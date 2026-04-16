Advertisement
trendingNow13181604
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: अस्पताल में एक-एक सांस के लिए तड़प रहे आमिर हमजा को मुनीर क्यों मानता है अपना गुरु?

DNA: अस्पताल में एक-एक सांस के लिए तड़प रहे आमिर हमजा को मुनीर क्यों मानता है अपना गुरु?

Amir Hamza Asim Munir Connection: पाकिस्तान में आसिम मुनीर का वैचारिक गुरु कहे जाने वाले आमिर हमजा को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया है. सवाल ये है कि आखिर इस आतंकी को मुनीर का वैचारिक गुरु क्यों कहा जा रहा है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 16, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: अस्पताल में एक-एक सांस के लिए तड़प रहे आमिर हमजा को मुनीर क्यों मानता है अपना गुरु?

Amir Hamza: मुनीर भारत के खिलाफ हमास के आतंकियों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है, लेकिन उसके लिए बुरी खबर ये है कि किसी ने लाहौर में उसके वैचारिक गुरु को गोली मार दी है यानी जिससे प्रेरणा लेकर मुनीर किसी मौलाना की तरह हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता था. मुनीर के उस वैचारिक गुरु के पास अब सिर्फ चंद सांसें बची हैं. आज लाहौर में एक न्यूज चैनल के पास आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के फाउंडर मेंबर आमिर हमजा को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया. आमिर हमजा को आसिम मुनीर का वैचारिक गुरु क्यों कहा जा रहा है.  

हमजा को मारी गोली 

आसिम मुनीर को इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान भेजा है ताकी वो ईरान को वार्ता के लिए तैयार कर सके और इधर लाहौर में आमिर हमजा को गोली मार दी गई. पाकिस्तान में मुनीर के वैचारिक गुरु का रुतबा इतना बुलंद था कि इस आतंकी को बाकायदा न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था. उसको टीवी पर बिठाकर उसकी बातों का प्रचार प्रसार किया जाता था. जिस वक्त हमजा को गोली मारी गई वो एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू देकर लौट रहा था. इसी दौरान मोटरसाइकिल से आए दो अज्ञात हमलावरों ने उसको गोली मार दी. गोलियां लगने के बाद हमजा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा के 17 संस्थापकों में शामिल है. आतंकी संगठन में हाफिज और उसके बेटे तल्हा सईद के बाद आमिर सबसे बड़ा नेता है. हमजा को लश्कर ए तैयबा का थिंक टैंक भी कहा जाता है. 1979 से 1992 तक इस आतंकी ने अफगान मुजाहिदीन के साथ रूसी फौजों से भी लड़ाई की थी. आमिर हमजा को हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता है. लश्कर ए तैयबा में उसके ऑपरेशनल रोल को देखते हुए 30 अगस्त 2012 को अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया. 2018 में सईद के कहने पर इसने जैश-ए-मनकाफा नाम का नया फ्रंट बनाया ताकि लश्कर पर पाबंदी के बाद भी पैसे जुटाए जा सकें. 

मुनीर का वैचारिक गुरु हमजा 

लश्कर ए तैयबा चीफ आतंकी हाफिज सईद आजकल अज्ञात हमलावरों के डर से बाहर कम निकलता है. उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कभी जेल में कभी बाहर सुरक्षित ठिकानों पर रखती है, लेकिन जब हाफिज सईद भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलता था. तब आमिर हमजा उसके आस पास ही मौजूद रहता था. इस वीडियो में भी आप हाफिज सईद के साथ आमिर हमजा को देख सकते हैं. पाकिस्तान में आमिर हमजा को हाफिज सईद की परछाईं भी कहा जाता है. हमजा के अंदर भी हिंदुओं और हिंदुस्तान को लेकर वैसा ही जहर भरा हुआ है जैसा हाफिज सईद के अंदर भरा है. आमिर हमजा ने भारत के खिलाफ कई विवादित टिप्पणियां की हैं. मई 2025 में हमजा को उसके घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी. इस हमले में भी हमजा गंभीर रूप से घायल हुआ था. तब मुनीर के वैचारिक गुरुको लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और उसको खुद आईएसआई सुरक्षा दे रही थी. कई महीनों के इलाज के बाद हमजा अस्पताल से डिस्चार्ज हो पाया था, लेकिन हमजा सुधरा नहीं. हमजा ने भारत पर कई बार आतंकी हमले की साजिश रची है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैचिारिक गुरु से मिलेगा मुनीर 

भारत को जख्म देने वाले मुनीर के इस वैचारिक गुरु के पास अब कम वक्त बचा है. अस्पताल में आमिर हमजा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. मुनीर भी ईरान से लौटकर अपने वैचारिक गुरु हमजा का हालचाल जानने अस्पताल जा सकता है और हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के फेवरेट आतंकी से मिलने अस्पताल चले जाएं. खबर ये भी आ रही है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की डील फाइनल हो जाती है तो ट्रंप खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं. ऐसे में जिस आतंकी को अमेरिका ने कभी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था उसे ट्रंप जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दे सकते हैं. और अगर इस आतंकी की मौत हो जाती है तो ट्रंप इसे श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं क्योंकि सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक अल शरा और मुनीर जैसे आतंकियों पर ट्रंप आजकल काफी मेहरबान हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
Women Reservation Bills
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....
West Bengal Election 2026
कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....
Delhi-Dehradun Expressway पर कितने एंट्री-एग्जिट पॉइंट, क्या है टोल; जानें सबकुछ
Delhi Dehradun Expressway
Delhi-Dehradun Expressway पर कितने एंट्री-एग्जिट पॉइंट, क्या है टोल; जानें सबकुछ
तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
Delimitation
तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी?
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
nasik
TCS, जिम, कोचिंग और... देशभर में धर्मांतरण की साजिश चल रही? ट्रैप में हिंदू बेटियां
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
West Bengal Election 2026
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
Mumbai News
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
Maharashtra elections
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
bmc
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी