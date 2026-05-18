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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनExplainer: चीन ने पहली बार पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, भारत के खिलाफ न्यूक्लियर सेकंड-स्ट्राइक पावर देने से क्यों किया था इनकार?

Explainer: चीन ने पहली बार पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, भारत के खिलाफ न्यूक्लियर सेकंड-स्ट्राइक पावर देने से क्यों किया था इनकार?

Pakistan China Military Leak: खोजी पत्रकारिता एजेंसी ड्रॉप साइट न्यूज़ को मिले सीक्रेट पाकिस्तानी मिलिट्री रिकॉर्ड ने इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच उस संवेदनशील बातचीत का खुलासा किया है, जिससे ये पता चलता है कि चीन ने अपने हर मौसम के साथी पाकिस्तान की न्यूक्लियर मांग को ठुकरा दिया था. इससे भारत की बढ़ती सामरिक ताकत का पता चलता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 18, 2026, 04:09 PM IST
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Explainer: चीन ने पहली बार पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, भारत के खिलाफ न्यूक्लियर सेकंड-स्ट्राइक पावर देने से क्यों किया था इनकार?

China's Secret Role in Operation Sindoor Exposed: भारत-पाकिस्तान तनाव के सालभर बाद सामने आई एक धमाकेदार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से युद्ध जीतने के लिए परमाणु ताकत बढ़ाने के मकसद से चीन से उसकी 'न्यूक्लियर सेकंड-स्ट्राइक क्षमता' मांगी थी. मिलिट्री वेबसाइट ड्रॉपसाइट न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने इसके बदले चीन को ग्वादर पोर्ट पर स्थायी मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि चीन ने पाकिस्तान की चालभरी मांग को ठुकरा दिया था.

पाकिस्तान को डर था कि कराची छिन न जाए?

लीक दस्तावेज के मुताबिक, पाकिस्तान चाहता था चीन उसे ऐसी समुद्री परमाणु क्षमता दे, जिससे दुश्मन के पहले परमाणु हमले के बावजूद जवाबी हमला किया जा सके. आमतौर पर यह क्षमता परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों के जरिए हासिल होती है. पाकिस्तान पिछले दो दशकों से खुद यह तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहा है. 

पाकिस्तानी फौज के लीक हुए सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक इस डील के लिए इस्लामाबाद ने चीन को कई लालच दिए थे. पाकिस्तान चाहता था कि चीन अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय दबाव से उसकी रक्षा की कानूनी गारंटी दे. इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी फौज और खुफिया तंत्र को भारत के मुकाबले मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलिट्री मॉर्डेनाइजेशन की मांग की थी.

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सबसे अहम मांग समुद्र-आधारित परमाणु सेकंड-स्ट्राइक क्षमता की थी. लेकिन चीन ने इसे रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा मानते हुए सख्ती से इनकार कर दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग को डर था कि ऐसी तकनीक देने से क्षेत्र में परमाणु प्रसार बढ़ेगा और चीन खुद अपने अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार वादों का उल्लंघन कर देगा.

चीन ने क्यों दिखाया पाकिस्तान को ठेंगा?

दरअसल चीन को ये आशंका थी कि अगर उसने पाकिस्तान को इतनी संवेदनशील तकनीक दी, तो उसे वैश्विक स्तर पर भारी विरोध, अमेरिका और यूरोपी के प्रतिबंधों के साथ अन्य कूटनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. यूरोप से चीन का अरबों युआन का कारोबार है. इसलिए ग्वादर पोर्ट पर रणनीतिक लाभ मिलने के बावजूद बीजिंग ने पाकिस्तान के फटे में टांग अड़ाने के बजाए पीछे हटना बेहतर समझा.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2024 में चीन से अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे खास सफलता नहीं मिली थी. यानी चीन पाकिस्तान को लगातार इगनोर कर रहा था. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ के गिड़गिड़ाने और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाक रगड़ने पर चीन ने अपने सैटेलाइट की ताकत से भारत की तैयारियों और हमलों की रियल टाइम जानकारी पाकिस्तान को दी थी. जबकि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2024 से चीन ने भिखारी पाकिस्तान को चवन्नी बराबर का कोई आर्थिक पैकेज उसे नहीं दिया है.

चीन के कर्ज में दबा पाकिस्तान

पहले से पाकिस्तान पर चीनी ऊर्जा कंपनियों का भारी बकाया है. उधर सीपैक (CPEC) परियोजनाओं में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी तनाव बढ़ा है. 2024 में चीनी राजदूत जियांग जैदोंग ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताई थी क्योंकि सीपैक शुरू होने के बाद से 21 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं.

 

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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