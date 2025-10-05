Pakistan News: एक-एक कर PAK क्यों छोड़ रहीं मल्टीनेशनल कंपनियां? आतंक का डर या घटता मुनाफा, किस बात का सताया खौफ

Why Multinational Companies Leaving Pakistan: आटा ना घाटा, पाकिस्तान में बंपर घाटा. ये घाटा शब्द पाकिस्तान का सरनेम बन चुका है. गरीबी और कर्ज की मार से परेशान पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबरों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर जा रही मल्टीनेशनल कंपनियों में एक नाम और शामिल हो गया और इस खबर ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के हालातों की पोल खोल दी है.

पाकिस्तान से एक-एक कर बिस्तर समेट रहीं कंपनियां

पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क जहां अच्छा ढूंढने जाएंगे तो भी बुरा ही मिलेगा. पाकिस्तान में न लोगों के पास पैसा है और न ही खरीदार. वहां पर है तो सिर्फ घाटा. यही वजह है कि दुनिया में अपने बिजनेस का डंका बजा रही बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान ने अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं.

पिछले तीन सालों में पाकिस्तान से कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं. इनमें एली लिली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और यामाहा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. अब पाकिस्तान से प्रोक्टर एंड गैंबल ने भी अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है.

आखिर जिन्नालैंड से क्यों हुआ मोहभंग?

पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियों के निकलने की खबरों ने शहबाज सरकार की पोल खोल दी है. दुनिया जानती है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के जो हाल हैं. उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी क्लीयर मैसेज दे दिया है कि बस अब पाकिस्तान में धंधा करना नाममुकिन हो गया है.

पाकिस्तान में धंधा करना बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो छोड़िये आम अवाम के लिए भी दूभर है. पाकिस्तान में एक लाख के इन्वेस्टमेंट पर डेढ़ लाख के घाटे की गारंटी है. शहबाज सरकार में धंधा करना कोढ़ में खाज होने जैसा है. कर्जा लेकर मुल्क का चूल्हा जलाने वाले हुक्मरानों के लिए कर्ज के जाल से निकलना नामुमकिन है. ऐसे में कंपनियां भला मुनाफा कहां से कमाएंगी.

कर्ज के जाल में डूबता जा रहा पाकिस्तान

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपये यानि 76 ट्रिलियन तक पहुंच गया है. जो पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक कर्ज है. पाकिस्तान का ये कर्ज पिछले चार सालों में लगभग दोगुना हो चुका है. 2020-21 में ये कर्ज 39,860 बिलियन रुपये था. जबकि पिछले 10 साल में यह कर्ज करीब पांच गुना बढ़ चुका है.

पाकिस्तान में वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला कहती है, 'बढ़ती हुई महंगाई और खाली जेब रोज ताजा सब्जी बनाने की इजाजत नहीं देती है. अगर एक वक्त की सब्जी बनानी हो तो कम से भी कम 500 रुपये खर्च हो सकता है. भोजन के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे.'

कभी भी बिखर सकता है पाकिस्तान

कुल मिलाकर शहबाज-मुनीर ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है. अवाम को कफन खरीदने के लिए भी रुपया मयस्सर नहीं है और हुक्मरान इसी गरीबी और कंगाली का रोना रोकर मलाई खा रहे हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान गरीबी और गुरबत के उस दलदल में धंस चुका है जहां इस मुल्क की सांसें कभी भी टूट सकती हैं.

(ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया)