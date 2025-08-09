'ट्रंप टैरिफ' के बाद पास आने लगे चीन और भारत तो जल गया PAK का कलेजा! अपने 'गधों' की दे रहा दुहाई
Advertisement
trendingNow12873115
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'ट्रंप टैरिफ' के बाद पास आने लगे चीन और भारत तो जल गया PAK का कलेजा! अपने 'गधों' की दे रहा दुहाई

Pakistan News in Hindi: जिस चीन को पाकिस्तान अपना आयरनफ्रेंड बता रहा है, वह ट्रंप की ओर से टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है. इस बात से पाकिस्तान बुरी तरह परेशान होता दिख रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ट्रंप टैरिफ' के बाद पास आने लगे चीन और भारत तो जल गया PAK का कलेजा! अपने 'गधों' की दे रहा दुहाई

Why Pakistan worried about India China friendship: ट्रंप के टैरिफ बम के बाद जिस तरह चीन ने भारत का समर्थन किया है. उससे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का कलेजा जले जा रहा है. मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तानी अब ये दलील दे रहे हैं कि हमने चाइनीज के चक्कर में अपना सबसे वफादार जानवर गधा तक दांव पर लगा दिया...बावजूद इसके जिनपिंग ने पीठ में छुरा भोंक दिया. लाखों पाकिस्तानी गधे खाने के बाद भी चाइनीज पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का सपोर्ट कर रहे हैं.

पाकिस्तानियों को किस बात पर आ रही है शर्म?

दरअसल गधे से माफी मांगते इस पाकिस्तानी का वीडियो पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में वायरल है. जानते हैं क्यों. क्योंकि इस वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है. वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को कचोट रहा है. उस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कह रहा है कि चीन हमारा दोस्त नहीं है. चीन की मजबूरी है कि उसका यहां पैसा फंसा हुआ है. पाकिस्तान का असल दुश्मन तो चीन है. इस वीडियो का समर्थन करते हुए कई पाकिस्तानी चीन को कोस रहे हैं.

ये वही पाकिस्तानी हैं. जो कल तक चीन के साथ हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती का दम भरते थे. मगर ट्रंप टैरिफ के कारण भारत और चीन साथ क्या आए. पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और वो औछेपन पर उतर आया. ताना मारने लगा कि जिस चीन के लिए पाकिस्तान ने अपने गधे कुर्बान कर दिए. वो चीन चालबाज निकला और मौका मिलते ही हिंदुस्तान के साथ मिल गया.

चीन से खफा हुए गुण गाने वाले पाकिस्तानी

पाकिस्तानियों को कोफ्त इस बात की है कि चीन को अपने पाले में रखने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया. पाकिस्तान में मौजूद मिनरल चीन के हवाले कर दिए. सी-पैक के लिए पाकिस्तान की जमीन दे दी. चीन के कबाड़ा हथियार तक खरीद लिए. ग्वादर में अपनी धार्मिक मान्यताओं की बलि तक चढ़ा दी. इतने में भी जब चीन का पेट नहीं भरा तो पाकिस्तान की लाइफ लाइन बन चुका गधा भी चीन के हवाले कर दिया.

लेकिन दूसरे रूप में देखें तो ऐसा करके पाकिस्तान ने कोई अहसान नहीं किया है बल्कि चीन को गधे देकर पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर में कमाई की है. बेशक अब पाकिस्तानियों को गधा सप्लायर कहलवाने में शर्म आती हो. मगर पाकिस्तान का रहा-सहा जो भी वजूद बचा हुआ है. वो इन बेचारे गधों की बदौलत ही है. इसके अलावा उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है भी नहीं. 

पिछले 3 साल से चीन को बेच रहे गधे

आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान चाइना को गधों की सप्लाई कर रहा है. जिसके बदले में चीन हर मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप की गोद में डाकर बैठा. उसने पूरा समीकरण ही बदल दिया है. चीन अब भारत के साथ हाथ मिला रहा है. जो पाकिस्तान को जरा भी रास नहीं आ रहा है. लिहाज़ा वो दुनिया में कहता फिर रहा है. क्या इस दिन के लिए गधे खिलाए थे.

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
;