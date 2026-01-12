कहने को सुपरपावर, मिसाइलों से भरा है पावरबैंक, फिर भी क्यों मादुरो को उठाने जैसा कारनामा नहीं कर सकती चीन की सेना?

China News: जनवरी की शुरुआत में अमेरिका ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया. अमेरिका के सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को एक ऑपरेशन के बाद अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें अमेरिका लेकर पहुंच गए. इस घटना ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस बीच एक नई बहस छिड़ गई है. इंटरनेट पर लोगों का कहना है कि क्या इस प्रकार किसी ऑपरेशन को चीन अंजाम दे सकता है. क्योंकि चीन भी हमेशा से दावा करते आता है कि उसकी सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में से एक है.

दरअसल, अमेरिका के वेनेजुएला मे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद चीन में ऑनलाइन एक बहस छिड़ गई है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या बीजिंग ताइवान के खिलाफ कोई ऐसा ऑपरेशन चला सकता है. ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है. यह चीन से केवल 100 KM की दूरी पर स्थित है. विश्लेषक मानते हैं कि यह तुलना काफी आकर्ष है, लेकिन भ्रामक भी है.

चीन की सेना की क्या है स्थिति?

चीन ने पिछले दो दशकों में अपनी सेना को काफी मजबूत किया है. सेना के आधुनिकीरण पर काफी ध्यान दिया है. चीन के पास स्टील्थ फाइटर जेट, आधुनिक मिसाइलें, आधुनिक नौसेनिक अड्डे समेत हजारों की संख्या में विशिष्ट सैनिक हैं. बावजूद इसको जानकारों का मानना है कि चीन के पास वह ताकत नहीं है, जो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेने के लिए कर दिखाया. इस अंतर से साफ है कि चीन वास्तव में उच्च स्तरीय दबाव की स्थिति में किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है, तो वह वह काफी धीमा ओर शोर मचाने वाला हो सकता है.

अमेरिकी सेना की एकीकरण का कोई जवाब नहीं

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में अंजाम दिए गए ऑपरेशन में किसी एक तत्व ने मदद नहीं की, बल्कि सभी एकीकृत शक्तियों ने एक साथ काम किया. वहीं, इसके विपरीत चीन के पास अधिकांश घटक तो हैं, लेकिन उन्हें एक एकल चुस्त प्रणाली में एकीकृत करने की समान क्षमता नहीं है. एक रिपोर्ट में पता चलता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास 20,000 से 30,000 विशेष अभियान कर्मी हैं. यह संरचनात्मक वास्विकता ही मूल कारण है कि बीजिंग आसानी से वाशिंगटन द्वारा कराकस में किए गए कार्यों की नकल नहीं कर सकता है.

इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए

अमेरिकी सेना के युद्ध महाविद्याल में चीन लैंडपावर स्टडीज सेंटर के अध्यक्ष जोशुआ एरोस्टेगुई का तर्क है कि निर्णायक अंतर मारक क्षमता में नहीं बल्कि एकीकरण में निहित है. इससे साफ है कि सेनाओं का एकीकरण ही अमेरिका को और मजबूत बना रहा है, जिससे वह कठिन से कठिन ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे पा रहे हैं. इसके विपरीत चीन के पास खुफिया जानकारी के समन्वय का वह स्तर चीन के पास नहीं है, जो वाशिंगटन के पास है. यही कारण है कि विभिन्न एजेंसियों और खुफिया विभागों के समन्वित प्रयासों और सूचना देने वालों को तैयार करके सटीकता सुनिश्चित करने में अमेरिका ने सफलता हासिल कर ली.

विमानन क्षेत्र में भी है कई बाधा

गौरतलब है कि किसी देश की ओर से सटीक हवाई हमलों के लिए सबसे पहले विशेष विमानन की आवश्यकता होती है. केवल हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि पायलट, रखरखाव दल और योदनाकार जो विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले घुसपैठ और निकासी अभियानों के लिए प्रशिक्षित होते हैं. चूंकि, अमेरिका विशेष अभियान विमानन इकाइयों पर निर्भर करता है, जो अत्याधिक संशोधित हेलीकॉप्टर उड़ाती है, जिनके चालक दल को इलेक्ट्रॉनिक हमलों के तहत घने शहरी वातावरण में रात के संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. चीन का सबसे करीबी हेलीकॉप्टर, जेड-20, कागजों पर अमेरिकी प्लेटफॉर्म के बराबर है. वहीं, पीएलए विशेष बलों का अपने विमानन संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है और इसलिए वे वास्तविक परिस्थितियों में एक ही दल के साथ नियमित रूप से प्रशिक्षण नहीं कर सकते हैं. यह काफी महत्वपूर्ण अंतर है.

