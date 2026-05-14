Advertisement
trendingNow13216452
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनट्रंप के साथ चीन जाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री को नाम क्यों बदलना पड़ा?

ट्रंप के साथ चीन जाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री को नाम क्यों बदलना पड़ा?

जब तक ट्रंप चीन में हैं, कोई उनके विदेश मंत्री का नाम पूछे तो मार्को रूबियो मत बताइएगा. जी हां, रूबियो का नाम बदल गया है. नया नाम सिर्फ चीन दौरे के लिए है. इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मार्को लू ' से हाथ मिलाते शी जिनपिंग.
'मार्को लू ' से हाथ मिलाते शी जिनपिंग.

अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम मार्को रूबियो है. चीन जाने के लिए वह ट्रंप के एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बीजिंग में मार्को रूबियो नहीं, मार्को लू उतरे. आपको लगेगा, ये कैसा चक्कर है. असल में, चीन की जमीन पर कदम रखने के लिए रूबियो को नाम बदलना पड़ा. वजह चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगी.

चीन ने मार्को रूबियो पर प्रतिबंध लगा रखा है. इधर, ट्रंप अपने बिजनसमैन और नेताओं के भारी-भरकम समूह के साथ बीजिंग आ रहे थे. रूबियो जब सीनेटर थे, तब उनके दिए बयानों से चीन नाराज हो गया था. प्रतिबंध लगा दिया. अब वही विदेश मंत्री के रूप में ट्रंप के साथ आ रहे थे, तो चीन ने उन्हें ब्लॉक न करते हुए बीच का एक रास्ता ढूंढ निकाला. 

अमेरिकी मीडिया में ली जा रही चुटकी

कुछ राजनयिकों ने मीडिया को जानकारी दी कि बैन आज भी प्रभावी है, इसलिए मार्को रूबियो के नाम की स्पेलिंग में सरनेम को चीनी शब्द 'लू' से बदल दिया गया. मतलब मार्को रूबियो को मार्को लू बना दिया गया. अमेरिकी मीडिया में एंकर मुस्कुराते हुए खबर पढ़ रहे हैं कि अगले 24 घंटों के लिए मार्को रूबियो अब मार्को लू हो गए हैं. 

चीन के बैन लगाने की वजह

दरअसल, रूबियो ने उइगर समुदाय के उत्पीड़न को लेकर चीन की आलोचना की थी. हांगकांग की स्वायत्तता पर भी बोले थे. ऐसे में 6 साल पहले ही चीन ने बैन लगा दिया था. 

प्लेन के अंदर वाली तस्वीर भी वायरल

हां, सोशल मीडिया पर मार्को रूबियो की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह एक ट्रैकसूट पहने दिखते हैं. यह ड्रेस वैसा ही है, जैसा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहना था, जब उन्हें अमेरिकी कमांडोज ने पकड़ा था.

पढ़ें: शी जिनपिंग से 'हेल्प' मांगने चीन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? एयरपोर्ट पर उतरते ही लगा दोहरा झटका

 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump news

Trending news

मच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों की स्टडी ने खोला बड़ा राज
Mosquitoes
मच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों की स्टडी ने खोला बड़ा राज
गुजरात हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा डामर टैंकर, बस से टक्कर के बाद भीषण आग, 4 की मौत
accident
गुजरात हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा डामर टैंकर, बस से टक्कर के बाद भीषण आग, 4 की मौत
खत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण
pm modi 5 nation tour
खत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
NEET 2026
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
iran america war
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
Indian Navy
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम