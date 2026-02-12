किराना हिल्स की सुरंगों में चीन का सामान 'सो' रहा, अमेरिकी सैटलाइटों ने पकड़ा था फिर चर्चा में क्यों आया?

अमेरिकी सैटलाइटें जब 1983 और 1990 के बीच पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की तैयारियों पर नजर रख रही थीं तब एक पहाड़ी पर फोकस ज्यादा दिखा था. यह 'ब्लैक माउंटेन' था. वही किराना हिल्स जिसकी चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है. वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के इस हिल्स पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत स्ट्रैटिजिक प्रश्न पूछा है. आगे उन्होंने फिर से बताया कि उस समय भारतीय सेना और एयरफोर्स ने पाकिस्तान में कहां-कहां हिट किया था. कपूर ने कहा कि आतंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर और उनके कई मिलिट्री ठिकानों पर भी हमने हमला किया. कोई शक नहीं है. एक शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है और सवाल में गूंथा जाता है- नहीं. उनका इशारा किराना हिल्स की तरफ ही था. ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान ने वहां की सुरंगों में ऐसा क्या छिपा रखा है?

थोड़ा पीछे जाकर इतिहास खंगालेंगे तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने सरगोधा जिले में यह माउंटेन रेंज पाक रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है. डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1970 में इस साइट को अपने नियंत्रण में लिया था. वहां एक राडार स्टेशन बनाया गया जो आज भी काम कर रहा है.

2023 में एक स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि किराना हिल्स पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर टेस्ट साइट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1983 से 1990 तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किया था. यह भी कहा गया कि इस साइट में शायद हथियार रखने की जगहें हैं. कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किरान हिल्स में 10 अंडरग्राउंड सुरंगें हैं. यह जगह पाक सेना के महत्वपूर्ण बेस (सरगोधा एयर बेस) से केवल 20 किमी की दूरी पर है. खुशब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी करीब 75 किमी दूर है.

ऐसे में इस पहाड़ी के नीचे TEL (ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर) गैरेज और कम से कम 10 अंडरग्राउंड स्टोरेज हो सकती है. यहां चीन से दी गई एम-11 मिसाइलें भी रखी हो सकती हैं. ये एम-11 की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने 1990 के दशक में खरीदी थी. ये 800 किग्रा तक परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसकी रेंज 300 किमी बताई जाती है. बताते हैं कि इसी से टेक्नोलॉजी कॉपी कर पाकिस्तान ने गजनवी (हत्फ-3) बनाई.

ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने एयरफोर्स अफसर से यही सवाल कर दिया था. तब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि भारत ने सरगोधा में मुशफ एयरबेस पर भी निशाना बनाया था. इतना ही नहीं पहाड़ी पर बंकर बस्टर दागे गए. तब आईएएफ अधिकारी ने कहा था कि शुक्रिया, यह बताने के लिए कि किराना हिल्स में परमाणु हथियार रखे गए हैं. हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है. वहां जो कुछ भी हो, हमने उसे हिट नहीं किया है.

अब कपूर ने कही वीडियो वाली बात

वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा कि कहीं आप कोई वीडियो देखते हैं, ओपन सोर्स है. उनकी तरफ से बनाया गया है. वो क्या पेश करना चाहते हैं, वाकई में हमीं ने कुछ किया था कि उनके यहां बगावत के कारण कुछ धमाका हुआ. इन सबके बारे में हमें जानकारी नहीं. लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि जो भी आप देख रहे होंगे वो उन्होंने पेश किए हैं. उनके लोगों ने बनाए हैं. किस वेपन से वो हुआ. हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया.