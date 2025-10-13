Pakistan Afghanistan Conflict Reason: भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पिटे पाकिस्तान को अब तालिबान ने जमकर धुना है. पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने 200 लड़ाके ढेर किए जबकि अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 20 चौकियां तबाह करने का दावा किया है. यह सब ऐसे समय में हुआ है जब अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी मुस्कुराते हुए नई दिल्ली में अपनी हिंदी से भारतीयों का दिल जीतने में जुटे थे. नई दिल्ली से ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली कि अफगानिस्तान किसी भी बाहरी आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा. कोई हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा.

खबर है कि पाक-अफगान बॉर्डर बंद कर दिया गया है और दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. बॉर्डर पर गोलीबारी और ड्रोन हमलों का वीडियो सारी कहना कह रहा है. पहले पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले के जवाब में एयरस्ट्राइक की फिर अफगान सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला कर दिया. इस टेंशन के बीच यह समझना महत्वपूर्ण है कि दोनों मुस्लिम देशों में तनाव क्यों है और क्या पाकिस्तान तालिबान से जंग लड़ने के मूड में है?

Afganistan media reports strikes by Afghan forces on Pakistan post at Durand line in retaliation of Pakistani attacks in Kabul & violation of Afghanistan sovereignty. pic.twitter.com/BTujhahLzT Add Zee News as a Preferred Source — Sidhant Sibal (@sidhant) October 11, 2025

तनाव की सबसे बड़ी वजह आतंकी संगठन टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) है. ये आतंकी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते रहते हैं. इससे भड़के पाकिस्तान ने एयरस्ट्राइक की. यह आतंकी संगठन 25 साल से खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय है. इसका मकसद पाकिस्तान हुकूमत को उखाड़ फेंकना है.

पाकिस्तान के सामने कहां खड़ा है तालिबान

एक रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के पास दुनिया की 12वीं ताकतवर फौज है. 145 देशों में अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है. ऐसे में दोनों के बीच ताकत की तुलना नहीं की जा सकती है. पाकिस्तानी सैनिक 17 लाख हैं तो अफगान बल 30 हजार. पाक के पास 1399 सैन्य विमान हैं, 1800 से ज्यादा टैंक हैं जबकि अफगानिस्तान के पास 50 टैंक के आसपास है. तालिबान के पास हथियार विरासत में मिले हैं. अफगानिस्तान के पास हेलिकॉप्टर 30 और फाइटर जेट 40 हैं जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है जो उसके कद को तालिबान से काफी ऊपर बढ़ा देता है.

No TTP safe havens in Afghanistan, Afghanistan FM Muttaqi says during Delhi 2nd presser; Questions Pakistan's seriousness on dealing with terrorism pic.twitter.com/8x4glDjwrV — Sidhant Sibal (@sidhant) October 12, 2025

झगड़े की वजह कई हैं

1. इतिहास के पन्ने पलटें तो पहला विवाद 132 साल पहले पता चलता है. 1893 में अंग्रेजों ने जो बॉर्डर तय किया था, अफगानिस्तान ने उसे कभी नहीं माना. 2600 किमी से ज्यादा लंबी डूरंड लाइन अफगान पश्तून इलाकों को दो हिस्से में बांटती है. इस कारण ही दोनों देशों में अक्सर झड़प होती रहती है.

2. पाकिस्तान में एक अनुमान के मुताबिक 30 लाख अफगान शरणार्थी रह रहे हैं. इनमें से 14 लाख के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, बाकी लोगों को पाकिस्तान अवैध बताता है और उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए अभियान चला रहा है. तालिबान ने चमकाते हुए कहा है कि लाखों लोगों को जबरन लौटाने से दुश्मनी बढ़ेगी.

3. अफगानिस्तान की समस्या यह है कि वह चारों तरफ जमीन से घिरा है. उसका व्यापार कराची और ग्वादर पोर्ट के जरिए होता है. ऐसे में पाकिस्तान जब चाहेगा सीमा पार के रास्ते बंद कर सकता है. इससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन बनी रहती है.

4. अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप और पाक पीएम शहबाज शरीफ की दोस्ती रास नहीं आ रही है. ट्रंप पहले से ही अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. तालिबान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है.

