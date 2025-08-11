Pakistan US News: कर्ज के पैसे उड़ाकर 2 महीने में दूसरी बार US क्यों पहुंचे हैं मुनीर? कहीं ट्रंप के साथ मिलकर रिटायरमेंट प्लान तो नहीं कर रहे फिक्स

Reason for Asim Munir reaching US Again: आज की तारीख में पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा बैठा है. उसे परवाह नहीं है कि इस हरकत से चाहे चीन नाराज हो या ईरान भड़के. पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका से करीबी बढ़ाकर अपना रिटारमेंट प्लान फिक्स करने की जुगत में लगा है. दो महीनों में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे मुनीर को लेकर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस वजह से मुनीर इस बार अमेरिका पहुंचे हैं. वो वजह हर किसी की समझ से परे है. ऐसा क्यों है, इस बारे में हमारी यह रिपोर्ट आपकी आंख खोल देगी.

कर्ज के पैसे उड़ाकर आखिर यूएस क्यों पहुंचे हैं मुनीर

कर्ज के पैसे उड़ाकर फील्ड मार्शल का अमेरिका प्रेम पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा. सरकारी तामझाम और शोशेबाज़ी के साथ अमेरिका गए आसिम मुनीर इस बार अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानि CENTCOM के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला की रिटायरमेंट सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे हैं.

आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जिस जनरल कुरिल्ला को विदाई देने मुनीर अमेरिका पहुंचा है, उसी अमेरिकी जनरल को पाकिस्तान की सरकार ने पिछले महीने निशान-ए-इम्तियाज (मिलिट्री) से नवाजा था. इतना ही नहीं जनरल कुरिल्ला ने कांग्रेस में पाकिस्तान को आतंकवाद-रोधी प्रयासों में बेहतरीन साझेदार बताया था. अब जब जनरल कुरिल्ला रिटायर हुए तो असीम मुनीर नए सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर से नजदीकियां बढ़ाने पहुंच गए.

अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रहा जिहादी जनरल?

अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख की रिटायरमेंट सेरेमनी में आसिम मुनीर की शक्ल देकर पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं. सवाल उठा रहे हैं कि एक रियारमेंट सेरेमनी में शिरकत करने के लिए लाखों रुपये फूंकने की क्या जरूरत थी? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ करीबी बढ़ाने से पाकिस्तानी को कौन सा खजाना मिल जाएगा? या फिर फील्ड मार्शल अमेरिका जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे वो पाकिस्तान में अपनी हैसियत को दुरुस्त कर पाएं. क्या अमेरिका अमेरिका की रट लगाकर आसिम मुनीर यूएस में अपना रियारमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं?

पाकिस्तान में तख्तापलट की बढ़ रही आशंका

मुनीर की हेंड शेक की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान की हरकतों को बारीकी से समझने वाले भी सवाल उठा रहे हैं. पाकिस्तान में इस बात की अटकलें चल रही हैं कि असीम मुनीर राष्ट्रपति बनने की योजना बना रहा है. ये अटकलें इतनी बढ़ गईं कि पाकिस्तानी सेना को सफाई तक देनी पड़ी कि सेना प्रमुख ऐसा कुछ नहीं करने वाले. लेकिन कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता. खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर कल को तख्तापलट भी कर सकते हैं क्योंकि मुल्ला मुनीर को अब अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट मिलता दिख रहा है. ऐसे में शहबाज शरीफ की टेंशन भी बढ़ने लगी है.

पड़ोसी मुल्क में कयासों का दौर हो रहा तेज

पाकिस्तानियों को तो यहां तक यकीन है कि मुनीर ने ट्रंप से सिर्फ सियासत और तिजारत की ही बात नहीं की बल्कि अपने नए आका से पाकिस्तानी का सुप्रीम लीडर बनने का वरदान भी मांगा और वादा किया कि जो आका कहेंगे. गुलाम मुनीर उस हुक्म की तामील करेगा. मतलब ये कि पहले ट्रंप से सियासी बात और अब सेना जनरलों से मुलाकात. मुनीर की साजिश वाली खिचड़ी में तड़का ऐसा पड़ रहा है कि पाकिस्तानी भी थर थर कांप रहे हैं क्योंकि अमेरिका अमेरिका करते करते मुनीर कब पूरा पाकिस्तान ही डकार जाएं कोई नहीं जानता.