इस्लाम में गैर मर्द से हाथ मिलाना मना है..? जिनपिंग के हाथ बढ़ाने पर इनकार करने वाली यह मुस्लिम महिला कौन है?
Advertisement
trendingNow12907369
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इस्लाम में गैर मर्द से हाथ मिलाना मना है..? जिनपिंग के हाथ बढ़ाने पर इनकार करने वाली यह मुस्लिम महिला कौन है?

Malaysia’s First lady: मलेशिया की फर्स्ड लेडी  डॉ. वान अजीजा एक वीडियो वायरल हो गया है,  जिसमें वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. यह घटना 3 सितंबर को तियानमेन चौक पर विजय दिवस परेड के दौरान हुई है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस्लाम में गैर मर्द से हाथ मिलाना मना है..? जिनपिंग के हाथ बढ़ाने पर इनकार करने वाली यह मुस्लिम महिला कौन है?

Trending News: 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री परेड पूरी दुनिया की सुर्खियों में रही. इस भव्य समारोह में कई देशों के टॉप नेता शामिल हुए और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंच पर सभी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन इस दौरान एक ऐसा पल सामने आया जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं जोरों पर है. दरअसल, जब जिनपिंग ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बीवी डॉ. वान अजीज की तरफ हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करना चाहा, तो उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया. यह नजारा कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में नीचे देख सकते हैं कि शी जिनपिंग ने वान अजीजा से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते जैसे पारंपरिक अंदाज में हाथ जोड़कर अभिवादन किया. हालांकि, इसके बाद वह चीन की फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन से हाथ मिलाती नजर आईं. इन अलग-अलग तरीकों ने लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया कि धार्मिक परंपराओं और कूटनीतिक शिष्टाचार में एकरूपता क्यों नहीं दिखाई दी. वहीं, इंटरनेट पर वायरल वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. कई यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस्लाम में हाथ मिलाने में पाबंद क्यों है? 

'अनवर इब्राहिम ने चीन की फर्स्ट लेडी से हाथ क्यों मिलाया?'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. सबसे ज्यादा शेयर किए गए एक पोस्ट में लिखा था,  'मलेशिया की फर्स्ट लेडी ने राष्ट्रपति शी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस्लाम में मर्द और औरत का हाथ मिलाना मना है. तो फिर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने चीन की फर्स्ट लेडी से हाथ क्यों मिलाया?'

'बेवकूफी है, ये 2025 है, 1625 नहीं'

कई लोगों ने भी यही सवाल उठाए और कहा कि धार्मिक नियम ज्यादातर औरतों पर ही लागू किए जाते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये नियम सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए लगते हैं.' दूसरे ने लिखा, 'इस्लाम में मर्द और औरत के अधिकार अलग-अलग हैं.' एक और ने इसे पुराना सोच कर कहा, 'बेवकूफी है, ये 2025 है, 1625 नहीं.'

 

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Azizah WanXi Jinping

Trending news

हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
;