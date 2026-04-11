Iran-US Talks: जेडी वेंस से सूट-बूट, ईरानियों से कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मुलाकात; क्या है 'फेल्ड मार्शल' मुनीर की ड्रेस डिप्लोमैसी?

Iran-US Delegation: इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान की शांति वार्ता होनी है. दोनों देशों के डेलिगेशन पाकिस्तान पहुंच गए हैं. लेकिन मुनीर के ड्रेस कोड को लेकर चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?
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Iran-US Talks: ईरान और अमेरिका की इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता पर हर किसी की नजर है. अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हैं, जबकि ईरान की ओर से नेतृत्व स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं. इस दल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच में 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है. लेकिन अचंभा उस वक्त हुआ, जब पाकिस्तान में डेलिगेशन का स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नहीं, बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने किया. मुनीर को पाकिस्तान के 'असली शासक' के तौर पर देखा जाता है. मुनीर ने इस समारोह के जरिए खुद को आगे रखकर सियासी पार्टियों को मैसेज भी दे दिया है.
लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई मुनीर के कपड़ों को लेकर. जब 71 सदस्यों वाला ईरानी डेलिगेशन पाकिस्तान की आतंकी धरती पर उतरा तो मुनीर कॉम्बैट गियर यानी मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आए. कुछ ही घंटों बाद जेडी वेंस जब 'जैसे तैसे ठीक किए गए' नूर खान एयरबेस पर उतरे तो मुनीर उनका स्वागत करने के लिए सूट-बूट में दिखे.
इस घटनाक्रम ने भू-राजनीतिक पर्यवेक्षकों को कौतूहल में डाल दिया है. कई एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया कि यह एक सोची-समझी संदेश-प्रक्रिया थी, जिसका मकसद ईरान और अमेरिका, दोनों को संबोधित करना था.
मेजर जनरल संजय मेस्टन (रिटायर्ड) ने इंडिया टुडे को बताया, 'विदेशी लीडर्स को रिसीव करने के लिए हमेशा आर्मी अफसर को यूनिफॉर्म में होना चाहिए. आसिम मुनीर यह दिखाना चाहते हैं कि वह अमेरिकियों के साथ डिप्लोमैट हैं और ईरान के साथ सैनिक. यह मैसेजिंग हैं. यह एक वरिष्ठ सेना जनरल के आचरण के लिए अशोभनीय है.'
अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करते समय मुनीर का काले रंग का सूट पहनना, खुद को एक राजनेता जैसा दिखाने की उनकी कोशिश को दिखाता है. यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पिछली मुलाकातों में भी, जिन्होंने उन्हें अपना 'पसंदीदा फील्ड मार्शल' कहा है, मुनीर ने सूट ही पहना है.
डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन ने मुनीर के ईरानियों से मिलने के दौरान आर्मी यूनिफॉर्म पहनने को एक सोचा-समझा मैसेज बताया. उन्होंने हाल ही में ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और मिसाइलों से हमलों का संकेत दिया.
मुनीर ने सेरेमोनियल आर्मी यूनिफॉर्म नहीं पहनी बल्कि जंग वाली यूनिफॉर्म पहनी. यह ईरान को ताकत दिखाने का तरीका था कि वह वहां मिलिट्री लीडर की हैसियत से आए थे.
उन्होंने आगे कहा, ' कुछ वर्ष पहले ईरान और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के ऊपर मिसाइलें बरसाई थीं.दोनों देशों के बीच कुछ लक्त तक बॉर्डर पर टेंशन रही थी. यह सब बस कैमरे के लिए था.'