कौन है पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय? जिनकी मस्जिद को बनाया गया निशाना, नोबेल विजेता भी हुए थे भेदभाव के शिकार

Why Ahmadiyya Face Discrimination in Pakistan: पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहां मजहब के भीतक भी कई मतभेद और विचारधाराओं के टकराव हैं. इन्हीं इख्तिलाफ के बीच सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करने वाला समुदाय है अहमदिया समुदाय. ये कम्यूनिटी खुद को इस्लाम को मानने वाला बताती है, लेकिन पाकिस्तान के बहुसंख्यक इन्हें मुसलमान नहीं मानते. हालात इतने गंभीर हैं कि पाकिस्तान के संविधान और कानूनों में अहमदियों को गैर-मुस्लिम” करार दिया गया है.

अहमदिया मस्जिद पर हमला

10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान पंजाब प्रांत में अहमदिया क्यूनिटी की बेत-उल-महदी मस्जिद पर जुमा की नमाज के बाद आतंकवादी हमला हुआ. जब नमाज खत्म हुई तो आतंकी अचानक मस्जिद परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया, हालांकि इस दौरान मस्जिद के 6 वॉलंटियर्स घायल हो गए. अमदिया समुदाय के धर्मस्थलों पर पहले भी कई बार अटैक हो चुका है. आइए जानते हैं कि इस कम्यूनिटी का क्या इतिहास रहा है.



अहमदिया समुदाय का इतिहास

अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद (Mirza Ghulam Ahmad) ने 1889 में की थी. उन्होंने खुद को इस्लाम में आने वाले “मसीह मऊद” यानी वादा किए गए मसीहा के तौर पर पेश किया. मिर्जा गुलाम अहमद का मकसद था इस्लाम में सुधार लाना और हिंसा के बजाय शांति और को-एग्जिस्टेंस का मैसेज फैलाना. उनके अनुयायी उन्हें नबी का दर्जा नहीं बल्कि एक समाज सुधारक या मार्गदर्शक मानते हैं. लेकिन कई पारंपरिक इस्लामी विद्वानों ने उनके विचारों को मुख्यधारा के इस्लाम के खिलाफ माना और उनकी शिक्षाओं को नामंजूर कर दिया. यही से अहमदिया समुदाय और दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स के बीच गहरी खाई बन गई.

पाक में अहमदियों की कानूनी स्थिति

1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अहमदिया समुदाय ने देश की तरक्की में अहम रोल अदा किया, लेकिन 1974 में तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने संविधान में संशोधन कर अहमदियों को आधिकारिक रूप से “गैर-मुस्लिम” घोषित कर दिया. इसके बाद से इन पर धार्मिक प्रतिबंधों की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई.

1984 में जनरल जिया-उल-हक की सैन्य सरकार ने और भी कठोर कानून बनाए, जिनके तहत अगर कोई अहमदी खुद को मुसलमान कहे, नमाज अदा करे, इस्लामिक प्रतीकों का इस्तेमाल करे या “इस्लामिक तरीके” से अपनी इबादत करे, तो उसे कानूनी सजा दी जा सकती है.

इन कानूनों ने अहमदिया समुदाय को सामाजिक और धार्मिक रूप से पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया. कई अहमदियों को जेल में डाला गया, उनकी मस्जिदों पर हमले हुए, और उनके कब्रिस्तानों तक को निशाना बनाया गया.

भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार

पाकिस्तान के कई हिस्सों में अहमदिया समुदाय को आज भी खुलेआम भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है. उनके बच्चों को स्कूलों में अलग-थलग किया जाता है, नौकरियों में मौका नहीं दिया जाता और कई बार उनकी दुकानों का बायकॉट किया जाता है. यहां तक कि कई अहमदी अपने आई-कार्ड पर धार्मिक पहचान नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

साइंटिस्ट डॉ. अब्दुस सलाम के साथ भी हुआ था भेदभाव

अहमदिया समुदाय के सबसे मशहूर लोगों में से एक हैं डॉ. अब्दुस सलाम (Dr. Abdus Salam), जिन्हें 1979 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वो पाकिस्तान के पहले और अब तक के इकलौते साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है. उन्होंने थेयोरेटिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रोवीक थ्योरी (Electroweak Theory) पर अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला. डॉ. सलाम ने पाकिस्तान में साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अहम रोल अदा किया. उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम और PAEC रिसर्च इंस्टिट्यूट्स की स्थापना में मदद की.



उनकी कब्र को भी बनाया गया निशाना

लेकिन दुख की बात ये है कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से पाकिस्तान में उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला, जिसके वो असली हकदार थे. जब वे 1996 में लंदन में उनका निधन हुआ, तब पाकिस्तान में उनके नाम का जिक्र तक मुश्किल से हुआ. यहां तक कि उनके कब्र पर लिखा गया “पहला मुस्लिम नोबेल विजेता” शब्द बाद में हटवा दिया गया, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक अहमदिया 'मुस्लिम' नहीं माने जाते.