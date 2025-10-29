DNA: पाकिस्तानी आर्मी पर नहीं रही मुनीर की पकड़? जवान सेना छोड़ आतंकी संगठनों में हो रहे शामिल

आज डीएनए में हम सबसे पहले पाकिस्तान की सेना के सरेंडर चरित्र का विश्लेषण करेंगे. जिसकी वजह से उसके सैनिक अब मुनीर आर्मी को छोड़कर बाकायदा आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं. आप कह सकते हैं पाकिस्तानी सैनिकों को लग रहा है कि इससे पहले तालिबानी उनकी वर्दी उतार दें. उनके अंदर खुद ही इसे उतार फेंकने की होड़ मच गई है. इन दिनों TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में कैसे मुनीर फौज की OPEN भर्ती चल रही है. आज ही TTP ने फिर से 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है. उसी TTP ने जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादात में पाकिस्तान के फौजियों ने सेना की वर्दी उतारकर आतंकी चोला पहन लिया है. तो क्या पाकिस्तानी फौज के पास अब सिर्फ दो विकल्प बचे हैं? या तो मरो या फिर 'तहरीक-ए-तालिबान में' शामिल हो जाओ! वैस कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि जल्द ही वो दिन आएगा जब पाकिस्तानी फौज में सिर्फ मुनीर ही बचेगा.

पाकिस्तानी फौज में पसरे तालिबानी खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे संगठनों में अपनी जिंदगी और करियर दोनों ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहे हैं. और पाकिस्तान की फौज छोड़कर टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों में शामिल हो रहे इन सैनिकों की वजह से आज अपने ही देश में मुनीर सेना की पतलून उतारी जा रही है. अपनी ही जमीन पर पाकिस्तान की आतंकी सेना के कागजी कमांडो टीटीपी जैसे संगठनों की गोलियां का निशाना बन रहे हैं. अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं.

अफगान सरकार की सीधे शहबाज को धमकी

आज तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने फिर से पाकिस्तान की सेना पर हमला करके उसके 6 सैनिकों को मार दिया है. पाकिस्तान की सेना के लिए शर्म की बात ये है कि इस बार टीटीपी ने मुनीर आर्मी को कहकर मारा है. सीधे मुनीर को चैलेंज देकर पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या की है. पाकिस्तान की सरेंडर आर्मी के लिए एक बुरी खबर काबुल से भी आई है. आज अफगानिस्तान की सरकार ने सीधे सीधे शहबाज शरीफ को धमकी दी है. अगर काबुल पर हमला हुआ तो अफगान आर्मी का टागरेट सीधा इस्लामाबाद होगा. तालिबान को भी लगता है कि भारत और अमेरिका जैसे देश तो परमाणु पावर हैं लेकिन पाकिस्तान कोई परमाणु पावर नहीं परमाणु पाव-भर है. यानी उसके पास पाव भर के परमाणु बम हैं इसलिए तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं डरता.

Add Zee News as a Preferred Source

अफगान लड़ाके पाक ऑर्मी पर पड़ रहे भारी

आज आपको भी जानना चाहिए अफगान तालिबान और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अगर परमाणु बम की धमकी देने वाली पाकिस्तान सेना पर भारी पड़ रहे हैं तो इसकी वजह खुद मुनीर की सेना क्यों है? और सरेंडर करने के लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की सेना की पोल अब उसकी ही सरजमी पर कैसे खुल रही है? आज सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना की पिटाई की नई तस्वीर देखनी चाहिए . आज सुबह सुबह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ख़ैबर पख्तुनख्वा के अकाखेल ख़वांगी इलाके में पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला किया .

टीटीपी के हमलों का जवाब नहीं दे पाई पाक ऑर्मी

इस हमले का जवाब पाकिस्तान की सेना नहीं दे पाई. इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. बड़ी संख्या में सैनिक घायल भी हुए हैं. 6 सैनिकों के शव पाकिस्तान की सेना को मिल गए हैं. लेकिन इस हमले के बाद 15 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक गायब हैं. मुनीर इस वक्त ये पता लगाने में जुटा है कि क्या टीटीपी ने उन फौजियों का अपहरण तो नहीं कर लिया या फिर पाकिस्तान के 15 सैनिक हमले के बाद अपनी पोस्ट छोड़कर ही भाग खड़े हुए. इस वीडियो में आपको टीटीपी के हमले में घायल हुए पाकिस्तानी सैनिक नजर आ रहे हैं . पाकिस्तान के सैनिकों ने गोलियों से बचने के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई है लेकिन उनके दिल में खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई का जो डर बैठा है उसे ये बुलेटप्रूफ जैकेट भी कम नहीं कर पा रहीं.

यह भी पढ़ेंः ओलंपिक में मेडल के दावेदार शहबाज... ट्रंप की शान में फिर पढ़े कसीदे, अब क्या कहा?

टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी जनरलों को दिया चैलेंज

पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी का हमला कोई नई बात नहीं है रोजाना पाकिस्तान की सेना टीटीपी के हमले में मारी जा रही है लेकिन इस हमले की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस बार टीटीपी के एक कमांडर ने पाकिस्तान की जनरलों को चैलेंज देकर पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर कर दिया . और जिस कमांडर ने पाकिस्तान की सेना को जख्म दिया..उसका खुद पाकिस्तान की सेना से बड़ा कनेक्शन है. आज आपको इस कमांडर के पाकिस्तान की सेना से कनेक्शन और पाकिस्तान की सेना में इस टीटीपी कमांडर के खौफ की वजह भी जाननी चाहिए .

टीटीपी के इस कमांडर के लिए पाक ने रखा 10 करोड़ का ईनाम

टीटीपी के इस कमांडर का नाम है अहमद काजिम जिसके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क ने भी 10 करोड़ का ईनाम रखा है . सुन रहे हैं आप पाकिस्तान में एक शख्स की जानकारी देने के लिए 10 करोड़ का इनाम. सोचिए पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत होगा. खैबर पख्तूनख्वा में आज पाकिस्तान की सेना पर जो हमला हुआ उसके पीछे टीटीपी के खूंखार कमांडर अहमद काजिम का ही हाथ है. हमने आपको डीएनए में ही दिखाया था किस तरह अहमद काजिम ने पाकिस्तान के जनरैलों को खुलेआम धमकाया था. पाकिस्तान के डरपोक जनरलों को खैबर पख्तूनख्वा में खुद आने का चैलेंज दिया था, आज आपको फिर से 10 करोड़ के इनामी अहमद काजिम का वो बयान सुनना चाहिए. जो मुनीर के कलेजे पर भी सांप की तरह लोट रहा होगा.

टीटीपी कमांडर ने आसिम मुनीर को बताया बुजदिल

पाकिस्तान में टीटीपी का कमांडर पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर और उनके जनरैलों को बुजदिल कह रहा है. उनके लिए नामर्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है. ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के जरनैलों ने अपनी मां का दूध ही नहीं पिया. टीटीपी का लीडर उनको मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहा है. किसी भी असली फौजी का खून इन शब्दों को सुनकर खौलने लगेगा. लेकिन पाकिस्तान के फौजियों और जनरलों का खून जम गया है. इस धमकी के बाद अहमद काजिम से पाकिस्तान की फौज इतना डरने लगी कि उसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं. अहमद काजिम ने जनरैलों को कुर्रम एजेंसी आने का चैलेंज दिया था. कुर्रम एजेंसी भी पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से सटा इलाका है. लेकिन पाकिस्तान का कोई जनरैल वहां पर फटकता नहीं दिखा. जबकि अपने चैलेंज के मुताबिक अब अहमद काजिम ने पाकिस्तान की सेना पर कोहट के पास आकर हमला कर दिया. इस हमले में 6 सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं और 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक लापता हैं.अगर पाकिस्तान के जनरैल यहां पर आते तो शायद उनका भी ऐसा ही हाल होता इसीलिए रावलपिंडी में बैठकर जनरैल पाकिस्तान के सैनिकों को यहां पर मरने के लिए भेजते रहते हैं. ये बात टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने बताई.

पाकिस्तानी जनरलों की बंदूकों से गोलियां नहीं निकलतीं

अपने बयान में काजिम ने दो बातें और बताई थीं पहली-पाकिस्तान के जनरैलों की बंदूकों से कई सालों तक गोलियां नहीं निकलती और दूसरी बात पाकिस्तान के जनरैल अपने सैनिकों को भेड़ बकरी समझते हैं. आपको पता है टीटीपी कमांडर अहमद काजिम को ये सारी बातें कैसे पता हैं क्योंकि वो खुद पाकिस्तान की सेना का हिस्सा रह चुका है. लेकिन अब वही काजिम पाकिस्तान की आतंकी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है.आज आपको अहमद काजिम और पाकिस्तान की सेना के कनेक्शन को भी समझना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः यूनुस से मिला पाक जनरल, नक्शे में दिखे भारत के राज्य; क्या साजिश कर रहे 2 पड़ोसी?

पाक ऑर्मी में लांस नायक के पद पर रह चुका है टीटीपी कमांडर

पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक अहमद काजिम पाकिस्तानी फौज में लांस नायक के पद पर रह चुका है . लेकिन पाकिस्तान की सेना की क्रूरता को देखते हुए वो टीटीपी के साथ जुड़ गया. अब पाकिस्तान की सेना के अनुभव का इस्तेमाल करके काजिम..मुनीर सेना की कब्र खोद रहा है. पाकिस्तान की सेना में रहकर अहमद काजिम हथियार, रेडियो, GPS और ऑपरेशनल रणनीतियों में दक्षता रखता है. टीटीपी कमांडर को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों की संरचना और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी पूरी जानकारी है. जब अहमद काजिम जैसे पूर्व फौजी ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ उतर आए तो इसका पाकिस्तान की फौज पर मनौवैज्ञानिक असर भी पड़ रहा है. असर ये कि.. हमारे अपने ही अब हमारे खिलाफ़ खड़े हैं. यही वजह है, कि पहले से डरपोक पाकिस्तानी फौज में विभाजन और अविश्वास का खतरा पैदा हो गया है.

पाकिस्तानी सैनिक ऑर्मी छोड़ आतंक कैंप ज्वाइन कर रहे

पाकिस्तान के सैनिकों के TTP और बलोच विद्रोही गुट में शामिल होने की वजह से अब ये आतंकी संगठन गुरिल्ला वॉर फेयर और सैन्य दक्षता का नया घातक मिश्रण बन चुके हैं. जिनको पा​किस्तान की कायर फौज नहीं संभाल पा रही. लेकिन पाकिस्तान की सेना को छोड़कर टीटीपी या फिर दूसरे आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले पाकिस्तानी फौजियों की लिस्ट बहुत लंबी है. आज टीटीपी ने बाकायदा उन पाकिस्तानी फौजियों की तस्वीर जारी की जिन्होंने पाकिस्तान की फौज को छोड़कर टीटीपी ज्वाइन कर ली है. और टीटीपी के मुताबिक उसके संगठन में शामिल होने वाले सैनिक पाकिस्तान की सेना वायुसेना और नौसेना तीनों से आए हैं . यानि पाकिस्तान की हर सेना की जानकारी अब टीटीपी के पास मौजूद है . और पाकिस्तान की तीनों सेना के जवान भी टीटीपी में अब लड़ाके बनकर फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ बंदूक उठा चुके हैं.

पाकिस्तान की सरकार और सेना इस बात को दबाने की कोशिश करती रहती है लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना से जुड़े पूर्व सैनिकों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं. कुछ खास नामों पर तो पाकिस्तान की मीडिया में भी खुलकर चर्चा होती है

- पाकिस्तान की वायुसेना की तकनीशियन अदनान रशीद सेना छोड़कर TTP का वरिष्ठ कमांडर बना

- जो टीटीपी के जेलब्रेक और कई हत्या अभियानों का मास्टरमाइंड बना

- पाकिस्तानी सेना का मेडिकल स्टाफ डॉ. उस्मान 2009 में रावलपिंडी स्थित आर्मी हेडक्वॉर्टर पर हुए हमले में शामिल था

- पाकिस्तानी सेना का SSG कमांडो इलियास कश्मीरी हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी और अल-कायदा से जुड़कर आतंक का बड़ा चेहरा बना

- 2014 में हुए कराची नेवल डॉकयार्ड हमला में पाकिस्तानी नौसेना के 5 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई. ये अलकायदा में शामिल हुए थे .

पाक ऑर्मी का एक बड़ा हिस्सा विद्रोह पर

ये वो उदाहरण थे जिनको पाकिस्तान भी स्वीकार करता है. इन उदाहरणों से साफ है कि पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी और विद्रोही संगठन से या तो जुड़ा है या उसके प्रति हमदर्दी रखता है. आज आपको पाक फौज की विद्रोही और कायर मानसिकता की वजह भी बहुत ध्यान से समझनी चाहिए . पाकिस्तानी सैनिक सेना की वर्दी उतारकर आतंकवाद की राह पर अगर जा रहे हैं तो इसका सबसे बडा कारण आर्थिक है.

- पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति इतनी बदतर है कि सैनिकों का औसत वेतन कई बार निजी आतंकी संगठनों के आतंकियों से भी कम होता है

- TTP का अनुमानित वार्षिक बजट 40–45 मिलियन डॉलर है, जो नशा कारोबार, अपहरण और जबरन टैक्स से आता है.

-अफगान सीमा पर तैनात कई सैनिक जीविका और सुरक्षा के लिए इन नेटवर्कों से जुड़ रहे हैं.

-इसके अलावा वैचारिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी पाकिस्तान के सैनिक आतंकी संगठनों की तरफ जा रहे हैं

ISI ने 1980 के दशक में जिहाद को राज्य नीति बना दिया — जिससे पाकिस्तान के सैनिकों में दोहरा नैरेटिव पनपा

- एक ओर राज्य के प्रति निष्ठा थी दूसरी ओर धर्म का मिशन था.

- 2021 में अफगान तालिबान की विजय ने इस विचारधारा को और मजबूती दी

- और पाकिस्तान के सैनिक शरीया कानून की वकालत करने वाले टीटीपी से जुड़ने लगे

- आतंकी संगठनों में पाकिस्तान के कई सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भी शामिल हो रहे हैं

- सिर्फ इस साल टीटीपी और बीएलए के हमले में 900 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है जिससे पाकिस्तान के सैनिक अब आतंकी संगठनों को सेना से सुरक्षित मान रहे हैं

पाकिस्तान में अप्रैल 2025 में वायरल हुए पत्रों से भी खुलासा हुआ कि खैबर और बलोचिस्तान में तैनात 4,500 सैनिकों और 250 अधिकारियों ने सेना से इस्तीफा दे दिया . और इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है .

पाक ऑर्मी के जवान बहुत तेजी से छोड़ रहे ऑर्मी

अब जिस देश के सैनिक पैसों के लिए सेना को छोड़कर आतंकी संगठन ज्वाइन कर सकते हैं . अपनी जान बचाने के लिए आतंकी संगठन में शामिल हो सकते हैं वो फौजी कैसे अपने देश को एक रख पाएंगे . यही वजह है खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान तक विद्रोहियों का हमला होते ही पाकिस्तान की पोस्ट खाली हो जाती हैं . आज सुबह सुबह बलोच विद्रोहियों ने बलोचिस्तान के केच ज़िले के बहाग नारी शहर पर नियंत्रण कर लिया बलोच विद्रोहियों के हमले से पाकिस्तानी सेना की पोस्ट में आग लग गई . और जान पर खतरा दिखा तो पाकिस्तान के सुरक्षा बल फौरन पोस्ट छोड़कर भाग निकले इसके बाद बलोच विद्रोही वाहनों पर सवार होकर वहां पर पहुंचे . और पोस्ट के साथ साथ बहाग नारी शहर पर कब्जा कर लिया . यानि बलोचिस्तान का एक और हिस्सा बलोच विद्रोहियों के कब्जे में आ गया . सोचिए कितनी कायर है पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रही है .

पाकिस्तान से नहीं संभाला जा रहा टीटीपी और बीएलए

जब किसी देश की फौज इतनी कायर हो तो जो लोग अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हों जंग में मरने के लिए तैयार हों लेकिन सरेंडर करने के लिए तैयार ना हों वो पाकिस्तान की कायर सेना से क्यों डरेंगे. पाकिस्तान जो टीटीपी और बीएलए को ही नहीं संभला पा रहा आज उस पर एक और नया संकट टूटा है. आज अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को आफिशियल अल्टीमेटम मिला है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर काबुल की तरफ आंख उठाई तो अब सीधे इस्लामाबाद में धमाके होंगे आज आपको अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के अफगान मीडिया पर दिए गए बयान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए .

अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने दी पाक को धमकी

सुना आपने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कैसे पाकिस्तान को धमका रही है . अगर पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर करने के लिए मशहूर नहीं होते तो शायद अफगान तालिबान पाकिस्तान से सीजफायर कर लेता. लेकिन अब अफगान तालिबान भी पाकिस्तान को स​बक सिखाने के मूड मे है. वैसे अफगान बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो कायरता पाकिस्तान सेना दिखा रही है वो सिर्फ एक ट्रेलर है पाकिस्तानी सेना के इतिहास में कायरता के बड़े बड़े कारनामे सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं . आज आपको पाकिस्तान की पूरी सरेंडर कथा जाननी चाहिए .

- पाकिस्तान की सेना ने 1971 में भारतीय सेना के सामने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर किया

- 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में जनरल ए.ए.के. नियाज़ी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर दिया था . सोचिए 90 हजार फौजियों ने एक साथ हथियार डाल दिया था

- 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर कब्ज़ा किया. पाकिस्तान अब उस इलाके को वापस लेने के बारे में सोचता तक नहीं

- 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 4,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए . कायर पाकिस्तानी सेना ने अपने मृत सैनिकों के शव तक लेने से इनकार किया.

- 2007 में दक्षिण वज़ीरिस्तान में टीटीपी ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को बिना लड़ाई बंदी बना लिया जिन्हें बाद में सौदेबाज़ी में छोड़ा गया.

- 2025 में यानि इसी साल अफगान तालिबान ने 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़ा किया. पाकिस्तान के टैंक और हथियार जब्त किए. पाक मीडिया ने स्वीकार किया कि 15 मिनट की लड़ाई में कई यूनिटों ने आत्मसमर्पण कर दिया था .

इसके अलावा यमन जॉर्डन लीबिया और नागोर्नो-काराबाख में जब पाकिस्तानी भाड़े के सैनिक बनकर गए तो भी असफल साबित हुए . सोचिए इतनी डरपोक सेना से अफगान तालिबान क्यों डरेगा टीटीपी और बलोच क्यों डरेंगे. हालांकि सरेंडर का शर्मनाक इतिहास रखने के बावजूद बड़ी बड़ी बातें करने में पाकिस्तानी सेना का कोई तोड़ नहीं .

पाकिस्तान से नहीं संभाले जा रहे अपने विद्रोही

जिस देश से अफगानिस्तान और घर में बैठे विद्रोही नहीं संभाले जा रहे वो पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है. भारत के नोटम के बदले पाकिस्तानी परमाणु कमांड के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मजहर जमील ने भारत को एटमी धमकी दी है . हमने डीएनए में आपको विस्तार से बताया था भारत की तीनों सेनाएं गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक यानि लगभग 1 हजार किलोमीटर के क्षेत्र में 30 अक्टूबर से संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रही हैं जिसका नाम त्रिशूल रखा गया है. और अब यही त्रिशूल पाकिस्तान की कायर सेना को नश्तर की तरह चुभ रहा है . सबसे पहले आप समझिए, पाकिस्तान के परमाणु कमांड के जनरल ने भारत को क्या धमकी दी है .

पाकिस्तान की रणनीति लंबे समय से कमजोर रही

वैसे ऐसी धमकी आज से पहले पाकिस्तान के कई मसखरे नेताओं और जनरलों ने कई बार दी है . पाकिस्तान की परमाणु रणनीति लंबे समय से कमज़ोर पक्ष की रणनीति रही है, जिसे वह भारत के मजबूत सैन्य बल का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल करता है. लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हर इलाके में हमला करके पाकिस्तानियों की गलतफहमी पहले ही दूर कर दी है . कल ही DNA में हमने आपको पाकिस्तान के परमाणु बमों की हकीकत भी बताई है कैसे एक पूर्व सीआईए अधिकारी ने खुलासा किया है. पाकिस्तान का अपने ही परमाणु बमों पर नियंत्रण नहीं और वो अमेरिका के कंट्रोल में है . ऐसे में पाकिस्तान की ये धमकी भारत के लिए किसी चुटकुले से ज्यादा नहीं और ऐसी धमकियां सिर्फ इस बात का संकेत हैं कि युद्धाभ्यास त्रिशूल का डर पाकिस्तानियों के दिल में अंदर तक बैठ चुका है.

यह भी पढ़ेंः आतंक का नया चेहरा अफीरा बीबी, जैश की लेडी किलर; क्या है पुलवामा हमले से कनेक्शन?