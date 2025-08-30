Trump Tariff: PM मोदी की जापान यात्रा को टकटकी लगाकर क्यों देख रहा PAK? बोला- भारत को अब रोक पाना मुश्किल

Why Pakistan closely Watching PM Modi Japan Visit: अमेरिकी से छिड़ी टैरिफ वॉर के बीच PM मोदी 2 दिन के दौरे के लिए जापान क्या पहुंचे. वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सनसनी मच गयी. ट्रंप की टेंशन इसलिए बढ़ी क्योंकि जापान तो अमेरिका का दुलारा है और आंखों का तारा है. ऐसे में मोदी का SCO समिट से ठीक पहले जापान जाना सीधे तौर पर ट्रंप को मैसेज था. वो ये कि हिंदुस्तान ना तो किसी दबाव में झुका था और ना ही झुकेगा.

पीएम मोदी ने जापान पहुंचकर पलट दिया गेम

ट्रंप टैरिफ-टैरिफ की रट्ट लगाते रह गए और इधर PM मोदी ने जापान पहुंचकर सारा गेम पलट दिया. बस, हिंदुस्तान की इस कुव्वत ने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में खलबली मचा दी है. जिस तरह से भारत ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है. जिस तरह अमेरिका को अपना दम दिखाया है. उतनी हिम्मत और साहस जुटाने की पाकिस्तान तो सपने में भी नहीं सोच सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदुस्तान के मुरीद कैसे बन गए पाकिस्तानी?

ट्रंप के नाम का रट्टा लगाने वाले पाकिस्तानी आज खुलेआम ट्रंप को दुत्कार रहे हैं. ट्रंप के टैरिफ और उसकी पॉलिसी को सरासर गलत ठहरा रहे हैं. ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ही पाकिस्तानियों का चाल-चरित्र कैसे बदल गया. अचानक ही वो हिंदुस्तान के मुरीद कैसे बन गए तो इसके पीछे की वजह है मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले बदले समीकरण.

Explainer: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कहीं ट्रंप ने US को डुबो तो नहीं दिया? जवाब देने निकल पड़े हैं PM मोदी

दरअसल, जापान ने US में 550 अरब डॉलर निवेश करने की बात कही थी. मगर जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को टाल दिया. जापानी व्यापार वार्ताकार रोसेई अकाजावा ने US दौरा भी रद्द किया.

जापान भी दिखाने लगा ट्रंप को आंखें

मतलब ये कि भारत के बाद अब जापान भी अमेरिका को सीधे आंख दिखा रहा है. वो ट्रंप के दबाव में आए बगैर अपने हित में फैसले ले रहा है. बस इसी बात से पाकिस्तानी भी हैरान हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी दृढ़शक्ति से सुपरपावर अमेरिका तक की चूलें जो हिला दी है.

एससीओ समिट में बनने जा रहा है बड़ा मोर्चा!

मतलब ये है कि मोदी का जापान विजिट एक ऐसा मास्टरस्ट्रॉक बन चुका है. जिसका जवाब ट्रंप के पास नहीं है. ये तो सिर्फ एक शुरूआत है. जापान के बाद PM मोदी SCO समिट के लिए चीन जाएंगे. जहां जिनपिंग और पुतिन भी मौजूद रहेंगे. यानी अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट, सबसे बड़ा मोर्चा तैयार हो चुका है. यह फ्रंट सीधे तौर पर अमेरिका की बादशाहत को ना सिर्फ चुनौती देगा बल्कि उसे खत्म भी कर सकता है.