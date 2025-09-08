डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी

वर्ल्ड ऑर्डर इतनी तेजी से बदल सकता है, शायद खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल्पना नहीं की होगी. कहां तो वह रूस और चीन को अलग-थलग करने का चक्रव्यूह बना रहे थे लेकिन भारत पर टैरिफ थोपना बैकफायर कर गया. आज तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी. भारत और चीन के मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि चीजें तेजी से बदल रही हैं. कुछ महीने पहले तक जिस चीन के साथ हमारे संबंधों को निगेटिव अर्थों में लिया जा रहा था, आज वह सबसे करीब चला आया है. भारत में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने दूसरा विश्व युद्ध लड़े भारतीय सैनिकों की बहादुरी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही उस समय चीन के खुला समर्थन के लिए भारत की भूमिका की जमकर प्रशंसा की.

चीनी राजदूत ने कहा कि भारत ने चीन-बर्मा-भारत थिएटर, उत्तरी अफ्रीका और यूरोपीय युद्धक्षेत्रों में 25 लाख से ज्यादा वालंटियर सैनिक तैनात किए थे और लगातार चीन के लिए सामरिक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की. जी हां, आज की पीढ़ी के कम लोगों को पता होगा तब हालात ऐसे थे कि भारतीय, चीनी, अमेरिकी सैनिक एक साथ साझा दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़े थे.

झारखंड का रामगढ़ एक छोटा कस्बा था, तब 60 हजार से ज्यादा चीनी सैनिकों को यहां प्रशिक्षित किया गया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध में इन चीनियों को अमेरिकी अफसरों ने ही आधुनिक हथियार चलाने के गुर सिखाए थे. रिसर्चर्स बताते हैं कि यह अमेरिका से बाहर पहला अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था. आज भी रामगढ़ में 600 चीनी सैनिकों की कब्रें उस इतिहास की याद दिलाती हैं. जापान के सरेंडर के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ. बाद के वर्षों में अमेरिका और चीन एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे लेकिन 80 साल पहले दोनों दोस्त थे.

भारत का रोल

लेडो रोड असम के लेडो से चीन के कुनमिंग को कनेक्ट करने वाला रास्ता हुआ करता था. इसे दूसरे विश्व युद्ध के समय ही बनाया गया था. इसकी वजह यह थी कि जापानियों ने 1942 के आसपास बर्मा रूट पर कब्जा जमा लिया था. इसी रास्ते से मित्र देश चीन तक मदद पहुंचा रहे थे. बाद में असम से कुनमिंग को जोड़ने वाली 768 किमी लंबी रोड बनाई गई.

एक रिपोर्ट के मुताबिक दो साल में लेडो रोड बनकर तैयार हुई. इसके निर्माण में इंजीनियरों समेत 17 हजार अमेरिकियों, करीब 50 हजार भारतीय कामगारों और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने हिस्सा लिया था. इसे बनाने में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी.

भारत ने चीन तक अमेरिकी सप्लाई पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण बेस के तौर पर भूमिका निभाई. बर्मा में जापानियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी जो चीन के लिए सप्लाई लाइन्स को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी था. अच्छे समय में चीन की ओर से भारत का एहसान मानना एक शुभ संकेत है. यह जरूर है कि भारत और चीन का करीब आना ट्रंप को जरूर खल रहा होगा.

अब यह वीडियो देखिए. इसमें दिखाया गया है कि कैसे बर्मा रोड नष्ट होने और ज्यादातर हिस्से पर जापानियों के कब्जे के बाद भारत के असम (लेडो) से कुनमिन (चीन) के लिए उत्तरी हिस्से से होते हुए एयर रूट भी इस्तेमाल किया गया था. असम के लेडो से बर्मा के जंगली इलाकों में से होते हुए रोड चीन में घुसती थी. इधर, लेडो का कनेक्शन कलकत्ता पोर्ट से था जो समुद्री बंदरगाह है. इस तरह से चीनियों की सप्लाई नहीं रुकी. यह सड़क मार्ग कलकत्ता-लेडो-बर्मा के कुछ इलाके से होते हुए चीन पहुंचाता था.