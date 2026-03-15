600 साल पुरानी ईंट पर कैसे लिखा मिला सुपरस्टार एंडी लाउ का नाम? क्या है इसके पीछे का रहस्य

600-year-old Brick of the Ming Dynasty: चीन में नानजिंग (Nanjing) प्रांत में एक अजब कारनामा सामने आया है, जिसने सब लोगों को दंग कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्राचीन प्रांत में दीवार की 600 साल पुरानी ईंट पर हांगकांग के सुपरस्टार एंडी लाउ तक-वाह (Andy Lau Tak-wah) का नाम उकेरा हुआ मिला है. ईंट पर उकेरे गए तीनों चीनी अक्षर एंडी लाउ के चीनी नाम "刘德华" (Liu Dehua) जैसे हैं. जिसे मंदारिन में 'ल्यू देहुआ' उच्चारित किया जाता है.

ईंट पर 600 साल पहले किसने लिखा सुपरस्टार का नाम

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नानजिंग (Nanjing) एक प्राचीन शहर है. जो किसी जमाने में मिंग राजवंश (1368-1644) की शुरुआती राजधानी थी. उस शहर में जो वायरल ईंट मिली है, वह नानजिंग सिटी वॉल म्यूजियम में संरक्षित है. इस ईंट पर हांगकांग के सुपरस्टार एंडी का नाम 600 साल पहले ही कैसे लिख दिया गया, यह सवाल लोगों को हैरान कर रहा है.

हालांकि, पीपुल्स डेली की रिपोर्ट इस सवाल से पर्दा उठाती हुई नजर आती है. रिपोर्ट के अनुसार, यह नाम किसी प्राचीन ईंटकार का है. वह आज के जियांगशी प्रांत (Jiangxi) से था. वह एंडी लाउ नहीं, बल्कि मिंग काल का एक सामान्य कारीगर "ल्यू देहुआ" था, जिसने शहर की दीवार के लिए ईंटें बनाईं.

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मिंग राजवंश के समय में बनी थी ईंटें

इस ईंट की खोज इस महीने नानजिंग मिंग सिटी वॉल के निर्माण की 660वीं वर्षगांठ पर जारी एक फिल्म में हुई. जिसमें इसे प्राचीन गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का उदाहरण बताया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, मिंग राजवंश में नानजिंग शहर की दीवार बनाने के लिए लाखों ईंटें बनाई गई थीं. प्रत्येक ईंट पर कारीगर, पर्यवेक्षक अधिकारी और ठेकेदार का नाम व मूल स्थान उकेरा जाता था. यदि ईंट खराब निकलती, तो जिम्मेदार व्यक्ति को सजा मिलती थी. यही वजह थी कि कारीगर अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखते थे.

लोग सोशल मीडिया पर ले रहे मजे

यह दीवार के लिए अनोखी गुणवत्ता जांच प्रणाली थी. जिसका खुलासा चीन की ओर से यूनेस्को को सौंपी गई रिपोर्ट में किया गया. चीनी सरकार का कहना है कि मिंग काल में सरकारी निर्माणों में सख्त जवाबदेही थी. साथ ही, ईंट पर इस्तेमाल सरलीकृत चीनी अक्षर बनाए गए थे. जो आधुनिक चीन में 1950 के दशक में आधिकारिक रूप से फिर अपनाए गए.

हालांकि यह घटना वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि एंडी लाउ 600 साल पहले ईंटें बना रहे थे! जबकि वास्तव में यह मिंग युग की उन्नत निर्माण तकनीक और जवाबदेही प्रणाली का प्रमाण था. नानजिंग की यह दीवार आज भी विश्व धरोहर है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचते हैं.