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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकहां है सीजफायर? ट्रंप के एलान के बाद भी लेबनान में थम नहीं रही तबाही, PAK के खेल से ईरान का बिगड़ा मूड

कहां है सीजफायर? ट्रंप के एलान के बाद भी लेबनान में थम नहीं रही तबाही, PAK के 'खेल' से ईरान का बिगड़ा मूड

US Iran Peace Talks: यूएस और ईरान के बीच सीजफायर 7 अप्रैल से लागू हो चुका है. इसके बावजूद लेबनान में इजरायल के बम और मिसाइलें लगातार बरस रही हैं. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि सीजफायर है कहां? वे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या PAK ने पर्दे के पीछे बड़ा 'खेल' कर दिया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:05 AM IST
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कहां है सीजफायर? ट्रंप के एलान के बाद भी लेबनान में थम नहीं रही तबाही, PAK के 'खेल' से ईरान का बिगड़ा मूड

US Iran Peace Talks Latest News: जिस सीजफायर में पाकिस्तान जैसा नाकाम मुल्क मध्यस्थ की भूमिका में होगा, उस सीजफायर का स्थायी होना लगभग असंभव है. यही वजह है कि सीजफायर के एलान के बाद इस युद्ध में सबसे बड़ा खूनखराबा हुआ है. दुनिया पूछ रही है कि कहां है सीजफायर. आपको जानना चाहिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को संदेश पहुंचाने में क्या क्या गड़बड़ी की, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई और ज्यादा गहरी हो गई. 

लेबनान में हमलों से उड़ गया सीजफायर

किस तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने बेइज्जत किया. पाकिस्तान में इसके बावजूद मुनीर और शहबाज के लिए तालियां बज रही हैं. शहबाज और मुनीर अपने लिए नोबल पुरस्कार की मांग करवा रहे हैं. पाकिस्तान के डबल गेम से कैसे ईरान की शर्तों वाला कागज कूड़े के डिब्बे में पहुंच गया.

हमने आपको बताया था कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीजफायर के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होंगे. उनको भरोसे में लिए बगैर कोई भी सीजफायर सफल नहीं हो सकता. मिडिल ईस्ट में ठीक वैसा ही हुआ. इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला सीजफायर इजरायल की एयरस्ट्राइक के धमाकों से उड़ गया. 

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शहबाज शरीफ ने अमेरिका का भेजा हुआ जो संदेश अपने एक्स एकाउंट पर पोस्ट करके दुनिया को जानकारी दी थी. ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते का सीजफायर हो गया है. उसमें इस सीजफायर के लेबनान में लागू होने की बा​त भी कही थी. लेकिन इजरायल ने इसे मानने से इनकार कर दिया और लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया, जितना 40 दिन के युद्ध के दौरान भी नहीं किया गया.

अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर

सबसे खास बात है, इजरायल ने ये हमले डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही शुरू कर दिए. इजरायल ने इसे हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताया है. जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम, लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा किया है. इजरायल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक में लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में बड़ी तबाही हुई है.

लेबनान पर इजरायल के हमले में अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. इजरायल की एयर स्ट्राइक में 1100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं. इजरायल ने 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों को मारने का दावा किया है. इस हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को मार दिया है. अली यूसुफ हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा भी था.

सिर्फ राजधानी बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है. जबकि 742 लोग घायल हैं. इजरायल ने लेबनान पर हमला 2 मार्च 2026 से शुरू ​किया था. 7 अप्रैल तक इजरायल के हमलों में 1400 लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले कभी भी लेबनान में एक दिन के अंदर 250 लोगों की मौत नहीं हुई थी.

जेडी वेंस ने बता दिया युद्धविराम का सच

पाकिस्तान ने सीजफायर करवाने का दावा किया. लेकिन इस दावे के बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला करके एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को मार दिया. यानी दुनिया में शहबाज शरीफ के दावे की धज्जियां उड़ा दीं. लेबनान पर इतने भीषण हमलों के बाद सीजफायर का जश्न मना रही दुनिया तनाव में आ गई. इससे ईरान नाराज हो गया और इन हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताया. लेकिन इजरायल और अमेरिका दोनों ने साफ कर दिया कि लेबनान को इस सीजफायर की शर्तों से अलग रखा गया था. 

मतलब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सीजफायर लेबनान के मोर्चे पर भी लागू होता है. लेकिन अमेरिका और इजरायल ने इससे इनकार कर दिया. सबसे पहले ट्रंप का मैसेज आया कि लेबनान में अलग युद्ध चल रहा है और इसका ईरान सीजफायर से संबंध नहीं है. यही बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीना लेविट ने भी पत्रकारों को बताई. आखिर में रही सही कसर उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने पूरी कर दी. 

उन्होंने कहा कि ईरान को कोई गलतफहमी हो गई होगी और हमने कभी लेबनान को सीजफायर में शामिल करने का वादा नहीं किया. अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे.

ईरान की मांगों की लिस्ट यूएस ने खारिज की

यही नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान की शर्तों का एक 10 प्वाइंट वाला प्लान भेजा था. उसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया है. इस प्लान में ईरान ने मांग की थी कि उसे यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के अधिकार को स्वीकार किया जाए. 

ईरान ने अमेरिका से फिर कभी हमला नहीं करने की गारंटी मांगी थी. साथ ही सभी प्रतिबंधों को हटाने और जंग में नुकसान का मुआवजा देने, पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और लेबनान- यमन आदि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करने की मांग की थी.

ईरान की शर्तों की लिस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंपी थी और अमेरिका ने उसे बेदर्दी से खारिज कर दिया. यानी ना तो लेबनान में सीजफायर को हरी झंडी मिली और ना ही ईरान की मांगों को गंभीरता से लिया गया. 

क्या बातचीत में शामिल होगा ईरान?

जेडी वेंस जिसे ईरान की गलतफहमी बता रहे हैं, ईरान उसे धोखा बता रहा है और दुनिया इस धोखे और गलतफहमी दोनों का जिम्मेदार पाकिस्तान को मान रही है. ईरान इस धोखे से बुरी तरह भड़क गया और होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर ने साफ साफ कह दिया कि सीजफायर की शर्तें टूट रही हैं. ऐसे में वार्ता की बात बेइमानी है. 

ईरान के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत की जानकारी दी थी. लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट भी हटा ली. यानी एक तरफ पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी चल रही हैं. अमेरिका की तरफ से वार्ता करने वाले दल का नाम बताया जा रहा है. दूसरी तरफ ईरान वार्ता करने आएगा या फिर नहीं आएगा. ये तक साफ नहीं है.

ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि वे लेबनान का साथ छोड़ेंगे नहीं. इजरायल और अमेरिका कह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं. जब मन होगा तब मारेंगे. मारते रहेंगे. अब ऐसे में सीजफायर का मतलब क्या है. सीजफायर को लेकर होने जा रही वार्ता का भविष्य क्या है? 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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