गरीबी, कर्ज और महंगे सपने... अमेरिका के लिए समुद्र में टापू क्यों बना रहा पाकिस्तान? 1 बिलियन डॉलर होंगे खर्च

गरीबी और आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान अमेरिका के लिए समुद्र में टापू बनाने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट पर 1 बिलियन डॉलर तक खर्च होने की उम्मीद है. चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है.
Pakistan Oil: आर्थिक तंगी और कंगाली के दौर में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि सरकारी ऊर्जा कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (PPL) एक आर्टिफिशियल द्वीप यानी आइलैंड बनाने जा रही है. इस द्वीप का इस्तेमाल तेल और गैस को खोजने के लिए किया जाएगा. ब्लूमबर्ग के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह आइलैंड सिंध के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर सुजावल के पास बनाया जा रहा है.
PPL के जनरल मैनेजर एक्सप्लोरेशन और कोर बिजनेस डेवलपमेंट, अर्जद पालेकर ने बताया कि यह द्वीप छह फीट ऊंचा होगा और 24 घंटे 24 घंटे इसकी ड्रिलिंग का काम किया जा सकेगा. यह पाकिस्तान की पहली कोशिश है जिसमें ऊर्जा खोज के लिए आर्टिफिशियल टाबू का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी प्रेरणा अबू धाबी के समान प्रोजेक्ट्स से ली गई है. निर्माण फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है, उसके बाद ड्रिलिंग शुरू होगी और लगभग 25 कुएं खोदे जाने की योजना है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए एक समझौते का ऐलान किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील की है, जिसके तहत दोनों देश अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे. हम उस तेल कंपनी का चुनाव कर रहे हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी.
सुजावल, सिंध तट से 30 किमी दूर
6 फीट
24/7 ड्रिलिंग और तेल-गैस खोज
लगभग 25 कुएँ खोदे जाएंगे
$750M – $1B
53,500 वर्ग किमी
पाकिस्तान में समुद्री तेल खोज को नई रफ्तार मिली है, खासकर जब जुलाई में ट्रंप ने कहा कि देश के पास 'विशाल तेल भंडार' हैं. इसके बाद पाकिस्तान ने PPL, Mari Energies Ltd. और Prime International Oil and Gas Co. को समुद्री खोज का लाइसेंस दिया. ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक ड्रिलिंग कामयाब हुई तो कुल निवेश $750 मिलियन से $1 बिलियन तक हो सकता है.
पाकिस्तान का 300000 वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र, जो ओमान, UAE और ईरान से सटा हुआ है, में अब तक सिर्फ 18 कुएं खोदे गए हैं. देश अपनी तेल की लगभग आधी खपत विदेशों से करता है, इसलिए सरकार विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खासकर 2019 में Kekra-1 कुएं की नाकामी और एक्सॉन मोबिल के बाजार छोड़ने के बाद.