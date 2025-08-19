Pakistan News: महादेव के इस हथियार से डरा PAK, बोला- हमें तबाह कर डालेगा भारत, बचाव के लिए मार रहा हाथ-पैर

Firing Range of Pinaka System: अब एक ऐसी ख़बर जो आपको चौंका सकती है. पाकिस्तान के घर-घर में पिछले 24 घंटे से हर-हर महादेव गूंज रहा है. इसकी वजह बना है भारत का रॉकेट सिस्टम पिनाका. असल में पिनाका भगवान शिव के धनुष का नाम है. मेक इन इंडिया पिनाका रॉकेट ने जैसे ही अपनी रेंज दोगुनी की, वैसे ही पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है. उसके ऑपरेशन सिंदूर के जख्म हरे हो गए हैं.

पिनाका से क्यों डर गया है पाकिस्तान?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी मिसाइल ताकत को एडवांस करने में शिद्दत से जुटे हिंदुस्तान में बड़ी खबर आई तो पाकिस्तान की रूह कांप उठी. दरअसल भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है. स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम ने हाल ही में अपना यूज़र ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है और ये जल्द ही भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा.

अब तक पिनाका की मारक क्षमता 37 किलोमीटर थी लेकिन नए वर्जन के तहत इसकी मारक क्षमता बढ़कर 75 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी. पिनाका की नई ताकत दुश्मन के ठिकानों को पहले से दोगुनी दूरी से तबाह करने में सक्षम होगी. पिनाका का नया वर्जन भारतीय सेना की युद्धक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा.

ताबड़तोड़ प्रहार से दुश्मन नेस्तनाबूद

वैसे पिनाका के पुराने वर्जन को लेकर ही पूरी दुनिया बेहद एक्साइटेड थी. फ्रांस के साथ भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की डील की बात सुनकर ही पाकिस्तानियों का कलेजा फटा जा रहा है.

आपको बता दें कि शिव के धनुष का नाम पिनाका था. प्राचीन कथाओं में महादेव के उस धनुष को लेकर दावा किया जाता था कि उसकी टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे. धरती डोलने लगती थी. उसी नाम के आधार पर DRDO ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैयार किया. पूरी तरह देश में बनी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इसलिए भी खास है. ये लड़ाका अपने ताबड़तोड़ प्रहार से दुश्मनों के ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्तानाबूद कर सकता है.

44 सेकंड में 12 मिसाइलों का प्रहार

पिनाका 44 सेकंड के भीतर 12 मिसाइलें दाग सकती है. हर मिसाइल अपने साथ 250 किलो बारूद बरसा सकती है. पिनाका में एडवांस नेवीगेशन व कंट्रोल सिस्टम लगा है. पिनाका अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाती है. पिनाका के दो वर्जन मार्क-1 और मार्क-2 तैयार कर लिए गए है.

कुल मिलाकर पाकिस्तानियों की चिंता पिनाका का सिर्फ फ्रांस को बेचा जाना नहीं है. असल में पाकिस्तान को लगता है कि फ्रांस तो सिर्फ शुरुआत है. अब जैसे जैसे भारत पिनाका को डेवलप कर रहा है. पूरी दुनिया हिंद के इस हथियार को अपने बेड़े में शामिल करने की होड़ में लग जाएगी. साथ ही चीन के कबाड़ को भारत की ये महायोद्धा पल भर में धराशाई कर देगा.

