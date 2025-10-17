DNA: क्या पाकिस्तान में जनरल Vs जैश हो गया है? आमने-सामने क्यों आ खड़े हुए आतंकी और पाकिस्तान सेना

DNA Analysis on Jaish e Mohammad: भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर एक साथ कई आफत टूट पड़ी हैं. पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम से जैश लुटा और अब पाकिस्तान की तालिबान से दुश्मनी जैश ए मोहम्मद के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है . आतंकी जैश ए मोहम्मद को छोड़कर भाग रहे हैं. आतंक को पाकिस्तान में किसी कॉरपोरेट बिजनेस की तरह ही देखा जाता है. ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं...जैश ए मोहम्मद के आतंकी धडाधड़ रिजाइन कर रहे हैं.

ज्यादातर आतंकी इस फील्ड को छोड़कर कहीं और अपना करियर तलाश कर रहे हैं क्योंकि अब इस पेशे में उनको खतरा और अनिश्चितता ज्यादा नजर आ रही है और खुद को रिक्रूट करने वालों पर और उनके बॉस आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर से उनका भरोसा उठ चुका है. आपको यह भी जानना चाहिए आखिरकार क्यों जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर को अपना दुश्मन मानने लगे हैं.

जैश-ए-मोहम्मद बनाम जैश-ए-मुनीर कैसे हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

इन आतंकियों को सैलरी देने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए उनको संभालना मुश्किल हो रहा है . क्यों अब, पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद बनाम जैश-ए-मुनीर हो गया है. ये आज आपको समझना चाहिए. जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की बगावत या कहें जैश छोड़कर भागने की सबसे बड़ी वजह है...जैश के नेतृत्व का भूमिगत हो जाना.

ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार को खोने के बाद मसूद अजहर भूमिगत हो गया है. उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है. पाकिस्तान की सेना को लग रहा है कि भारतीय एजेंसियों की नजर मसूद अज़हर पर है. इसलिए मुनीर के आदेश पर मसूद अजहर को सेना ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उससे कुछ दिन जुबान बंद रखने के लिए कहा गया है.

लेकिन मसूद अज़हर के इस तरह भूमिगत होने के बाद जैश के आतंकियों का मनोबल गिर गया है. उन्हें लग रहा है जब उनका चीफ ही सुरक्षित नहीं तो भारत उनके साथ तो कुछ भी कर सकता है. पहले जब मसूद अजहर छिप जाता था या इलाज करा रहा होता था तो उसका भाई रऊफ असगर ही जैश के सारे फैसले लेता था.

500 से घटकर आधे हुए आतंकी

लेकिन आपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने रऊफ असगर को निपटा दिया जिससे जैश में कोई भरोसेमंद सेकेंड लीडरशिप नहीं रह गई है. अपने वैचारिक ओर ऑपरेशनल कमांडर के गायब होने से जैश के आतंकवादियों में भगदड़ शुरू हो गई. पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के बचे खुचे कमांडर अब अपने आतंकियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद में एक्टिव आतंकियों की संख्या लगभग 500 थी. जबकि इसके समर्थकों की संख्या कई हजारों में थी. लेकिन नई परिस्थितियों में जैश के आतंकियों की संख्या आधे से भी कम हो गई है . यानि ज्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद को छोड़कर भाग गए हैं.



इसकी एक बड़ी वजह अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ युद्ध भी है. जिसकी वजह से अब जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को लगने लगा है कि पाकिस्तान में अब कोई भी जगह उनकी जिंदगी के लिए सुरक्षित नहीं है..जैश ए मोहम्मद के टूटने का तालिबान पाकिस्तान वॉर से क्या संबंध है. अब आप ये भी समझिए.

ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में जैश का मरकज़ नष्ट होने के बाद आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के लिए बनाए गए पीओके वाले अड्डे खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिए थे

पाकिस्तान सेना से बढ़ रही है नाराजगी

तालिबान और जैश ए मोहम्मद के संबंध काफी पुराने और मजबूत हैं. इसलिए जैश के आतंकी खैबर में सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योकि भारत के हमले की स्थिति में पीछे हटने या भागने की गुंजाइश बाकी रहती.

जैश ए मोहम्मद ने अपनी शुरुआत में भी खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान से ज़मीन, प्रशिक्षण और नेटवर्क साझा किए थे. यानि आप कह सकते हैं तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान जैश आतंकियों के गुरू हैं. पाकिस्तान की सेनाओं ने जबसे अफगान तालिबान से युद्ध शुरू किया है. तब से जैश के आतंकी और कमांडर पाकिस्तान की सेना से बहुत नाराज़ हैं.

तालिबान समर्थक होने की वजह से बड़ी संख्या में जैश आतंकी अब आईएसआई के भी भरोसेमंद नहीं रह गए हैं. जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को अपने लिए खतरा मानने लगे हैं. कई जैश आतंकी टीटीपी में शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए भी उतर चुके हैं.

आतंकियों में भगदड़ रोकने में जुटी सेना

आपको याद होगा, दो हफ्ते पहले जैश ए मोहम्मद ने खैबर में रिक्रूटमेंट शुरू की थी. तब जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के भड़काऊ बयान वाला वीडियो भी वायरल हुआ था लेकिन अब आईएसआई की मदद से चल रही ये रिक्रूटमेंट भी बंद हो गई है और खुद इलियास कश्मीरी भी खैबर से भाग गया है. ऐसे में जिन आतंकियों को जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने बरगलाया था..अब उन्होंने भी नया रोजगार तलाश करना शुरू कर दिया है.

आईएसआई कभी मसूद अज़हर के एआई वीडियो के जरिए जैश की भगदड़ को रोकना चाहता है. कभी जैश की महिला विंग की बात की जाती है..लेकिन ये प्रोपेगैंडा जैश आतंकियों के अविश्वास को और बढ़ा रहा है और उनको लगने लगा है जैश ए मोहम्मद अब खत्म होने जा रहा है.