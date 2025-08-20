पहले छोटे से देश के आगे पिटवा ली भद्द, बुरी तरह बिलबिलाया चीन; दक्षिण चीन में भेजे ये जहाज

दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता जा रहा है. यहां चीन और फिलीपींस दोनों अपनी-अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं. इसी बीच, दो चीनी अनुसंधान पोत ( Research Vessel ) स्कारबोरो शोल के पास एक्टिव हैं, तो उसी वक्त एक फिलीपीनी तटरक्षक पोत इस विवादित क्षेत्र में गश्त करता हुआ दिखाई दिया. उपग्रह से मिली जानकारी के मुताबिक, चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय का अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 10 पिछले शुक्रवार से रीफ के पास काम कर रहा है. वहीं, एक और चीनी पोत झुहाई यून सोमवार को इस इलाके में पहुंचा. इस पोत समुद्री ड्रोन है.

ओपन सोर्स ट्रैकिंग वेबसाइट vesselfinder.com से मिली जानकारी के मुतबिक, मंगलवार शाम तक दोनों जहाज उथले पानी के दक्षिण में और एक दूसरे के करीब थे. इस बीच, फिलीपींस का कोस्ट गार्ड पोत बीआरपी केप सैन अगस्टिन शुक्रवार और शनिवार को शोल के पूर्व में गश्त कर रहा था. स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर पर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चल रहे विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है. दरअसल, चीन ने 2012 में इस पर नियंत्रण कर लिया था, जबकि फिलीपींस का कहना है कि यह उसके 200 समुद्री मील (370 किमी) के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है.

फिलीपिंस को अमेरिका का सपोर्ट

पिछले सोमवार को एक चीनी कोस्ट गार्ड जहाज और नौसेना के जहाज के बीच टकराव की वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक फिलीपीन कोस्ट गार्ड जहाज का पीछा करते हुए टकराए थे. घटना के वीडियो और तस्वीरों से पता चलता है कि इस टक्कर जहाज को भारी नुकसान हुआ है. इसके बाद अमेरिका ने बुधवार को 'नौवहन की स्वतंत्रता' अभियान के लिए एक गाइडेड मिसाइल को फिलीपींस के वाटर एरिया में भेज दिया. जिसपर तीन प्रतिक्रिया देते हुए इस 'उकसावे' के रूप में बताया.

चीन का क्या मकसद है?

हैनान में मौजूद हुआयांग सेंटर फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ओशन गवर्नेंस के एसोसिएट रिसर्च फेलो बाओ यिनान ने कहा कि अनुसंधान जहाजों की तैनाती इस बात का संकेत हो सकती है कि चीन इस इलाके में पानी के नीचे के ड्रोन या संबंधित उपकरणों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है. बाओ ने कहा, 'वर्तमान में चीन के पास स्कारबोरो शोल पर स्थायी प्रतिष्ठान नहीं हैं, जिससे उसे खुफिया जानकारी जुटाने और वहां स्थितिजन्य जागरूकता बनाए रखने में नुकसान हो रहा है.' लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि चीन 'भूमि पुनर्ग्रहण में शामिल होने से पहले ही रुक जाएगा.' क्योंकि ऐसा कदम चीन की 'आत्म-संयम' की प्रतिबद्धता के उलट होगा. बाओ ने कहा कि चीन किसी भी खाली जगह पर आसानी से सुविधाएं बना सकता है या सैनिक तैनात कर सकता है.

'ये चीन की रणनीति का हिस्सा नहीं था'

लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि दक्षिण चीन सागर में बाकी विवादित जगहों पर वियतनाम द्वारा बड़े पैमाने पर Land Reclamation को लेकर चीन की तरफ जवाब की कमी और संतुलित प्रतिक्रिया से पता चलता है कि भूमि पुनर्ग्रहण 'उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं था.' वहीं, दक्षिण चीन सागर SSII के डाइरेक्टर हू बो ने उथले पानी के पास चीनी गतिविधियों को कमतर आंकते हुए कहा कि अनुसंधान पोत जो कर रहे थे वह 'सामान्य' था, क्योंकि चीन निस्संदेह इस इलाके में अपनी मौजूदगी को 'मजबूत करने के लिए काम कर रहा था.' हू ने कहा, 'इस कोशिश में हाईड्रोलॉजिस्ट विशेषताओं और समुद्री पर्यावरणीय स्थितियों जैसी खासियतों की स्थितियों के बारे में समझ को बढ़ाना शामिल है.'

दुनिया का पहला जहाज: खासियत

हाल के सालों में इस जहाज ने चीन के समुद्री हितों के लिए अहम भूमिका निभाई है. जबकि दक्षिण चीन सागर में उनकी गतिविधियां बेहद संवेदनशील हैं. इसकी वजह से कई बार गतिरोध की स्थिति भी बनी है. सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चलता है कि जियांग यांग होंग 10 हाल के दिनों में बार-बार चट्टान के चक्कर लगा रहा है और समुद्री सीमा से कुछ सौ मीटर के दायरे में आ रहा है. ये दुनिया का अपनी तरह का पहला जहाज है. झुहाई युन, हवाई, सतही और पानी के नीचे के कई ड्रोनों को ले जाने और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि इसे दूर से भी संचालित किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे क्रू मेंबर द्वारा ही संचालित किया जाता है.