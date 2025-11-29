Advertisement
इमरान जिंदा रहें या मरें... आसिम मुनीर का अब बाल भी बांका नहीं हो सकता; जानिए वजह

गुरुवार, 27 नवंबर को मुनीर ने पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या CDF के तौर पर चार्ज संभाला. यह पद 1973 के संविधान के विवादित 27वें अमेंडमेंट से बनाया गया था. इस अमेंडमेंट को 12 नवंबर को नेशनल असेंबली ने पास किया, 13 नवंबर को सीनेट ने पास किया और उसी दिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इस पर साइन करके कानून बना दिया. 

Nov 29, 2025
कई दिनों से पाकिस्तान में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर टॉर्चर किया गया. जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल किया गया या उनकी मौत हो गई है. वहीं पाकिस्तानी जेल के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि वह 'सुरक्षित' हैं लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद, जेल अधिकारियों ने इमरान खान को पब्लिक में पेश नहीं किया है या हाल ही में परिवार या कानूनी मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी है. इस जानकारी की कमी की वजह से जेल के आसपास की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है. इस वजह से इमरान खान के परिवार और समर्थकों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है.

अदियाला को हाल के सालों में सबसे ज़्यादा अलर्ट पर रखा गया है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की अदियाला जेल पर 'कभी भी हमला हो सकता है'. जेल के आसपास करीब 2,500 और लोगों को तैनात किया गया है. दहगल इलाके में जेल के कई गेटों पर फैक्ट्री नाका और रावलपिंडी के गोरखपुर इलाके में नए चेक-पोस्ट बनाए गए हैं. पुलिस और पैरामिलिट्री यूनिट्स पूरी तरह से एंटी-रियट गियर में हैं उनके पास रबर की गोलियां, जिंदा कारतूस, आंसू गैस लॉन्चर, शील्ड और डंडे हैं. लाहौर की कोट लखपत जेल और क्वेटा के पास माच सेंट्रल जेल के लिए भी ऐसे ही अलर्ट जारी किए गए हैं जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के दूसरे नेता और कार्यकर्ता बंद हैं.

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर आकर रुक जाती हैं सारी बातें 
यह सब तब हो रहा है जब खान की पार्टी, PTI, अदियाला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, और यह सवाल कि इमरान खान कहां हैं? और जोर पकड़ रहा है. एक आम संवैधानिक व्यवस्था में हिरासत में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को कोई भी नुकसान होने पर लगभग अपने आप ही एक जांच की संभावना बढ़ जाती है जो सीधे सिक्योरिटी चेन ऑफ कमांड तक जाती है. आज के पाकिस्तान में वह चेन एक ऐसे आदमी पर आकर रुकती है जिसकी स्थिति को संविधान में इस तरह से फिर से लिखा गया है कि उसे छूना बहुत मुश्किल हो गया है. वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर.

मुनीर को पाकिस्तान में मिला सीडीएफ का चार्ज
27वें अमेंडमेंट ने असल में क्या बदला?
इस अमेंडमेंट का मेन मकसद पाकिस्तान के हायर डिफेंस सेट-अप को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना है. आर्टिकल 243 में बदलाव करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ऑफिस बनाया गया है, जो एक नया टॉप मिलिट्री पोस्ट है और इस पर हमेशा मौजूदा आर्मी चीफ का ही कब्जा रहेगा. CDF अब फॉर्मली एयर फोर्स और नेवी के हेड से ऊपर है और इसे साफ तौर पर तीनों सर्विसेज की कमांड संभालने वाला बताया गया है. जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पहले का पोस्ट, जो 1970 के दशक के बीच में ट्राई-सर्विसेज कोऑर्डिनेट करने वाले रोल के तौर पर बनाया गया था, उसे खत्म कर दिया गया है, जो 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के रिटायरमेंट के बाद लागू होगा.

न्यूक्लियर का बटन शाहबाज से छीनकर मुनीर को दिया गया
पूरे ट्राई-सर्विसेज फ्रेमवर्क का कंट्रोल प्रेसिडेंट और कैबिनेट से CDF को शिफ्ट कर दिया गया है. पहली बार पाकिस्तान में पहले से ही दबदबे वाले आर्मी चीफ को कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के हिसाब से पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर के टॉप पर साफ तौर पर रखा गया है. इस बदलाव में पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेनाओं के लिए जिम्मेदार एक नया पद भी शामिल किया गया है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर. प्रधानमंत्री इस कमांडर को औपचारिक रूप से नियुक्त करेंगे लेकिन सिर्फ आर्मी जनरलों में से और आर्मी चीफ या CDF की सलाह पर. असल में, इसका मतलब है कि आर्मी और आखिर में मुनीर का इस्लामाबाद के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को कौन चलाएगा.

अब मुनीर को सिर्फ इंपीचमेंट से हटाया जा सकता है
कमांड चेन के इस पुनर्गठन के साथ-साथ यह बदलाव टॉप मिलिट्री अधिकारियों को बड़े पैमाने पर पर्सनल सुरक्षा देता है. फाइव-स्टार रैंक पर प्रमोट किए गए अफसर जैसे फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट को यह गारंटी दी जाती है कि वे जिंदगी भर अपनी रैंक, सुविधाएं और यूनिफॉर्म बनाए रखेंगे. उन्हें सिर्फ इंपीचमेंट जैसे प्रोसेस से हटाया जा सकता है जिसके लिए दो-तिहाई पार्लियामेंट्री बहुमत की ज़रूरत होती है. यही पैकेज हाल के ऑपरेशन्स में उनकी भूमिकाओं के संबंध में एयर फोर्स और नेवी चीफों पर भी लागू होता है. खास बात यह है कि इन फाइव-स्टार अफसरों को साफ तौर पर संवैधानिक छूट मिलती है. ये कानूनी सुरक्षाएं आर्टिकल 248 के तहत प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली सुरक्षा से कहीं ज्यादा हैं. 

क्रिमिनल केस या सिविल एक्शन से जीवन भर छूट
एक बार जब कोई ऑफिसर इस कैटेगरी में आ जाता है तो उसे ऑफिस में किए गए कामों के लिए क्रिमिनल केस या सिविल कार्रवाई से जिंदगी भर सुरक्षा मिल जाती है जब तक कि पार्लियामेंट खुद उस इम्यूनिटी को खत्म न कर दे. ऐसे कदम के लिए रुकावटें जानबूझकर बहुत ज्यादा रखी गई हैं. साथ ही यह बदलाव ज्यूडिशियरी की भूमिका को नया आकार देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है. यह सभी संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाता है, जिसमें बेसिक कानून की व्याख्या और फेडरेशन और प्रांतों के बीच के झगड़े शामिल हैं. यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट से दूर ले जाता है और इसे संवैधानिक सवालों पर आखिरी आर्बिटर के तौर पर उसकी भूमिका से हटा देता है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 3 साल ज्यादा कार्यकाल
नए कोर्ट के हेड प्रोटोकॉल में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ऊपर होते हैं और 68 साल की उम्र तक काम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज से तीन साल ज्यादा है. पहले के बदलावों ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर पहले ही रोक लगा दी थी जिसमें खुद से नोटिस लेने की उसकी क्षमता भी शामिल है. आलोचकों का कहना है कि इसका जमा हुआ असर यह है कि संवैधानिक रिव्यू एग्जीक्यूटिव के करीब आ गया है जो खुद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करता है. कई जज जो सरकार से भिड़ गए थे या मिलिट्री के दखल के बारे में चिंता जता चुके थे वे पहले ही हट चुके हैं या सुप्रीम कोर्ट के पारंपरिक रोल को असल में खत्म करने की बात कह चुके हैं. इसका नतीजा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 27वें अमेंडमेंट के कानूनी आधार को चुनौती देना या इसकी आड़ में किए गए कामों को परखना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है.

CDF के तौर पर मुनीर के नए रोल के मायने क्या हैं?
इस नए फ्रेमवर्क में असीम मुनीर सिर्फ एक और आर्मी चीफ नहीं हैं. उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया है. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर नया पांच साल का कार्यकाल दिया गया है और एक ऐसी पोजीशन पर रखा गया है जहां वे फॉर्मली एयर और नेवल चीफ से ऊपर बैठते हैं. अमेंडमेंट से पहले उनका टर्म पहले ही एक बार बढ़ाया जा चुका था. आम तीन साल से पांच साल तक, जिससे उनकी रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर 2027 हो गई. CDF अपॉइंटमेंट उस घड़ी को रीसेट करता है. अब यह पक्का है कि वह कम से कम 2030 तक मिलिट्री स्ट्रक्चर के टॉप पर बने रहेंगे और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप राजी हो तो उसके बाद भी उनकी दोबारा नियुक्ति का रास्ता खुला रहेगा.

मुनीर की रैंक में रहेगी एक संवैधानिक ढाल
न्यूक्लियर कमांड और जरूरी हाई-कमांड अपॉइंटमेंट अब उन स्ट्रक्चर के ज़रिए होते हैं जिन्हें वह असरदार तरीके से कंट्रोल करते हैं. उदाहरण के लिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्लान किया गया पद फेडरल सरकार से मंजूरी मिलने से पहले CDF की सिफारिश पर भरा जाएगा. इसके अलावा मुनीर का फाइव-स्टार स्टेटस अमेंडमेंट में बताई गई लाइफटाइम इम्युनिटी भी देता है. जब वह आखिरकार एक्टिव कमांड से हट भी जाते हैं. तब भी वह अपनी रैंक अपने खास अधिकार और एक संवैधानिक ढाल बनाए रखेंगे जो उन्हें आम कानूनी प्रोसेस से ऊपर रखेगी. ऑफिस में उनके कामों पर सवाल उठाने की कोई भी कोशिश चाहे वह क्रिमिनल लॉ के जरिए हो या सिविल लिटिगेशन के जरिए तब तक रोक दी जाएगी जब तक पार्लियामेंट पहले दो-तिहाई बहुमत से उस इम्युनिटी को खत्म नहीं कर देती.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

