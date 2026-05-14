ट्रंप के साथ चीन जाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री को नाम क्यों बदलना पड़ा?

अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम मार्को रूबियो है. चीन जाने के लिए वह ट्रंप के एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बीजिंग में मार्को रूबियो नहीं, मार्को लू उतरे. आपको लगेगा, ये कैसा चक्कर है. असल में, चीन की जमीन पर कदम रखने के लिए रूबियो को नाम बदलना पड़ा. वजह चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगी.

चीन ने मार्को रूबियो पर प्रतिबंध लगा रखा है. इधर, ट्रंप अपने बिजनसमैन और नेताओं के भारी-भरकम समूह के साथ बीजिंग आ रहे थे. रूबियो जब सीनेटर थे, तब उनके दिए बयानों से चीन नाराज हो गया था. प्रतिबंध लगा दिया. अब वही विदेश मंत्री के रूप में ट्रंप के साथ आ रहे थे, तो चीन ने उन्हें ब्लॉक न करते हुए बीच का एक रास्ता ढूंढ निकाला.

TRUMP MADE CHINA IGNORE SANCTIONS FOR MARCO RUBIO

"For the next 48 hours, Rubio's name is 'Lu"

"Trump's kind of a celebrity in China. Rubio, not so much. He was banned from the country. Trump had to order Xi to let him in, so China changed his name so he could bypass… pic.twitter.com/eatQKaVGrk Add Zee News as a Preferred Source — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 14, 2026

अमेरिकी मीडिया में ली जा रही चुटकी

कुछ राजनयिकों ने मीडिया को जानकारी दी कि बैन आज भी प्रभावी है, इसलिए मार्को रूबियो के नाम की स्पेलिंग में सरनेम को चीनी शब्द 'लू' से बदल दिया गया. मतलब मार्को रूबियो को मार्को लू बना दिया गया. अमेरिकी मीडिया में एंकर मुस्कुराते हुए खबर पढ़ रहे हैं कि अगले 24 घंटों के लिए मार्को रूबियो अब मार्को लू हो गए हैं.

चीन के बैन लगाने की वजह

दरअसल, रूबियो ने उइगर समुदाय के उत्पीड़न को लेकर चीन की आलोचना की थी. हांगकांग की स्वायत्तता पर भी बोले थे. ऐसे में 6 साल पहले ही चीन ने बैन लगा दिया था.

US President Trump has departed for China on an official state visit.

His delegation includes 16 of the US's top business leaders (Musk, Cook, Fink, and others).

Marco Rubio is flying to China wearing a Nike Tech tracksuit, the same one Maduro wore during his capture. pic.twitter.com/O3fhxOqsoQ — Argonaut (@FapeFop90614) May 13, 2026

प्लेन के अंदर वाली तस्वीर भी वायरल

हां, सोशल मीडिया पर मार्को रूबियो की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह एक ट्रैकसूट पहने दिखते हैं. यह ड्रेस वैसा ही है, जैसा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहना था, जब उन्हें अमेरिकी कमांडोज ने पकड़ा था.

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