ही में हुए सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिसमें 2 बच्चों सहित कम से कम 6 नागरिक मारे गए. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हमलों को "उत्तेजक" बताया और चेतावनी दी कि हालांकि अफगान बलों को जवाबी कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर उल्लंघन जारी रहता है तो काबुल "जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है".

(इनपुट-एएनआई)