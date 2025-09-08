डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
Advertisement
trendingNow12913995
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी

Indian Army World War 2 China: आज के समय में भारत, चीन और अमेरिका के बीच जैसा भी रिलेशन हो लेकिन एक समय ऐसा था जब तीनों देश मिलकर साझा दुश्मन से लड़े थे. यहां तक कि भारत में अमेरिकियों ने चीनियों को प्रशिक्षण दिया था. अब चीन ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी का जिक्र करते हुए उन्हें नमन किया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी

वर्ल्ड ऑर्डर इतनी तेजी से बदल सकता है, शायद खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल्पना नहीं की होगी. कहां तो वह रूस और चीन को अलग-थलग करने का चक्रव्यूह बना रहे थे लेकिन भारत पर टैरिफ थोपना बैकफायर कर गया. आज तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी. भारत और चीन के मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि चीजें तेजी से बदल रही हैं. कुछ महीने पहले तक जिस चीन के साथ हमारे संबंधों को निगेटिव अर्थों में लिया जा रहा था, आज वह सबसे करीब चला आया है. भारत में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने दूसरा विश्व युद्ध लड़े भारतीय सैनिकों की बहादुरी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही उस समय चीन के खुला समर्थन के लिए भारत की भूमिका की जमकर प्रशंसा की. 

चीनी राजदूत ने कहा कि भारत ने चीन-बर्मा-भारत थिएटर, उत्तरी अफ्रीका और यूरोपीय युद्धक्षेत्रों में 25 लाख से ज्यादा वालंटियर सैनिक तैनात किए थे और लगातार चीन के लिए सामरिक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की. जी हां, आज की पीढ़ी के कम लोगों को पता होगा तब हालात ऐसे थे कि भारतीय, चीनी, अमेरिकी सैनिक एक साथ साझा दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़े थे. 

झारखंड का रामगढ़ एक छोटा कस्बा था, तब 60 हजार से ज्यादा चीनी सैनिकों को यहां प्रशिक्षित किया गया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध में इन चीनियों को अमेरिकी अफसरों ने ही आधुनिक हथियार चलाने के गुर सिखाए थे. रिसर्चर्स बताते हैं कि यह अमेरिका से बाहर पहला अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था. आज भी रामगढ़ में 600 चीनी सैनिकों की कब्रें उस इतिहास की याद दिलाती हैं. जापान के सरेंडर के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ. बाद के वर्षों में अमेरिका और चीन एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे लेकिन 80 साल पहले दोनों दोस्त थे. 

भारत का रोल

लेडो रोड असम के लेडो से चीन के कुनमिंग को कनेक्ट करने वाला रास्ता हुआ करता था. इसे दूसरे विश्व युद्ध के समय ही बनाया गया था. इसकी वजह यह थी कि जापानियों ने 1942 के आसपास बर्मा रूट पर कब्जा जमा लिया था. इसी रास्ते से मित्र देश चीन तक मदद पहुंचा रहे थे. बाद में असम से कुनमिंग को जोड़ने वाली 768 किमी लंबी रोड बनाई गई. 

एक रिपोर्ट के मुताबिक दो साल में लेडो रोड बनकर तैयार हुई. इसके निर्माण में इंजीनियरों समेत 17 हजार अमेरिकियों, करीब 50 हजार भारतीय कामगारों और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने हिस्सा लिया था. इसे बनाने में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी. 

पढ़ें: भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार

भारत ने चीन तक अमेरिकी सप्लाई पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण बेस के तौर पर भूमिका निभाई. बर्मा में जापानियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी जो चीन के लिए सप्लाई लाइन्स को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी था. अच्छे समय में चीन की ओर से भारत का एहसान मानना एक शुभ संकेत है. यह जरूर है कि भारत और चीन का करीब आना ट्रंप को जरूर खल रहा होगा. 

पढ़ें: दिल्ली जितनी आबादी वाले देश ने दे डाली चीन को खुली चुनौती, 1000 Kg मछली फेंककर भागा 'ड्रैगन'

अब यह वीडियो देखिए. इसमें दिखाया गया है कि कैसे बर्मा रोड नष्ट होने और ज्यादातर हिस्से पर जापानियों के कब्जे के बाद भारत के असम (लेडो) से कुनमिन (चीन) के लिए उत्तरी हिस्से से होते हुए एयर रूट भी इस्तेमाल किया गया था. असम के लेडो से बर्मा के जंगली इलाकों में से होते हुए रोड चीन में घुसती थी. इधर, लेडो का कनेक्शन कलकत्ता पोर्ट से था जो समुद्री बंदरगाह है. इस तरह से चीनियों की सप्लाई नहीं रुकी. यह सड़क मार्ग कलकत्ता-लेडो-बर्मा के कुछ इलाके से होते हुए चीन पहुंचाता था. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

india china news

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
;