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'भारतीय सेना अंग्रेजी में क्यों बात करती है', सवाल उठाकर खुद फंस गया PAK; सोशल मीडिया पर हो गया ट्रोल

Operation Sindoor 1st Anniversary English Language Controversy: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत की तीनों सेनाओं ने इंग्लिश में प्रेसवार्ता करके दुनिया में अपनी उपलब्धियों को बताया. उसके ऐसा करने पर पाकिस्तान बौखला गया. उसने कहा कि भारतीय सेना अंग्रेजी में क्यों बात करती है. उसने यह बात तो तंज में कही लेकिन ऐसा करके वह खुद ट्रोल हो गया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 08, 2026, 02:45 AM IST
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'भारतीय सेना अंग्रेजी में क्यों बात करती है', सवाल उठाकर खुद फंस गया PAK; सोशल मीडिया पर हो गया ट्रोल

Pakistan on Operation Sindoor 1st Anniversary English Language: पाकिस्तान के खिलाफ एक साल पहले चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर भारत की तीनों सेनाओं ने मीडिया से बात की. जयपुर में जयपुर में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के आला अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात रखी. ऐसा करके भारत ने एक साल पहले हासिल की गई अपनी उपलब्धि के बारे में दुनिया को बताया. हालांकि, पाकिस्तानी सेना को मीडिया में हुई अपनी यह पिटाई पसंद नहीं आई और वह इससे बौखला गई. उसके प्रवक्ता ने अंग्रेजी संबोधन पर तंज करने की कोशिश की. लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान सेना खुद ही ट्रोल हो गई. 

ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर प्रेस ब्रीफिंग

जयपुर में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद शामिल हुए. ये वही अधिकारी थे, जिनके नेतृत्व में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था. 

इस प्रेसवार्ता में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमलों, विमानों के नुकसान और आतंकी शिविरों के विनाश का विस्तृत ब्योरा अंग्रेजी में दिया. उनकी यह ब्रीफिंग इंटरनेशनल मीडिया और रणनीतिक विश्लेषकों तक सीधा संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी. यह भारत की ओर से सीधा मैसेज था कि अब आतंकी हमले होने पर वह डोजियर देने का गेम नहीं खेलेगा बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा.

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'भारत के सैन्य अधिकारियों ने अंग्रेजी में प्रेसवार्ता क्यों की'

वैश्विक मीडिया में अपनी पैंट उतरती देख पाकिस्तानी सेना बौखला गई. खासकर, पाकिस्तानी सेना के मुख्य प्रवक्ता और डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बिलबिलाहट देखने को मिली. उन्हें परेशानी इस बात से थी कि भारत के सैन्य अधिकारियों ने अंग्रेजी में प्रेसवार्ता क्यों की, जिससे वैश्विक मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया. 

अपनी बौखलाहट छिपाने के लिए अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय अधिकारी अपनी मातृभाषा में बात करने के बजाय अंग्रेजी का सहारा क्यों ले रहे हैं. ये उनकी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है. पाकिस्तानी मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता के इस बयान की काफी चर्चा हुई, जहां इसे सांस्कृतिक गुलामी बताया गया.

प्रचार युद्ध में पिछड़ने की दिखी हताशा 

वहीं भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इंडियन मिलिट्री में अंग्रेजी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है. भारतीय सशस्त्र बल लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों, संयुक्त अभ्यासों और वैश्विक मीडिया के लिए अंग्रेजी में ब्रीफिंग करते आए हैं. इसकी वजह ये है कि अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों में बोली जाने वाली भाषा है. भारत में भी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या करोड़ो में हैं. ऐसे में सैन्य अधिकारियों की अंग्रेजी प्रवीणता स्वाभाविक है.

डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की नाराजगी असल में सैन्य असफलता और प्रचार युद्ध में पिछड़ने की हताशा की वजह से है. जब भारतीय पक्ष ठोस सबूतों और स्पष्ट बयानों के साथ सामने आया, तो पाकिस्तान की ओर से नकल करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. जिसमें वह अपनी कोई भी उपलब्धि नहीं बता पाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक का पात्र बन गया.

मॉडर्न वॉरफेयर में स्मार्ट गेम खेल रहा भारत

पाकिस्तान की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि भारत जहां अपनी उपलब्धियों को विश्व स्तर पर सही ढंग से पेश करने पर जोर दे रहा है. वहीं, पाकिस्तान इसे भारत का अंग्रेजी प्रेम बताकर अपनी घरेलू जनता को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है.

विश्लेषक मानते हैं कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करके भारत एक स्मार्ट गेम खेल रहा है. असल में आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में सूचना का प्रबंधन उतना ही अहम है, जितना जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार. इस भाषा का इस्तेमाल भारत को वैश्विक सहानुभूति और विश्वसनीयता दिलाने में मदद करता है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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