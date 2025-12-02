Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Explainer: हत्या न चोरी... इमरान खान आखिर किस जुर्म में इतने साल से जेल में हैं बंद? कब तक होगी रिहाई

Why Imran Khan in Jail: पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान इमरान खान ने मुल्क की सियासत में कदम रखा और फिर वह प्रधानमंत्री भी बने. लेकिन अगस्त 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनको तीन साल कैद की सजा सुनाई. इसके बाद उनको लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:48 PM IST
Imran Khan Cases: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या मुर्दा, इसका खुलासा मंगलवार को हो गया. उनकी बहन उज्मा खान ने रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में 20 मिनट तक उनसे मुलाकात की. इस दौरान इमरान खान बेहद गुस्से में थे. उज्मा ने बताया कि इमरान की सेहत ठीक है. लेकिन उनको मानसिक रूप से बहुत परेशान किया जा रहा है. अडियाला जेल कैदियों के लिए डेथ वॉरंट मानी जाती है. पाकिस्तान का कोई भी कैदी इसके नाम से ही कांप जाता है. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किस जुर्म में इमरान खान जेल में कैद हैं?

पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान इमरान खान ने मुल्क की सियासत में कदम रखा और फिर वह प्रधानमंत्री भी बने. लेकिन अगस्त 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनको तीन साल कैद की सजा सुनाई. इसके बाद उनको लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. 

Imran Khan: इमरान जिंदा हैं या मुर्दा? अडियाला जेल से लौटकर बहन उज्मा ने सब कुछ बता दिया

 

उन पर किसी भी पद पर रहने को लेकर 5 साल की रोक लगा दी गई. उनकी गिरफ्तारी से पहले खान ने अल जजीरा से बातचीत में बताया था कि उनका नाम करीब 85 मामलों में है. रॉयटर्स के मुताबिक, जमीन भ्रष्टाचार मामले में जनवरी 2025 में इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई. जबकि इसी मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा मिली. 

इमरान खान के खिलाफ क्या-क्या आरोप हैं?

भ्रष्टाचार

खान और उनकी पत्नी को PM ऑफिस में अपने कार्यकाल के दौरान एक रियल एस्टेट डेवलपर से गैर-कानूनी फायदे के बदले में जमीन तोहफे में लेने का दोषी पाया गया था.

दोनों को 2018 में बनाए गए एक ट्रस्ट के जरिए रिश्वत के तौर पर 700 करोड़ रुपये तक की जमीन लेने का दोषी पाया गया था. खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी का कहना है कि जमीन धर्मार्थ कामों के लिए दान की गई थी.

तोशाखाना

जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तब उन पर विदेशी दौरे के वक्त मिले 14 करोड़ रुपये के तोहफों को बेचने का आरोप लगा था. वह तोहफे पाकिस्तान को मिले थे, ना कि इमरान को. 

हिंसा भड़काने का आरोप

मई 2023 में जब इमरान खान गिरफ्तार हुए, उसके बाद उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था. कई पीटीआई समर्थकों को इस मामले में सजा भी सुनाई जा चुकी है. 

पाकिस्तान के राज बताने का आरोप

इमरान खान पर यह भी आरोप था कि उन्होंने 2022 में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर की तरफ से भेजे गए एक क्लासिफाइड केबल को PM ऑफिस में रहते हुए पब्लिक कर दिया था. हालांकि, इस मामले में खान को बरी कर दिया गया.

दूसरे आरोपों के अलावा, खान और उनकी पत्नी पर इस्लामिक कानून तोड़ने का भी आरोप था, जब उन्होंने बीबी के अपने पिछले पति से तलाक और 2018 में उनकी शादी के बीच ज़रूरी वेटिंग पीरियड का पालन नहीं किया. यह आरोप भी बाद में हटा दिया गया.

About the Author
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

TAGS

Imran Khan

