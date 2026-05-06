Advertisement
trendingNow13207154
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनड्रैगन के दुश्मन को मिलेगा ब्रह्मास्त्र! साउथ चाइना सी में निकलेगी हेकड़ी; क्या है मोदी सरकार का मेगा प्लान?

ड्रैगन के दुश्मन को मिलेगा 'ब्रह्मास्त्र'! साउथ चाइना सी में निकलेगी हेकड़ी; क्या है मोदी सरकार का मेगा प्लान?

India Biggest Missile Deal Vietnam: भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की खेप सौंपी थी, जिससे चीन पहले से ही बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है. अब वियतनाम के हाथ ब्रह्मोस का लगना चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: May 06, 2026, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रैगन के दुश्मन को मिलेगा 'ब्रह्मास्त्र'! साउथ चाइना सी में निकलेगी हेकड़ी; क्या है मोदी सरकार का मेगा प्लान?

BrahMos Missile Vietnam China Tension: दुनिया में भारत अपनी धमक तेजी से बढ़ा रहा है. ड्रैगन को चुनौती दे रहा है. चीन के दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है. वियतनाम को भारत वो ताकत देने की तैयारी में है, जो उसे चीन से टक्कर लेने में मदद करेगा और जिनपिंग के मिशन साउथ चाइना सी को डेंट लगाएगा. ये ऐसी खबर है जो एशिया का पावर बैलेंस पलट सकती है.

चीन को हो रहा होगा दर्द!

वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम तीन दिन के भारत के दौरे पर हैं. वियतनाम के राष्ट्रपति का ये दिल्ली दौरा 3,700 किलोमीटर दूर बीजिंग में बैठे जिनपिंग की आंखों में चुभ रहा है. अपने दफ्तर में बैठकर जिनपिंग टो लैम के भारत दौरे की एक-एक तस्वीर देख रहे हैं.अपने दुश्मन पर पल-पल की नजर रख रहे हैं. बीजिंग में भारत-वियतनाम वाली डील से घबराहट है. वियतनाम और ड्रैगन की दुश्मन की कहानी आपको बाद में बताएंगे.लेकिन पहले ब्रह्मोस वाली डील के बारे में जान लीजिए.

हाइपरसोनिक क्रूज vs ग्लाइड मिसाइल: भारत तैयार कर रहा नई ताकत जो इंटरसेप्टर को भी कर देगी फेल

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रह्मोस खरीदना चाहता है वियतनाम

खबर है कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, वियतनाम ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. अगर यह समझौता होता है, तो इसकी कीमत करीब 60 अरब रुपये हो सकती है, जिसमें ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल रहेगा.वियतनाम के साथ संभावित समझौता भारत की रक्षा निर्यात नीति को और मजबूती देगा.

800 किमी रेंज वाली ब्रह्योस से बूस्ट होगी भारत की नेवल पावर! अरब सागर में आएगा उबाल; खौफ में पाकिस्तान

 

वियतनाम से चीन की तनातनी

अब सवाल ये है कि ये जिनपिंग के लिए बुरी खबर क्यों हैं. इसके दो पहलू हैं, पहला तो ये कि साउथ चाइना सी में चीन खुद को दादा समझता है.वियतनाम के मछुआरों को डराना हो या उनके समुद्री क्षेत्र में घुसकर दादागिरी दिखाना, ये ड्रैगन की फितरत बन चुकी है. चीन ने वियतनाम का जीना मुहाल कर रखा है. ऐसे में अगर ये डील हुई तो ये वियतनाम के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा. क्योंकि ब्रह्मोस की मारक क्षमता ऐसी है कि चीन का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम इसे भांप तक नहीं पाएगा. जिस दिन वियतनाम के तटों पर ब्रह्मोस तैनात हो गई, उस दिन से चीन के युद्धपोतों के लिए समंदर में चैन से घूमना नामुमकिन हो जाएगा यानी चीन वियतनाम को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा.

एशिया में बढ़ेगी भारत की हनक

अब इस खबर का दूसरा पहलू भी समझिए. दरअसल, ये डील भारत को एशिया में और ताकतवर बनाएगी. बताया ये भी जा रहा है कि इस डील से एशिया का पवार सेंटर पलट सकता है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत और मजबूत हो सकता है. इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है. ऐसे में वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा है.

भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की खेप सौंपी थी, जिससे चीन पहले से ही बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है. अब वियतनाम के हाथ ब्रह्मोस का लगना चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा. ये महज एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत का चीन को उसी की भाषा में दिया गया करारा जवाब है. रूस और भारत की दोस्ती से बनी ये मिसाइल वियतनाम के लिए ‘सुरक्षा कवच’ बन सकती है और चीन की हर चाल को नाकाम कर सकती है.

800 किमी रेंज वाली BrahMos-A मिसाइल के टेस्ट की तैयारी, Su-30MKI पर लैस होगा शिकारी, दुश्मनों का बनेगा काल

चीन का टूट जाएगा सपना

चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर वियतनाम जैसा छोटा देश ब्रह्मोस से लैस हो गया तो उसका पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने का सपना टूट सकता है क्योंकि ब्रह्मोस की रफ्तार और सटीकता का मुकाबला करना चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा.

चीन के लिए टेंशन भारत के मेड इन हथियारों से भी है. हिंदुस्तान तेजी से हथियार बन रहा है और दुनिया के देशों को बेच रहा है. यानी भारत के बने हथियारों का दम दुनिया देख रही है और अब  वियतनाम के साथ ब्रह्मोस वाली डील साबित करती है कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया का नया केंद्र बन रहा है.ग्लोबल पॉलिटिक्स की हवा बदल चुकी है. भारत अब चुप बैठने के बजाय चीन के पड़ोसियों को इतना मजबूत कर रहा है कि वो ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दे सकें.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

brahmos deal

Trending news

'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
Jammu Kashmir
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
Mamata Banerjee
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
Lenin
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
BJP Keralam
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
West Bengal
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
congress
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
DMK को ठेंगा दिखाकर TVK संग चली कांग्रेस, समर्थन मिलते ही गवर्नर से मिले विजय
Tamil Nadu Election 2026
DMK को ठेंगा दिखाकर TVK संग चली कांग्रेस, समर्थन मिलते ही गवर्नर से मिले विजय
बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर
West Bengal Election Resul
बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाक की साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story- पार्ट 1
operation sindoor
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाक की साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story- पार्ट 1