'कंडोम खरीदकर जमा कर लो...' चीन में आधीरात तक सस्ते में बिका, नया साल आते ही मोटा टैक्स क्यों?

यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि चीन दुनिया में एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है. आज के समय में बढ़ती जनसंख्या को तमाम समस्याओं का केंद्रबिंदु समझा जाता है. ऐसे में अचानक चीन ने जन्म दर बढ़ाने का फैसला क्यों ले लिया? वह युवाओं को शादी करने और कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए मना रहा है. नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2026 को चीन में कंडोम पर भारी भरकम टैक्स लागू कर दिया गया.

जी हां, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अब ज्यादा बच्चे चाहता है. 1 जनवरी 2026 से चीन के लोगों को गर्भनिरोधक पर 13 प्रतिशत सेल्स टैक्स देना होगा. चाइल्डकेयर सेवाओं को इससे छूट मिलेगी. पिछले साल के आखिर में घोषित किए गए नए टैक्स सिस्टम में कई तरह की छूट खत्म कर दी गई है जो 1994 से चली आ रही थी. उस समय चीन एक-बच्चे वाली नीति को लागू कर रहा था.

चीन ऐसा कर क्यों रहा?

Add Zee News as a Preferred Source

- बढ़ती बुजुर्ग आबादी और धीमी अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए चीन सरकार युवा चीनियों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. कंडोम पर टैक्स लगाना उसी दिशा में एक प्रयास है.

- आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि चीन की आबादी लगातार तीन साल से कम हुई है. हां, 2024 में सिर्फ 95 लाख बच्चे पैदा हुए. यह एक दशक पहले जन्मे बच्चों की संख्या का लगभग आधा है.

- फिर भी कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियों सहित दूसरे गर्भनिरोधक उपायों पर टैक्स ने अनचाही प्रेग्नेंसी और HIV दरों के बारे में चिंता पैदा कर दी है. चीन में कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे पैदा करने के लिए उन्हें मनाने के लिए महंगे कंडोम से अलग कुछ करना चाहिए था.

बीबीसी एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही एक रिटेलर ने खरीदारों से कीमत बढ़ने से पहले स्टॉक इकट्ठा करने को कहा तो सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मजाक किया, 'मैं अब जिंदगीभर के लिए कंडोम खरीद लूंगा.' दूसरे यूजर ने तंज कसा कि क्या कोई कंडोम की कीमत और बच्चे पालने की कीमत के बीच का अंतर बता सकता है. बताते हैं कि नया साल लगने से पहले काफी कंडोम बिके.

कपल्स करें तो क्या करें?

बीजिंग में युवा पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन बच्चे पालने के लिए सबसे महंगे देशों में से एक है. स्टडी में कहा गया है कि बेहद प्रतिस्पर्धी पढ़ाई-लिखाई के माहौल में स्कूल फीस ज्यादा है. साथ ही महिलाओं के लिए काम और बच्चे पालने के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती के कारण खर्च बढ़ जाता है.

पढ़ें: शकरकंद जैसे देश का झगड़ा क्या है? शी जिनपिंग की चेतावनी, ताइवान को चीन में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता

हेनान के रहने वाले 36 साल के डैनियल लूओ ने बीबीसी से कहा कि मेरा एक बच्चा है और मैं और बच्चे नहीं चाहता. उन्होंने उदाहरण दिया कि यह वैसा ही है जैसे मेट्रो का जब किराया एक या दो युआन बढ़ता है तो भी मेट्रो से यात्रा करने वाले लोग अपनी आदतें नहीं बदलते हैं. आपको फिर भी मेट्रो से ही जाना पड़ता है, है ना? वह कहते हैं कि उन्हें कीमत बढ़ने से कोई चिंता नहीं है. कंडोम के एक बॉक्स की कीमत शायद पांच युआन, 10 या 20 युआन ज्यादा हो जाएगी. एक साल में बस कुछ सौ युआन का खर्च आएगा फिर भी बच्चे पालने से यह काफी कम है.