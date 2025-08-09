'ट्रंप टैरिफ' के बाद पास आने लगे चीन और भारत तो जल गया PAK का कलेजा! अपने 'गधों' की दे रहा दुहाई

Pakistan News in Hindi: जिस चीन को पाकिस्तान अपना आयरनफ्रेंड बता रहा है, वह ट्रंप की ओर से टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है. इस बात से पाकिस्तान बुरी तरह परेशान होता दिख रहा है.
Why Pakistan worried about India China friendship: ट्रंप के टैरिफ बम के बाद जिस तरह चीन ने भारत का समर्थन किया है. उससे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का कलेजा जले जा रहा है. मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तानी अब ये दलील दे रहे हैं कि हमने चाइनीज के चक्कर में अपना सबसे वफादार जानवर गधा तक दांव पर लगा दिया...बावजूद इसके जिनपिंग ने पीठ में छुरा भोंक दिया. लाखों पाकिस्तानी गधे खाने के बाद भी चाइनीज पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का सपोर्ट कर रहे हैं.
पाकिस्तानियों को किस बात पर आ रही है शर्म?
दरअसल गधे से माफी मांगते इस पाकिस्तानी का वीडियो पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में वायरल है. जानते हैं क्यों. क्योंकि इस वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है. वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को कचोट रहा है. उस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कह रहा है कि चीन हमारा दोस्त नहीं है. चीन की मजबूरी है कि उसका यहां पैसा फंसा हुआ है. पाकिस्तान का असल दुश्मन तो चीन है. इस वीडियो का समर्थन करते हुए कई पाकिस्तानी चीन को कोस रहे हैं.
ये वही पाकिस्तानी हैं. जो कल तक चीन के साथ हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती का दम भरते थे. मगर ट्रंप टैरिफ के कारण भारत और चीन साथ क्या आए. पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और वो औछेपन पर उतर आया. ताना मारने लगा कि जिस चीन के लिए पाकिस्तान ने अपने गधे कुर्बान कर दिए. वो चीन चालबाज निकला और मौका मिलते ही हिंदुस्तान के साथ मिल गया.
चीन से खफा हुए गुण गाने वाले पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों को कोफ्त इस बात की है कि चीन को अपने पाले में रखने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया. पाकिस्तान में मौजूद मिनरल चीन के हवाले कर दिए. सी-पैक के लिए पाकिस्तान की जमीन दे दी. चीन के कबाड़ा हथियार तक खरीद लिए. ग्वादर में अपनी धार्मिक मान्यताओं की बलि तक चढ़ा दी. इतने में भी जब चीन का पेट नहीं भरा तो पाकिस्तान की लाइफ लाइन बन चुका गधा भी चीन के हवाले कर दिया.
लेकिन दूसरे रूप में देखें तो ऐसा करके पाकिस्तान ने कोई अहसान नहीं किया है बल्कि चीन को गधे देकर पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर में कमाई की है. बेशक अब पाकिस्तानियों को गधा सप्लायर कहलवाने में शर्म आती हो. मगर पाकिस्तान का रहा-सहा जो भी वजूद बचा हुआ है. वो इन बेचारे गधों की बदौलत ही है. इसके अलावा उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है भी नहीं.
पिछले 3 साल से चीन को बेच रहे गधे
आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान चाइना को गधों की सप्लाई कर रहा है. जिसके बदले में चीन हर मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की गोद में डाकर बैठा. उसने पूरा समीकरण ही बदल दिया है. चीन अब भारत के साथ हाथ मिला रहा है. जो पाकिस्तान को जरा भी रास नहीं आ रहा है. लिहाज़ा वो दुनिया में कहता फिर रहा है. क्या इस दिन के लिए गधे खिलाए थे.