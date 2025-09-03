चीन में जिस कुर्सी पर बैठे थे किम जोंग उन, उठते ही नॉर्थ कोरिया के अधिकारी टिशू पेपर से क्या घिसने लगे?

Kim Jong Un China News: चीन में दुनिया के नेताओं का एक अलग ही गठजोड़ देखने को मिला है. सैन्य परेड के समय गेस्ट गैलरी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पुतिन और किम की मीटिंग के बाद नॉर्थ कोरिया के अधिकारी किम जोंग उन की कुर्सी घिसते दिख रहे हैं. लोगों के मन में सवाल है कि ये कर क्या रहे हैं?

कुछ देर पहले उसी जगह पर पुतिन और किम की मीटिंग हुई थी. बाईं तरफ किम बैठे थे. जैसे ही वह उठकर कुछ कदम आगे बढ़े, उनके वफादार अधिकारी टिशू पेपर लेकर कुर्सी के पास पहुंच गए. उन्होंने न सिर्फ कुर्सी पर किम के निशान को मिटाया बल्कि आसपास की चीजों और सामानों को भी अच्छी तरह से साफ किया. इसे आप घिसना भी कह सकते हैं. वीडियो में एक शख्स यही करता दिखाई दे रहा है. साथ ही एक महिला उस ग्लास को हटाती दिखाई दे रही है जिससे शायद नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति ने पानी पिया होगा.

The staff accompanying the North Korean leader meticulously erased all traces of Kim's presence. Add Zee News as a Preferred Source They took the glass he drank from, wiped down the chair's upholstery, and cleaned the parts of the furniture the Korean leader had touched. pic.twitter.com/JOXVxg04Ym — Russian Market (@runews) September 3, 2025

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि किम के मौजूद होने पर उन्होंने जिस चीज को भी छुआ होगा, उसके निशान मिटाए जाते हैं. उस जगह को सैनिटाइज किया जाता है. फुटप्रिंट भी मिटा दिए जाते हैं. यही प्योंगयांग की सख्त सुरक्षा और सीक्रेसी का प्रोटोकॉल है. किम 3 सितंबर को मिलिट्री परेड से इतर बीजिंग में कई नेताओं से मिले. कुछ लोग यह भी बताते हैं कि ऐसा ही व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड करते हैं. वे पुतिन के साथ 'पूप सूटकेस' लेकर चलते हैं. माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे दुश्मन या किसी को भी सेहत आदि के बारे में पता न चले.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को भी ऐसा करना चाहिए था. वैसे, इस तरह की जानकारी कभी कोई देश आधिकारिक रूप से नहीं बताता है. वो चाहे ट्रंप की बात हो, जिनपिंग, पुतिन या किम की.

