इस्लाम में गैर मर्द से हाथ मिलाना मना है..? जिनपिंग के हाथ बढ़ाने पर इनकार करने वाली यह मुस्लिम महिला कौन है?

Trending News: 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री परेड पूरी दुनिया की सुर्खियों में रही. इस भव्य समारोह में कई देशों के टॉप नेता शामिल हुए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंच पर सभी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन इस दौरान एक ऐसा पल सामने आया जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं जोरों पर है. दरअसल, जब जिनपिंग ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बीवी डॉ. वान अजीज की तरफ हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करना चाहा, तो उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया. यह नजारा कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में नीचे देख सकते हैं कि शी जिनपिंग ने वान अजीजा से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते जैसे पारंपरिक अंदाज में हाथ जोड़कर अभिवादन किया. हालांकि, इसके बाद वह चीन की फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन से हाथ मिलाती नजर आईं. इन अलग-अलग तरीकों ने लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया कि धार्मिक परंपराओं और कूटनीतिक शिष्टाचार में एकरूपता क्यों नहीं दिखाई दी. वहीं, इंटरनेट पर वायरल वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. कई यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस्लाम में हाथ मिलाने में पाबंद क्यों है?

'अनवर इब्राहिम ने चीन की फर्स्ट लेडी से हाथ क्यों मिलाया?'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. सबसे ज्यादा शेयर किए गए एक पोस्ट में लिखा था, 'मलेशिया की फर्स्ट लेडी ने राष्ट्रपति शी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस्लाम में मर्द और औरत का हाथ मिलाना मना है. तो फिर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने चीन की फर्स्ट लेडी से हाथ क्यों मिलाया?'

'बेवकूफी है, ये 2025 है, 1625 नहीं'

कई लोगों ने भी यही सवाल उठाए और कहा कि धार्मिक नियम ज्यादातर औरतों पर ही लागू किए जाते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये नियम सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए लगते हैं.' दूसरे ने लिखा, 'इस्लाम में मर्द और औरत के अधिकार अलग-अलग हैं.' एक और ने इसे पुराना सोच कर कहा, 'बेवकूफी है, ये 2025 है, 1625 नहीं.'