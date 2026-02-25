Advertisement
नेतन्याहू के 'हेक्सागन गठबंधन' में भारत की एंट्री की आहट, PAK की उड़ी नींद, कहा- ये मुस्लिम उम्माह को तोड़ने की कोशिश

Pakistan on 'Hexagon Alliance': नेतन्याहू के ‘हेक्सागन गठबंधन’ में भारत की एंट्री की आहट से PAK की नींद उड़ गई है. पाकिस्तान की सीनेट ने प्रस्ताव पास करके कहा है कि ये मुस्लिम उम्माह को तोड़ने की कोशिश है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:30 PM IST
Pakistan Reaction on 'Hexagon Alliance': पीएम मोदी की 9 साल बाद हो रही इजरायल यात्रा पर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी निगाहें टिकी हुई हैं. उसकी चिंता की बड़ी वजह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का वह 'हेक्सागन गठबंधन' प्लान है. जिसे वह भारत जैसे मित्र देशों के सहयोग से आगे बढ़ाना चाहते हैं. इस्लामाबाद इस प्लान को 'मुस्लिम उम्माह विरोध ब्लॉक' बनाने की कोशिश के रूप में देख रहा है. वहां की संसद के उच्च सदन यानी सीनेट ने बुधवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके इस 'हेक्सागन गठबंधन' प्लान की निंदा की. साथ ही सभी मुस्लिम मुल्कों से इस प्लान के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की.

'हेक्सागन गठबंधन' से क्यों डरा पाकिस्तान?

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान ने सीनेट में यह प्रस्ताव पेश किया. जिसका सभी दलों के सांसदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया. इस प्रस्ताव में इजरायल के 'हेक्सागन गठबंधन' प्लान को मुस्लिम विरोधी बताते हुए उसकी नीतियों और कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की गई. इसके साथ ही फिलिस्तीनी क्षेत्रों की कानूनी या ऐतिहासिक स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध भी किया गया. 

सीनेट की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया, 'सीनेट क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों को कमजोर करने वाले बयानों पर कड़ी आपत्ति जताती है.' प्रस्ताव में नेतन्याहू के 'हेक्सागन गठबंधन' बनाने के आह्वान को इजरायल की घिनौनी प्रवृत्ति करार दिया गया. कहा गया कि यह आह्वान राजनीतिक और वैचारिक आधार पर मुस्लिम उम्माह की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश है. बताते चलें कि उम्माह एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ राष्ट्र या समुदाय होता है. 

सोमालीलैंड की मान्यता कबूल नहीं- पाकिस्तान

सीनेट ने इजरायल की ओर से सोमालीलैंड को अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा को भी अस्वीकार कर दिया. कहा कि मुस्लिम मुल्क सोमालिया को दो हिस्सों में बांटने की साजिश को इस्लामिक गणतंत्र पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा. इजरायल ने बीते दिसंबर में ईसाई बहुल सोमालीलैंड को अलग देश की मान्यता प्रदान की थी. इसके साथ ही ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला मुल्क बन गया. हालांकि मुस्लिम मुल्कों के समूह यानी OIC को यह फैसला रास नहीं आया और उसने इजरायल की कड़ी निंदा का बयान जारी किया. 

क्या है नेतन्याहू का 'हेक्सागन गठबंधन' प्लान?

बताते चलें कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस 'हेक्सागन गठबंधन' प्लान की घोषणा की थी. उनके मुताबिक, इजरायल पूरे पश्चिम एशिया के आसपास एक कंप्लीट सुरक्षा प्रणाली तैयार करेगा. यह छोटे-छोटे रक्षा गठबंधनों का एक महागठबंधन होगा. उन्होंने इस समूह को 'हेक्सागन गठबंधन' प्लान कहकर पुकारा. 

इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गठबंधन को बनाने का मकसद ऐसे देशों का समूह बनाना है, जो कट्टरपंथी ताकतों को कुचलना चाहते हैं. वे अपने-अपने देश में लगभग समान सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे हैं और उनके दुश्मन भी लगभग एक जैसे हैं. नेतन्याहू ने अपने इस प्लान में भारत, ग्रीस, साइप्रस का खासतौर से नाम लिया. साथ ही अज्ञात अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को ऊभी इस प्रस्तावित गठबंधन के सदस्य के रूप में शामिल करने का संकेत दिया. 

कट्टरपंथी ताकतों को कुचलने की तैयारी!

नेतन्याहू ने इस प्रस्तावित गठबंधन को 'कट्टपंथी शिया धुरी' के खिलाफ बताया. उनका कहना है, 'हमने इस धुरी को कड़ी चोट पहुंचाई है.' उनका इशारा शिया बहुल ईरान और उसके परोक्ष संगठनों हिजबुल्ला, हमास और हूती की ओर था. जिसे पिछले कुछ महीनों में इजरायल ने लगभग बर्बाद कर दिया है. इजरायल पीएम ने कहा कि 'कट्टरपंथी सुन्नी धुरी' भी उभरता हुआ बड़ा खतरा है. ऐसे में यह गठबंधन इन दोनों खतरों को खत्म करने का काम करेगा. 

