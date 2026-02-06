खुदारा... क्या गटर का ढक्कन खोलकर आटा खरीद रहे पाकिस्तानी? मरियम मैडम ने उंगली के इशारे से दी चेतावनी

Advertisement
पाकिस्तान में आटे के संकट के बारे में तो आपने सुना होगा. लोग महंगाई से बेहाल हैं. ऐसे में गटर का ढक्कन भी पाकिस्तान में सेफ नहीं रहा. धड़ाधड़ ढक्कन उड़ाए जा रहे हैं. हालात इतने खराब हो गए हैं कि पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने वीडियो जारी कर चेतावनी दी कि 10 साल की सजा देंगे और 50 लाख का जुर्माना लगाएंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:43 AM IST
Pakistan Gatar Law: पाकिस्तान में हालत यह हो गई है कि लोग गटर का ढक्कन चोरी करके बेच रहे हैं. हां, गटर मतलब गंदा नाला जिसकी बदबू से शहरियों को दूर रखने के लिए ढक्कन लगाए जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी ढक्कन खोलकर शायद आटा खरीद रहे हैं. हां, पिछले साल पाकिस्तान में आटा 150 रुपये/किलो बिक रहा था. पाक पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने वीडियो जारी कर घोषणा की है कि हम पंजाब में एक कानून लेकर आ रहे हैं. अब जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उन सबको एक से 10 साल की कैद होगी.

मरियम मैडम ने उंगली के इशारे से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर खुदा-न-खास्ता गटर का ढक्कन चुराने, खरीदने या बेचने की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो उसको 10 साल की सजा होगी. इसके साथ 30 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माना होगा. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि हम दिन में गटर का ढक्कन लगाकर जाते हैं और रात में ढक्कन चोरी हो जाते हैं. 

पाक पंजाब की सीएम ने अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा कि खुदारा (खुदा के वास्ते) गटरों के ढक्कन चोरी ना करें. मरियम मैडम का वीडियो बताता है कि पाकिस्तान के इस महत्वपूर्ण प्रांत के लिए गटर का ढक्कन कितनी बड़ी समस्या बन चुका है. 

दरअसल, इसी साल की शुरुआत में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने मैनहोल कवर की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी और बिक्री पर कड़ी चेतावनी जारी की थी लेकिन कुछ असर नहीं हुआ. लाहौर में कई दुखद घटनाएं घटीं. 

लोहे के कवर को चोरी कर लोग कबाड़ में बेचकर घर के जरूरी सामान खरीद लेते हैं. आधी रात के बाद पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है. हाल में ढक्कन न होने के कारण गटर में एक महिला और उसका बच्चा गिर गया था. बताते हैं कि लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तान के शहरों में ढक्कन चोर बढ़ गए हैं.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

