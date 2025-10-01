पाकिस्तान में सियासी संकट! PoK में कोहराम, गाजा प्लान फेल... विदेश में कब तक दुबककर बैठेंगे शहबाज?

Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विदेश यात्रा ने देश में हलचल पैदा कर दी है. सियासी और आर्थिक संकट के बीच वे एक हफ्ते तक अमेरिका और ब्रिटेन की कूटनीतिक दौड़ में व्यस्त रहे, लेकिन अब वे 'आराम' करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के बाद वे सीधे लंदन चले गए और अभी तक स्वदेश नहीं लौटे हैं. इसी वजह से उनकी रणनीति पर पाकिस्तानी अवाम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रहीं हैं.

शाहबाज शरीफ का लंदन दौरा

27 सितंबर को लंदन पहुंचे शहबाज ने अपनी यात्रा 2 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.। लंदन प्रवास के दौरान 74 वर्षीय नेता की फिटनेस जांच की उम्मीद है. पाकिस्तानी पीएम के एक करीबी सूत्र ने सीएनएन-न्यूज 18 को बताया कि शरीफ लंदन में आराम से वक्त बिताना और शहर की सैर करना चाहते हैं. सूत्र ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए बढ़ाई ताकि वे अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शरीफ खरीदारी करने और कुछ बढ़िया खाने का आनंद लेना भी चाहते हैं की योजना बना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और तनाव मुक्त जीवन जीने की सलाह दी है. इसके अलावा, उन्होंने कुछ परिवार के सदस्य, दोस्त और व्यापारिक समुदाय से मिलने का भी प्रोग्राम बनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के लिए अहम वक्त

शाहबाज शरीफ का लंदन दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है. देश के अंदर बेचैनी का माहौल है, खासकर इस्लामाबाद के उस फैसले के कारण जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना (Gaza Peace Plan) का समर्थन किया.

उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने मंगलवार को पाकिस्तान को 20-बिंदु शांति समझौते से अलग कर दिया और इसे 'अमेरिकी दस्तावेज' बताया. जबकि ट्रंप का दावा था कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शरीफ इस योजना के 100% समर्थन में हैं.

PoK में भारी विरोध: 2 की मौत 22 घायल

इसके अलावा, पिछले दो दिनों से संवेदनशील पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने लंबे वक्त से वंचित राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन शुरू किए हैं. AAC ने कई जिलों में 'शटर डाउन और व्हील-जैम' हड़ताल का आह्वान किया, जिससे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा और इंटरनेट बंद करना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन बड़े प्रदर्शनों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद दो लोग मारे गए और 22 से ज्यादा घायल हुए हैं.

शहबाज की ट्रंप से मुलाकात और UNGA में संबोधन

वहीं, शहबाज शरीप ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों के लिए एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर्स में इनवेस्ट के अवसरों के बारे में बताया है. जैसा कि उनके ऑफिस के बयान में बताया गया. इससे पहले ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों से पाकिस्तान में तेल खोजने का सुझाव दिया था. बयान में कहा गया, 'प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में पाकिस्तान-अमेरिका साझेदारी और मजबूत होगी, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा.

'मुझे लगता है कि ट्रंप वास्तव में शांति पुरुष हैं'

इस बीच, शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने संबोधन में ट्रंप को 'शांति पुरुष' बताया. उन्होंने कहा कि उनके देश ने भारत के साथ संघर्ष के बाद दक्षिण एशिया में शांति को बढ़ावा देने में ट्रंप के 'उल्लेखनीय योगदान' के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया. अपने संबोधन में शरीफ ने मई में भारत द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू की गई 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. शरीफ ने कहा, 'ताकत के स्थिति में होने के बावजूद, पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप के साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में हुई सीजफायर की पेशकश को कबूल किया. हम उन्हें और उनकी टीम को इस कोशिश के लिए गहरी प्रशंसा करते हैं.' पीएम शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि, 'राष्ट्रपति ट्रंप के हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के अद्भुत योगदान के सम्मान में पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया. यह सबसे कम है जो हम कर सकते थे. मुझे लगता है कि वे वास्तव में शांति प्रिय व्यक्ति हैं.'