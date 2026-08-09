झुक गई पाकिस्तानी हुकूमत... जिस जनता को बताया था 'भारत का एजेंट', अब उसी के सामने टेक दिए घुटने

PoK में चल रहे चुनाव और भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां की सरकार के सुर अचानक बदल गए हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी PML-N अब प्रदर्शनकारियों पर नरम पड़ती दिख रही है.
हाल ही में सरकार के एक बड़े सलाहकार ने आंदोलन कर रहे लोगों को देशभक्त कहा है. उन्होंने वादा किया है कि चुनाव के बाद सरकार इनसे बातचीत करके मसले का हल निकालेगी.
अचानक आए इस बदलाव ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तक यही सरकार इन प्रदर्शनकारियों को देश का दुश्मन बता रही थी.
शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि आंदोलन करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 99 प्रतिशत लोग हमारे देशभक्त भाई हैं.
उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाती है, तो सबसे पहले इन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर मसला सुलझाया जाएगा.
हालांकि, ये वही राणा सनाउल्लाह हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों पर मुजफ्फराबाद और मीरपुर पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया था. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कदम की तुलना भारत के हमले से कर दी थी.
सरकार का यह नया बयान उसकी पुरानी नीति से पूरी तरह उलट है. महज कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताया था.
उन्होंने साफ कह दिया था कि उपद्रवियों से कोई बातचीत नहीं होगी और उन्हें देश का विरोधी माना जाएगा. वहीं दूसरी तरफ, भारत ने पाकिस्तान के इन दावों को खारिज किया है
भारत का कहना है कि PoK में हो रहा असंतोष वहां की जनता के साथ हो रहे आर्थिक शोषण, अधिकारों के हनन और पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्मों का सीधा नतीजा है.
PoK में चल रहे इस आंदोलन के दौरान हिंसा और मौतों को लेकर भी भारी विवाद है. जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनके कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाईं.
उनका दावा है कि चुनाव शुरू होने के बाद से अब तक 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं. कमेटी के मुताबिक जून से अब तक करीब 400 प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं.
वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान सरकार आम नागरिकों की मौत के दावों को गलत बता रही है और उल्टा प्रदर्शनकारियों पर जवानों पर फायरिंग करने का आरोप लगा रही है.
सुरों में आया यह बदलाव ऐसे समय आया है जब PML-N वहां तथाकथित सरकार बनाने की तैयारी में है. PoK में हो रहे इन चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा और धांधली के आरोप लग रहे हैं.
चुनाव के पहले दो चरणों में PML-N ने 45 में से 25 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. यहां उनका सीधा मुकाबला अपनी ही केंद्रीय सहयोगी पार्टी PPP से है. अंतिम चरण का मतदान सोमवार को होना है, जबकि सात सीटों पर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं.
PoK में यह आंदोलन जून के महीने से चल रहा है, जिसे छात्रों, व्यापारियों, वकीलों और आम लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है. जून में ही स्थानीय सरकार ने इस समूह पर बैन लगा दिया था.
इसके बाद हुए हिंसक क्रैकडाउन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने भी गंभीर चिंता जताई थी. उन्होंने हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की थी.
यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर हो रही कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने को कहा है.