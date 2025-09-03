चीन में जिस कुर्सी पर बैठे थे किम जोंग उन, उठते ही नॉर्थ कोरिया के अधिकारी टिशू पेपर से क्या घिसने लगे?
चीन में जिस कुर्सी पर बैठे थे किम जोंग उन, उठते ही नॉर्थ कोरिया के अधिकारी टिशू पेपर से क्या घिसने लगे?

आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नॉर्थ कोरिया अपने लीडर की सुरक्षा इस तरह से करता है कि उनके उंगलियों के निशान, कोई दाग, जूतों के निशान भी किसी को पता न चले. क्यों? इसके अपने सुरक्षा कारण हैं. कुछ ऐसा ही हुआ जब किम ने आज पुतिन से मुलाकात की. वीडियो हैरान करता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:02 PM IST
Kim Jong Un China News: चीन में दुनिया के नेताओं का एक अलग ही गठजोड़ देखने को मिला है. सैन्य परेड के समय गेस्ट गैलरी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पुतिन और किम की मीटिंग के बाद नॉर्थ कोरिया के अधिकारी किम जोंग उन की कुर्सी घिसते दिख रहे हैं. लोगों के मन में सवाल है कि ये कर क्या रहे हैं?

कुछ देर पहले उसी जगह पर पुतिन और किम की मीटिंग हुई थी. बाईं तरफ किम बैठे थे. जैसे ही वह उठकर कुछ कदम आगे बढ़े, उनके वफादार अधिकारी टिशू पेपर लेकर कुर्सी के पास पहुंच गए. उन्होंने न सिर्फ कुर्सी पर किम के निशान को मिटाया बल्कि आसपास की चीजों और सामानों को भी अच्छी तरह से साफ किया. इसे आप घिसना भी कह सकते हैं. वीडियो में एक शख्स यही करता दिखाई दे रहा है. साथ ही एक महिला उस ग्लास को हटाती दिखाई दे रही है जिससे शायद नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति ने पानी पिया होगा. 

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि किम के मौजूद होने पर उन्होंने जिस चीज को भी छुआ होगा, उसके निशान मिटाए जाते हैं. उस जगह को सैनिटाइज किया जाता है. फुटप्रिंट भी मिटा दिए जाते हैं. यही प्योंगयांग की सख्त सुरक्षा और सीक्रेसी का प्रोटोकॉल है. किम 3 सितंबर को मिलिट्री परेड से इतर बीजिंग में कई नेताओं से मिले. कुछ लोग यह भी बताते हैं कि ऐसा ही व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड करते हैं. वे पुतिन के साथ 'पूप सूटकेस' लेकर चलते हैं. माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे दुश्मन या किसी को भी सेहत आदि के बारे में पता न चले. 

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को भी ऐसा करना चाहिए था. वैसे, इस तरह की जानकारी कभी कोई देश आधिकारिक रूप से नहीं बताता है. वो चाहे ट्रंप की बात हो, जिनपिंग, पुतिन या किम की. 

पढ़ें: जिनपिंग के हाथ बढ़ाने पर इनकार करने वाली यह मुस्लिम महिला कौन है?

पढ़ें: ट्रेन में किसके साथ चीन गए किम जोंग उन? रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर से दुनिया को पता चल गया बड़ा राज

 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

