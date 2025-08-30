Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत तैयार कर रहा एक घातक हथियार! खौफ के साये में है PAK
Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत तैयार कर रहा एक घातक हथियार! खौफ के साये में है PAK

India Pakistan in Hindi: पाकिस्तान का दुख है कि जाता नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान अब तक अपने गाल सहला ही रहा है कि अब भारत के नए घातक हथियार के विकसित होने की जानकारी के बाद उसमें फिर से सिहरन आ गई है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:40 AM IST
Why Pakistan Afraid of Tejas Fighter Plane: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान अब तक राफेल से खौफ से नहीं उबर पाया था. अब उस पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगने वाला हैं. इसकी वजह ये है कि हिंद का जांबाज लड़ाका तेजस अब बहुत ताकतवर बनने वाला है. पक्की ख़बर मिली है कि तेजस को सुपर पावर अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है. जो पाकिस्तान के एक-एक शहर को कब्रिस्तान बना सकती है. जानकारी के मुताबिक भारत के इस फाइटर जेट को अब इंजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा. 

अब तेजस की जल्द मिल सकेगी डिलीवरी

एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अब स्वदेशी लड़ाकू विमान मॉड्यूलों की असेंबली का काम देशी प्राइवेट कंपनियों को सौंपना चाहती है. जिससे भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी मिल सके और राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग मिले. उम्मीद है कि तेजस एमके 1A और तेजस MK2 और AMCA लड़ाकू विमानों के निर्माण के काम में भी बहुत तेजी आने वाली और इनकी डिलिवरी की दर दोगुनी होने वाली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अभी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को लार्सन एंड टुब्रो विंग्स उपलब्ध करवाती है. वहीं डायनामैटिक टेक्नोलॉजी विमान का अगला हिस्सा और अल्फा टॉकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज पिछला हिस्सा देती है. जबकि वीईएम टेक्नोलॉजी बीच का धड़ देती है. टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड वर्टिकल टेल तैयार करके देती हैं. इसकी वजह से प्लेन के पार्ट्स को असेंबल कर पूरी तरह तैयार करने में काफी समय लग जाता है. 

JF-17 थंडर पर भारी पड़ता है प्लेन

बता दें कि भारत के तेजस का मुकाबला चीन के JF-17 थंडर से किया जाता है. जिसे पाकिस्तान अपना बताता है. मगर पाकिस्तानी खुद से मानते हैं कि तेजस के मुकाबले  JF-17 थंडर कहीं नहीं ठहरता है. बेशक तेजस का इस्तेमाल आज तक युद्ध में नहीं किया गया है. मगर एयर-शो के दौरान पूरी दुनिया तेजस का लोहा मान चुकी है.

तेजस में कई ऐसी खूबियां हैं. जिनके कारण यह इस कैटेगरी के चाइनीज विमानों पर भारी पड़ता है. मसलन, इसका वजन सिर्फ साढ़े 9 टन है. बावजूद इसके ये 4 टन के हथियार उठा सकता है. ये मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करता है. इसकी 1 मैक से ज्यादा की रफ़्तार इसे JF-17 से बेहतर बनाती है. इसके अलावा ये डर्मी मिसाइल लेज़र गाइडेड बम से भी लैस है. 

अब देश में बनेंगे स्वदेशी इंजन

आपको बता दें कि इतनी खूबियां होने के बावजूद तेजस के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत इंजन की आ रही थी. लेकिन अब जिस तरह GE के F-414 इंजन भारत में बनने का रास्ता साफ हुआ है. यकीनन इससे चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को काउंटर करने में मदद लेगी. जानकारी के मुताबिक GE के साथ तकनीकी बातचीत पूरी हो चुकी है. खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी सहमति बन गई है.

इसके मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति दे दी है. इससे भारत को इंजन बनाने की आधुनिक तकनीक मिलेगी. जानकारों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को आधुनिक सैन्य उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 

ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

