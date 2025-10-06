Pakistan: कंगाली ऊपर से आटा गीला...बोरिया बिस्तर समेटकर धड़ाधड़ पाकिस्तान से निकल रहीं मल्टीनेशनल कंपनियां, ये है वजह

Pakistan: कंगाल पाकिस्तान को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं. उसकी हालत पूरी दुनिया जानती है. आतंक को पनाह देने में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है और अब तो वह ये बात खुलकर कबूल भी करता है. इसी का नतीजा है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से अपना बिजनेस समेटकर निकल रही हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बाहर जाने को लेकर इस्लामाबाद में चिंता बढ़ रही है. भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नियामक बाधाओं ने इन कंपनियों के लिए देश में काम करना मुश्किल बना दिया है.

पाकिस्तान मीडिया डॉन की एक रिपोर्ट में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के देश छोड़ने का जिक्र किया गया है. बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. यहां 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, इसके बावजूद ये कंपनियां देश छोड़ रही हैं.

कई दिग्गज कंपनियों ने समेटा बिजनेस

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने महीने भर पहले पाकिस्तान में अपनी दुकान समेट ली है. इसके बाद यामाहा और फिर हालिया अपडेट में प्रॉक्टर एंड गैंबल भी पाकिस्तान से निकल गई. इसके अलावा शेल (एलएनजी की ओर वैश्विक झुकाव के तहत खुदरा ईंधन से बाहर निकलना), उबर और फाइजर ने भी पाकिस्तान को टाटा बाय-बाय बोल दिया.

इसका मुख्य कारण आर्थिक अस्थिरता, बेतहाशा महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन, नीतिगत अराजकता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों जैसी बड़ी चिंताएं हैं. ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट यूसुफ नजर के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह दीर्घकालिक क्षमता का आकलन है.

पाकिस्तान को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट्स?

विश्लेषकों का कहना है कि कुछ कंपनियों का बाहर जाना ग्लोबल स्ट्रैटजी का हिस्सा है. कुछ कंपनियां बेहतर आर्थिक पैमाने के लिए दुबई या सिंगापुर जैसे रीजनल सेंटर्स में ट्रांसफर हो सकती हैं. ये फैसले अभी भी पाकिस्तान के कारोबारी माहौल में "अविश्वास प्रस्ताव" को दर्शाते हैं, जहां भारी टैक्स मुनाफे घटा देते हैं और मुनाफे की वापसी में रुकावट डालते हैं.

एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इस प्रवृत्ति में सीधे पलायन के बजाय स्वामित्व परिवर्तन शामिल है, जिसमें सऊदी अरामको, गनवोर ग्रुप और बैरिक गोल्ड (खनन में 9 अरब डॉलर का निवेश) जैसे नए प्रवेशकर्ता गैप को भरने के लिए आगे आ रहे हैं.