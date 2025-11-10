Advertisement
चीन में 'पीपल्स' शब्द लिखने पर जिंदगी हो जाएगी तबाह! जानें कैसे एक कॉफी चेन की जिंदगी हो गई नरक, खौफ में नाम जाेड़ा 'याओ चाओ'

Chinese coffee shop People Cafe: 'पीपल्स कैफे' नाम से चल रही चीनी कॉफी चेन पर सरकारी मीडिया ने हमला बोला है. 'पीपल्स' शब्द को कम्युनिस्ट सरकार का पवित्र चिह्न बताते हुए 'गिमिक' कहा गया है. लाल स्टोर, माओ स्टाइल, कॉफी पर 'चाइना' लिखना सब गलत ठहराया गया है. हालात इस तरह खराब हुए कि माफी मांगकर नाम में 'याओ चाओ' जोड़ा, नहीं तो चेन बंद हो जाती.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 10, 2025, 10:30 AM IST
People Cafe: चीनी कॉफी चेन 'पीपल्स कैफे' ने नाम के गलत इस्तेमाल पर सरकारी मीडिया की जमकर आलोचना के बाद अब माफी मांग ली है. और अपने आगे 'याओ चाओ' नाम जोड़ दिया है. यह पढ़कर आपका माथा ठनक सकता है, लेकिन यह सच है. चीन में 'पीपल्स' शब्द को बहुत ही अधिक पवित्र माना जाता है. सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी कॉफी चेन ने माफी मांगी है और अपना नाम बदल दिया है, क्योंकि सरकारी मीडिया ने देश की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा एक शब्द के गलत इस्तेमाल के लिए उसकी आलोचना की थी. आपको बता दें कि वह शब्द था पीपल्स. 

 चीन में 'पीपल्स' कैफ़े अपनी ज़्यादातर शाखाओं को चटख लाल रंग से सजाता है अक्सर उनके स्टोरफ्रंट पर एक तारा बना होता है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की झलक देता है.  साथ ही चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग की सुलेख कला से प्रेरित टाइपफेस का इस्तेमाल करता है. लेकिन चीनी सरकारी मीडियो को यह सब पसंद नहीं आया. जिसे सरकारी मीडिया ने नौटंकी अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने के लिए कंपनी की जमकर आलोचना की. हालात इतने बदतर हुए कि कंपनी ने शनिवार को माफी मांगी है. और नाम बदला है.

कॉपी शॉप ने लाल रंग से सजाया था
'पीपल्स कैफे' ने अपनी अपनी दुकानों को  लाल रंग से सजाकर माओ जेडॉन्ग की हैंडराइटिंग वाला फॉन्ट लगाया था. जैसे यह कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर की तरह हो. फिर क्या था जो शब्द 'पीपल्स' चीन में सरकार का ट्रेडमार्क हो,उसे कोई अपनी कॉपी शॅाप में यूज करे, सरकारी मीडिया ने जमकर कोसना शुरू किया. क्योंकि चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं,, उसकी आर्मी का नाम भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है. अधिकतर सरकारी चीजों में पीपल्स लगा हुआ है.

सरकारी अखबार की चेतावनी: 'पीपल्स' का मजाक मत उड़ाओ!
चीन के सरकारी अखबार 'पीपल्स डेली' ने गुरुवार को इसको लेकर एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा. उन्होंने साफ कहा, 'पीपल्स' में गहरी राजनीतिक अर्थ है, ये जनता के हितों को दर्शाता है. इसे अपवित्र न किया जाए, न ही गलत तरीके से इस्तेमाल हो. मार्केटिंग क्रिएटिव हो सकती है, लेकिन लाइन क्रॉस न हो. ये आर्टिकल आने के कुछ दिनों बाद, शनिवार को चेन ने सोशल मीडिया पर माफी जारी की. माफी में बोले: 'हमने गलती सुधार ली'' है याओ चाओ पीपल्स कैफे' – यही असली रजिस्टर्ड नाम है. चेन ने कहा, "हम हर कस्टमर से दिल से माफी मांगते हैं जिन्हें ठेस पहुंची. गहरी समीक्षा के बाद हमने तुरंत कदम उठाए." अब चीन महाद्वीप की सभी 30 ब्रांचेज पर नाम बदलकर 'याओ चाओ' जोड़ दिया गया. लेकिन हॉन्गकॉन्ग, मकाओ और विदेशी ब्रांचेज पर पुराना नाम रहेगा.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

china

